Drugie konto bankowe jest koniecznością. Zobacz dlaczego

Eksperci radzą, aby mieć awaryjne konto bankowe na wypadek awarii lub cyberataku. Bowiem te są nieuniknione i będą się zdarzać coraz częściej. A ponieważ jesteśmy coraz bardziej zależni od cyfrowego pieniądza, w razie braku dostępu do konta nasze życie staje się koszmarem. Mieli okazję się przekonać o tym niedawno klienci Revoluta, który „padł” na kilka godzin. Sprawdź, jak zabezpieczyć pieniądze w UK i na co uważać przy wyborze banku.

Drugie konto bankowe w UK może uratować domowy budżet, gdy główny bank nagle przestanie działać. Nikhil Rathi, szef brytyjskiego nadzoru finansowego FCA, publicznie zachęca do posiadania rachunku zapasowego. Dla Polaków mieszkających na Wyspach to ważna wskazówka, ponieważ wielu z nas korzysta z jednej aplikacji bankowej do wszystkiego.

Dlaczego trzeba mieć drugie konto bankowe?

FCA zabrało w tej sprawie głos po głośnej awarii z 20 października. Klienci Revoluta nie mieli dostępu do przelewów, wypłat z bankomatów a ich karty nie działały. Awaria Revoluta z czasem okazała się częścią większego problemu. Bowiem winowajcą był Google i jego usługi chmurowe. Przestały one działać z powodu zdarzenia związanego z zasilaniem, a problem dotknął dziesiątek firm.

- Advertisement -

Skala była szersza niż jeden bank. Klienci Lloyds, HSBC i Bank of Scotland również zgłaszali kłopoty z dostępem i płatnościami, choć nie potwierdzono, że przyczyną była awaria Google. Według relacji mediów problemy mieli też klienci w sklepach i na stacjach paliw, a także sądy i NHS.

Rathi powiedział wprost, że takich incydentów nie da się całkowicie uniknąć. A wręcz można przypuszczać, że będą się nasilać.

Ilu Brytyjczyków ma więcej niż jedno konto?

Dane z badania Kroo Bank pokazują, że młodzi ludzie w Wielkiej Brytanii posiadają więcej niż jedno konto. W grupie wiekowej 25-34 ponad połowa osób posiada dwa lub więcej kont. Zwykle posiadają je do różnych celów – np. aby oddzielić wydatki od oszczędności, albo aby wymieniać waluty.

Z kolei Polacy w UK często posiadają konto w tradycyjnym banku takim jak Barclays, Natwest czy HSBC oraz w Revolut lub Wise, gdzie wymieniają waluty. Jednak wielu z nich posiada tylko Revolut lub tylko Wise ze względu na łatwość założenia rachunku.

Dlaczego to ważne dla Polaków w UK?

Po pierwsze, wielu z nas wybiera cyfrowe banki ze względu na wygodę i tanie przelewy do Polski. Revolut ma w Wielkiej Brytanii ponad 10 mln klientów. Gdy jedna aplikacja obsługuje pensję, czynsz i przelewy do rodziny, awaria oznacza całkowity paraliż.

Po drugie, wypłata pensji, opłata za wynajem i rachunki za prąd nie czekają na naprawę systemu. Kilka godzin bez dostępu do karty to realny kłopot, zwłaszcza przy płaceniu za paliwo czy zakupy.

Czy moje pieniądze są bezpieczne?

Awaria systemu to nie to samo co upadek banku. Revolut zapewniał, że środki i dane klientów są bezpieczne.

Mimo to warto znać zasady ochrony depozytów FSCS. Limit ochrony depozytów wynosi 120 000 funtów. Od 1 grudnia 2025 r. dotyczy to osoby i jednej instytucji, a przy rachunkach wspólnych limit to 240 000 funtów. Liczy się licencja, nie marka. Halifax i Bank of Scotland działają na jednej licencji, więc dzielą jeden limit.

Limit oznacza kwotę, którą państwo maksymalnie zwróci w przypadku upadłości banku.

Revolut ma już pełną licencję bankową. Brytyjski nadzór zdjął ograniczenia 11 marca 2026 r. Ochrona obejmuje jednak konta przeniesione do Revolut Bank UK. Rachunki oszczędnościowe działają przez banki partnerskie i mają odrębną ochronę.

Wise, równie popularny jak Revolut, nie jest bankiem. Jednak ze względu na korzystne kursy wymiany walut oraz jasne opłaty jest często wybierany przez Polaków. Warto tam trzymać część gotówki, jednak nie robić z niego głównego konta. Tu znajdziesz porównanie Wise i Revolut.

Jak wybrać drugie konto bankowe w UK?

Poniższe wskazówki to nasza własna analiza rynku, nie oficjalne zalecenia FCA.

Wybierz innego dostawcę, najlepiej na innej licencji. Dwa konta w tej samej grupie bankowej mogą zawieść razem i dzielą limit FSCS. Rozważ mieszankę tradycyjnego banku i fintechu. Różne technologie rzadziej padają jednocześnie. Nie pozwól, by konto zapasowe „zarosło kurzem“. Zrób na nim małą płatność co jakiś czas. Trzymaj tam kwotę na kilka dni życia. Wystarczy równowartość tygodniowych wydatków na jedzenie, transport i paliwo. Miej drugą kartę i trochę gotówki. Najlepiej w innym systemie płatniczym (Visa i Mastercard). Sprawdź, czy bank jest autoryzowany. Użyj rejestru FCA i narzędzia FSCS.

Co dalej z regulacjami?

Nadzór zaostrza zasady. Od 13 lipca 2026 r. obowiązuje reżim dla krytycznych dostawców zewnętrznych, który obejmuje m.in. Google Cloud i podlega kontroli FCA, Banku Anglii i PRA. Rathi zaznaczył jednak, że sam regulator nie rozwiąże problemu. Potrzebna jest współpraca rządów, firm i nadzorców na poziomie międzynarodowym.

Drugie konto nie jest obowiązkiem, ale kosztuje niewiele, a daje spokój przy awarii lub cyberataku. Dla Polaków w UK to szczególnie ważne, bo wiele spraw (pensja, wynajem, przelewy do Polski) opiera się na jednym koncie. Jeśli masz tylko jeden rachunek, zacznij od sprawdzenia, czy możesz otworzyć drugi u innego dostawcy.