Najlepiej płatne zawody w Niemczech. O jakie kwalifikacje warto się postarać?

Euronews Business przyjrzał się najwyższym wynagrodzeniom w Niemczech korzystając z różnych źródeł. Jakie są zatem najlepiej płatne zawody w tym kraju?

Według Eurostatu Niemcy są najpopularniejszym krajem w Unii Europejskiej wybieranym przez imigrantów – zarówno z krajów bloku jak i spoza niego. Część z nich posiada wysokie kwalifikacje i marzy o znalezieniu dobrej i dobrze płatnej pracy. W jakich sektorach zatem warto jej poszukać?

Najlepiej płatne zawody

Niemcy są trzecią co do wielkości gospodarką świata, z prognozowanym PKB wynoszącym 4,74 biliona dolarów (4,12 biliona euro) w 2025 roku. Według szacunków MFW z kwietnia tego roku plasują się w czołówce 20 krajów pod względem PKB na mieszkańca.

Jak zatem przedstawia się sytuacja na niemieckim rynku pracy? Jakie są najlepiej płatne zawody w tym kraju i na jakim poziomie plasują się średnie zarobki na konkretnych stanowiskach?

Przyjrzano się danym o zarobkach Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis) z kwietnia 2024 roku. A także ofertom pracy z globalnej firmy rekrutacyjnej Indeed obejmującym roczne zarobki od maja 2024 do kwietnia 2025 roku.

Według Destatis najlepiej płatnym sektorem w Niemczech, ze średnią pensją brutto wynoszącą 336 000 euro jest lotnictwo. Mediana zarobków w tej branży zwykle zaczyna się od 132 000 euro.

Z kolei w sektorze opieki zdrowotnej mediana rocznych zarobków waha się od 108 000 do 156 000 euro. A następny w rankingu jest sektor prawny i sądowniczy. Tam pensje mieszczą się w przedziale od 84 000 do 144 000 euro rocznie.

Na wysokie zarobki mogą liczyć także pracownicy naukowi od 72 000 do 120 000 euro rocznie. Następna w kolejności jest branża IT z zarobkami od 72 000 do 114 000 euro rocznie. W sektorze publicznym pensje wahają się od 60 000 euro do 114 000 euro rocznie. Pracując w kulturze możemy liczyć na zarobki od 36 000 do 54 000 euro rocznie. W handlu natomiast od 30 000 do 54 000 euro rocznie.

Warto być pilotem

Jak wynika z najnowszych danych – piloci mają najwyższe średnie roczne zarobki w Niemczech. Należy jednak zaznaczyć, że pensje różnią się w zależności od doświadczenia i stanowiska. Osoby na bardzo zasłużonych stanowiskach lotniczych zarabiają średnio 342 072 euro rocznie.

Instruktorzy lotnictwa zarabiają średnio 281 592 euro rocznie, co plasuje ich na drugim miejscu pod względem średnich zarobków. Wśród 50 najlepiej płatnych stanowisk znajdują się również cztery dodatkowe stanowiska lotnicze. Należą do nich: nadzór i kontrola ruchu lotniczego ze średnią zarobków 147 996 euro, piloci linii lotniczych i samolotów (139 524 euro) i techniczna kontrola ruchu lotniczego (109 188 euro).