Odwołania lotów na lotniskach w całej Europie
Gigantyczne opóźnienia lotów w Europie. Heathrow, Amsterdam i Frankfurt sparaliżowane

Paulina Markowska
Linie Ryanair, easyJet i British Airways reagują na opóźnienia lotów w Europie. Łącznie w krajach europejskich doszło do 1755 opóźnień i 63 odwołań lotów.

Tuż przed wakacjami doszło do poważnych zakłóceń lotów w Europie. Ucierpieli na tym podróżni w Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, a także we Włoszech, Danii, Francji i Hiszpanii.

Opóźnienia lotów i problemy na głównych lotniskach

Jak podaje „Daily Express” – do tej pory nie podano jeszcze, jaka jest przyczyna rozległych zakłóceń lotniczych w Europie. Największe niepokoje związane są jednak z kosztami i dostępnością paliwa lotniczego.

Na londyńskim lotnisku Heathrow doszło do 144 opóźnień, a pięć lotów zostało odwołanych. Natomiast w Monachium odnotowano 145 opóźnień i dwa odwołania lotów.

Z kolei lotnisko Amsterdam-Schiphol w Holandii miało 235 opóźnionych lotów i osiem odwołań. We Frankfurcie było 228 opóźnień i trzy odwołania.

Wśród przewoźników, którzy mieli najwięcej opóźnień, na czele wybiło się Air France. Z liczbą 117 opóźnień i 17 odwołaniami lotów. Następne na niechlubnej liście znalazły się Vueling Airlines – z 143 opóźnieniami.

Ponadto opóźnień nie uniknęła także Lufthansa, miała ich 112 i pięć odwołań. Natomiast holenderskie linie KLM odnotowały odrobinę mniej, bo 111 opóźnień i osiem odwołań. Z kolei ITA Airways miała 82 opóźnienia.

Natomiast linie lotnicze Ryanair odnotowały 81 opóźnień lotów, easyJet – 68 opóźnień, a British Airways 66 opóźnień i trzy odwołania lotów.

W niedzielę doszło do poważnych zakłóceń lotów w Europie / fot. Shutterstock

Lotniska, na których powstały zakłócenia

Poniżej podajemy lotniska, na których doszło do największych zakłóceń związanych z opóźnieniami lotów:

  • Port lotniczy Paris Charles de Gaulle Airport miał 313 opóźnień lotów i 13 odwołań.
  • Port lotniczy Barcelona-El Prat im. Josepa Tarradellasa w Hiszpanii z 284 opóźnieniami i trzema odwołaniami
  • Port lotniczy Amsterdam-Schiphol w Holandii z 235 opóźnieniami i ośmioma odwołaniami
  • Port lotniczy Frankfurt w Niemczech z 228 opóźnieniami i trzema odwołaniami
  • Międzynarodowy port lotniczy Rzym-Fiumicino im. Leonarda da Vinci we Włoszech z 213 opóźnieniami i 10 odwołaniami
  • Międzynarodowy port lotniczy Monachium w Niemczech ze 145 opóźnieniami i dwoma odwołaniami
  • Lotnisko Londyn-Heathrow w Wielkiej Brytanii ze 144 opóźnieniami i pięcioma odwołaniami
  • Lotnisko Kopenhaga w Danii z 67 opóźnieniami i 10 odwołaniami
  • Port lotniczy Amerigo Vespucci we Włoszech z 48 opóźnieniami i pięcioma odwołaniami
  • Międzynarodowy port lotniczy Neapol-Capodichino we Włoszech z 41 opóźnieniami i Dwa odwołania
  • Lotnisko Palermo we Włoszech: 37 opóźnień i dwa odwołania.

Kryzys paliwowy coraz bardziej odczuwalny

Jak podało International Travel & Health Insurance Journal – w maju na całym świecie odwołano nawet 13 000 lotów. Przyczyną są niedobory paliwa i rosnące jego ceny, co jest związane z wojną na Bliskim Wschodzie.

Dane Cirium, cytowane w licznych doniesieniach medialnych, pokazują, że globalna przepustowość linii lotniczych gwałtownie spadła w ostatnich tygodniach, a liczba dostępnych miejsc spadła z około 132 milionów do 130 milionów, ponieważ przewoźnicy ograniczyli usługi, aby poradzić sobie z rosnącymi kosztami paliwa i niepewnością dostaw.

Niemieckie lotniska, takie jak Frankfurt, Monachium i Stuttgart, należą do najbardziej poszkodowanych. Lufthansa usunęła dziesiątki tysięcy lotów z przyszłych rozkładów, próbując zrekompensować rosnące koszty operacyjne. Natomiast brytyjskie lotniska odnotowały również odwołania na trasach takich jak Heathrow do Pekinu, Kairu i Barcelony, a także na trasach z Manchesteru do Monachium.

