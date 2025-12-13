lotnisko heathrow
Na wjazd i wyjazd ze strefy odstawiania pasażerów przewidziano 10 minut / fot. Shutterstock.com
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Lotnisko Heathrow znów podnosi stawki – kierowcy liczą funty

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Największe lotnisko w Wielkiej Brytanii znalazło się w centrum krytyki po ogłoszeniu kolejnej podwyżki opłat za krótkoterminowe zatrzymanie się przy terminalach. Według The Standard od Nowego Roku kierowcy zapłacą za tzw. drop-off 7 funtów. Lotnisko Heathrow podniosło cenę o funt.

Kwota obowiązująca od stycznia 2026 roku wydaje się niewielka, ale drażni. Reakcje pasażerów, taksówkarzy i organizacji branżowych pokazują, że decyzja lotniska stała się symbolem szerszego problemu narastających kosztów związanych z podróżowaniem.

Przejazd dłuższy niż 10 minut będzie ukarany 80-funtowym mandatem

Zaostrzony regulamin przewiduje limit 10 minut na wjazd i wyjazd ze strefy odstawiania pasażerów. Przekroczenie czasu ma skutkować karą w wysokości 80 funtów, pomniejszaną o połowę przy płatności w 2 tygodnie. Taka sama sankcja dotknie kierowców, którzy nie opłacą wizyty online przed północą następnego dnia. Co więcej, każde ponowne wjechanie w wyznaczoną strefę liczone będzie jako nowa wizyta.

Taksówkarze: regulacje oderwane od rzeczywistości

Zdaniem pasażerów i przedstawicieli firm transportowych opłaty są wyłącznie narzędziem do nabijania portfela, ponieważ nie poprawiają jakości usług, nie zwiększają przepustowości i nie rozwiązują problemów z dostępem do lotniska.

Taksówkarze, cytowani przez TaxiPoint, obawiają się, że nowe zasady nie uwzględniają realiów pracy. Pasażerowie z dużym bagażem, osoby z ograniczoną mobilnością czy rodziny z dziećmi często potrzebują więcej czasu. Dodatkowo korki przed terminalami utrudniają sprawny przejazd. W kontrze Heathrow uspokaja, że aż 95 proc. przejazdów mieści się w limicie, więc większość osób nie odczuje zmian.

lotnisko heathrow
Podwyżki wzbudziły sprzeciw wśród pasażerów i przedstawicieli firm transportowych / fot. Shutterstock.com

Zdaniem ekspertów z Which? Travel bardziej rygorystyczne limity i wyższe opłaty dokładają podróżnym kolejnej warstwy stresu, szczególnie w sytuacji, gdy podwyżki pojawiają się rok po roku.

„Nie odstajemy od konkurencji” – tłumaczy Heathrow

Władze portu lotniczego odpierają zarzuty, tłumacząc, że zaktualizowana opłata ma wyrównać poziom kosztów z innymi dużymi lotniskami w Wielkiej Brytanii, takimi jak Gatwick czy lotnisko Stansted.

Lotnisko pozostawia kierowcom możliwość bezpłatnego odstawienia pasażerów na parkingach typu Park & Ride.

