Pomoc finansowa dostępna dla mieszkańców Wysp tej zimy
Pomoc finansowa dostępna dla mieszkańców Wysp tej zimy / fot. Shutterstock
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Jaka jest dostępna pomoc finansowa tej zimy?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Zaczyna robić się coraz chłodniej, a rachunki za energię są coraz wyższe. Dlatego też wielu mieszkańców Wysp zastanawia się nad skorzystaniem ze wsparcia. Jaka jest zatem dostępna pomoc finansowa tej zimy?

Wzrost inflacji we wrześniu do najwyższego poziomu od prawie roku budzi obawy, że nadchodząca zima będzie dla gospodarstw domowych bardzo kosztowna. Główną przyczyną rosnących kosztów pozostają ceny paliw, na co ogromny wpływ ma konflikt na Bliskim Wschodzie. Sytuacja ta przekłada się na wyższe rachunki za energię, ceny benzyny oraz podróży lotniczych.

Pomoc finansowa tej zimy

Od 1 października limit cen energii ustalony przez organ regulacyjny Ofgem wzrósł do 1723 funtów rocznie. Jest to o 60 funtów więcej niż wcześniej. Eksperci przewidują, że kolejna podwyżka w styczniu może być jeszcze bardziej dotkliwa. Zwłaszcza w obliczu zerwania w lipcu rozmów w sprawie zawieszenia broni między USA a Iranem.

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Andy Burnham zapowiedział, że walka z rosnącymi kosztami utrzymania jest jednym z głównych priorytetów jego rządu. Nowy premier ogłosił pomoc w opłaceniu rachunków za energię oraz obniżkę cen biletów autobusowych. Ma to przynieść pewną ulgę rodzinom zmagającym się z trudną sytuacją finansową.

Aby ułatwić przetrwanie chłodniejszych miesięcy, przygotowano szereg programów wsparcia dla gospodarstw domowych spełniających określone kryteria.

Limit cen energii wzrósł do 1723 funtów rocznie od października
Limit cen energii wzrósł do 1723 funtów rocznie od października / fot. Shutterstock

Warm Home Discount 

W ramach rządowego programu Warm Home Discount około sześć milionów gospodarstw domowych otrzyma tej zimy automatyczną obniżkę rachunków za energię elektryczną. Wyniesie ona 150 funtów.

W Anglii i Walii, aby zakwalifikować się do programu, gospodarstwo domowe musi pobierać określone świadczenia socjalne uzależnione od dochodów. Takie jak Housing Benefit (dodatek mieszkaniowy), Pension Credit (dodatek do emerytury) lub Universal Credit.

Winter Fuel Payment

Zgodnie z nowymi przepisami, Winter Fuel Payment zapewnia emerytom z dochodem podlegającym opodatkowaniu poniżej 35 000 funtów kwotę od 100 do 300 funtów na pokrycie kosztów ogrzewania. Dopłata jest wypłacana automatycznie w listopadzie i grudniu.

Cold Weather Payments

Gospodarstwa domowe o niskich dochodach otrzymują 25 funtów za każdy kolejny siedmiodniowy okres mroźnej pogody (0 stopni Celsjusza lub poniżej) w ich okolicy w okresie od listopada do marca. Zeszłej zimy dopłata ta dotarła do prawie 1,5 miliona gospodarstw domowych.

Kolejne kroki mające na celu złagodzenie skutków wzrostu cen kanclerz skarbu może przedstawić podczas prezentacji budżetu 28 października.

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