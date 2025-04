Elektroniczna kartoteka pacjenta (ePA) w Niemczech

Po okresie testowym, który rozpoczął się w styczniu, od 29 kwietnia już w całych Niemczech wchodzi w życie Elektroniczna kartoteka pacjenta (ePA).

Osoby, które mają publiczne ubezpieczenie zdrowotne, przysługuje Elektroniczna kartoteka pacjenta (ePA). Od 29 kwietnia wchodzi ona do systemu w całych Niemczech. Do tej pory mieliśmy do czynienia z okresem testowym w trzech regionach, w Hamburgu, Frankonii i Nadrenii Północnej-Westfalii.

Lekarze w Niemczech będą mogli korzystać z Elektronicznej kartoteki pacjenta (Elektronische Patientenakte lub ePA) od 29 kwietnia. Za jej pośrednictwem będą mieć dostęp do informacji medycznych. Ponadto będą przechowywać je w internetowej bazie danych.

Do tej pory lekarze polegali na relacjach pacjentów na temat ich wcześniejszych lub obecnych stanów zdrowia i leczenia. Nie były to oficjalne zapisy prowadzone przez innych specjalistów.

W ramach nowego systemu lekarze będą mogli włożyć kartę ubezpieczenia zdrowotnego pacjenta do czytnika w czasie wizyty. I w ten sposób uzyskają dostęp do ePA.

Także pacjenci będą mogli uzyskać dostęp do własnego ePA za pośrednictwem aplikacji swojego ubezpieczyciela zdrowotnego.

Usunięcie danych z systemu

Od października wszystkie gabinety lekarskie i kliniki medyczne muszą oferować pacjentom ePA. Nawet po październiku pacjenci mogą w dowolnym momencie zrezygnować z zapisywania swoich informacji medycznych w bazie danych. I mogą zlecić usunięcie wcześniej zapisanych informacji.

Niemieckie Ministerstwo Zdrowia ma nadzieję, że nowy system zmniejszy biurokrację związaną z papierem i faksami. A także skróci czas oczekiwania na udostępnienie żądanych plików między klinikami, zwłaszcza w nagłych wypadkach.

Bezpieczeństwo informacji medycznych

Wraz z wprowadzeniem nowego systemu, pojawiły się obawy dotyczące bezpieczeństwa danych medycznych pacjentów. System obsługuje Gematik, firma technologii medycznej odpowiedzialna także za wdrożenie w Niemczech elektronicznych kart ubezpieczenia zdrowotnego i systemów e-recept.

Niemieckie Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że bazę danych medycznych przechowuje się na bezpiecznych serwerach. Ponadto jest ona szyfrowana i „niezwykle bezpieczna”.

Od grudnia 2024 rozwinięto też wiele funkcji po tym jak międzynarodowa organizacja hakerska Chaos Computer Club znalazła luki w systemie.

Natomiast minister zdrowia, Karl Lauterbach (SPD) zapewniał 16 kwietnia na konferencji prasowej, że system jest, w porównaniu międzynarodowym, „jednym z bezpieczniejszych, a może i najbezpieczniejszym, elektronicznym systemem dokumentacji pacjentów”.