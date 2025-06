Tajemnicze morderstwo w Niemczech. Zwłoki kobiety i dziecka znalezione przy cmentarzu

29. czerwca na ścieżce leśnej prowadzącej na cmentarz kobieta natknęła się na zwłoki ukryte niezdarnie w krzakach. Natychmiast wezwała służby. Policja z czasem dokonała jeszcze bardziej dramatycznego odkrycia. Dotąd nie ustalono tożsamości odnalezionych osób. Tajemnicze morderstwo kobiety i dziecka budzi również lęk i obawy o bezpieczeństwo w, na pozór, spokojnej okolicy.

W Dorsten, w niedzielny poranek około godziny 6:00 kobieta, która prawdopodobnie była na porannym spacerze lub biegła, natknęła się na ciało młodej kobiety ukryte w zaroślach przy Tüshausweg. Na ścieżce prowadzącej do lokalnego cmentarza. Natychmiast zawiadomiła policję. Po przybyciu na miejsce, służby dokonały jeszcze bardziej dramatycznego odkrycia. W pobliskich krzakach leżało martwe dziecko w wieku około dwóch–trzech lat. Nie wiadomo, czy malutka dziewczynka była córką zamordowanej kobiety.

Tajemnicze morderstwo kobiety i dziecka. Policja szuka odpowiedzi

Dotychczas nie ustalono tożsamości kobiety ani dziecka. Wiadomo jedynie, że kobieta mogła mieć od 25 do 35 lat. Na jej ciele widoczne były obrażenia głowy, co sugeruje, że została zamordowana. Dziewczynka prawdopodobnie była spokrewniona z ofiarą. To pozostaje jednak obecnie w sferze przypuszczeń. Nie ma dowodów pokrewieństwa, dlatego śledczy na razie nie potwierdzają tej informacji. Nie jest również znane pochodzenie ani narodowość ofiar.

Na miejscu cały dzień pracowali technicy kryminalni oraz biegli z zakresu medycyny sądowej, którzy zabezpieczali ślady i dokumentowali miejsce zbrodni. Policja nie wyklucza żadnego scenariusza. Także tego, że kobieta i dziecko mogły paść ofiarą brutalnego, przypadkowego ataku.

Napad w tym samym miejscu trzy dni wcześniej

Sprawa jest niepokojąca. Dodatkowo przeraża fakt, że zaledwie trzy dni wcześniej, 26 czerwca, na tej samej leśnej drodze doszło do napadu. Około godziny 11:30 40-letnia kobieta spacerująca z rocznym dzieckiem została zaatakowana przez nieznanych sprawców. Mężczyzna wysiadł z czarnego BMW X6. Napastnik przewrócili kobietę, próbował wyrwać jej torebkę. Kiedy to się nie udało – zerwał z niej kolczyki i uciekli luksusowym autem.

Poszukiwani sprawcy napadu

Według ustaleń niemieckiej policji napastnik był mężczyzną w wieku około 50 lat, krępej budowy ciała, z czarnymi, średniej długości włosami. Ubrany był w białą koszulkę i czarne jeansy. Towarzyszyła mu kobieta w podobnym wieku, również krępej sylwetki, ubrana w niebieską sukienkę i hijab w kolorach czerwonym, białym i żółtym.

Śledczy sprawdzają, czy między tymi dwiema sprawami istnieje związek. Dlatego apelują do wszystkich, którzy mogli widzieć cokolwiek podejrzanego w tamtym rejonie, o kontakt.

Tajemnicze morderstwo kobiety i dziecka. Społeczność w szoku

Tajemnicze morderstwo kobiety i dziecka i wcześniejszy napad poruszyły lokalną społeczność. Natomiast okoliczny teren, na co dzień spokojny i rzadko uczęszczany, zyskał nagle złą sławę. Policja zapowiada dalsze, intensywne działania wyjaśniające. Służby obiecały informować opinię publiczną na bieżąco. Morderstwo kobiety i dziecka budzi bowiem wiele niepokoju. Tożsamość młodej kobiety i dziecka nadal pozostaje zagadką.