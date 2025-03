Najmocniejsze paszporty na świecie. Nowy ranking

Niektórych może zaskoczyć, że najmocniejsze paszporty w nowym rankingu należą do Hiszpanii i Grecji. Przyczyny są mniej zaskakujące. To efekty programu „Golden Visa”.

Najmocniejsze paszporty na świecie wyłania się zwykle biorąc pod uwagę kryterium liczby miejsc docelowych, do których ich posiadacze mogą dostać się bez konieczności posiadania wizy.

W nowym rankingu wyłoniono najmocniejsze paszporty

Ranking, w którym wyłoniono najmocniejsze paszporty na świecie, oddaje również warunki polityczne i geopolityczne. A także te dotyczące rozwoju gospodarczego i stosunków międzynarodowych. Mają one bezpośredni wpływ na swobodę przemieszczania się między krajami.

Zarówno paszporty krajów europejskich, jak i paszporty Singapuru i Japonii dominują w najnowszym rankingu. Znalazły się także wyżej na liście od paszportu amerykańskiego, który traci na wartości. Co ciekawe – „USA Today” podaje, że coraz więcej „obywateli USA poszukuje alternatywnego miejsca zamieszkania i obywatelstwa za granicą”.

Według najnowszej analizy dokonanej przez firmę migracyjną Astons, „Hiszpania i Grecja mają jedne z najpotężniejszych paszportów na świecie”. Paszporty te zapewniają bezwizowy dostęp do większej liczby krajów niż paszporty brytyjskie, amerykańskie, rosyjskie i chińskie.

Hiszpański paszport liderem

Jeśli weźmiemy pod uwagę najmocniejsze paszporty w Europie, to bezwzględnym liderem jest Hiszpania. Hiszpański dokument umożliwia dostęp do 177 krajów, z czego 133 nie wymaga żadnej wizy.

Popularność hiszpańskiego paszportu wiąże się z faktem, że od 2013 roku Hiszpania prowadzi program rezydencji za inwestycję. Czyli schemat „Golden Visa”, dzięki któremu obcokrajowcy mogą otrzymać hiszpańską rezydencję i swobodę przemieszczania się w UE, gdy zainwestują co najmniej 50 000 euro w lokalną gospodarkę.

Po uzyskaniu prawa pobytu, otwiera się droga do hiszpańskiego obywatelstwa. A zatem i hiszpańskiego paszportu. Programy „Golden Visa” stały się skutecznym sposobem na uzyskanie silnego paszportu.

Grecka oferta silnego paszportu

Drugą najbardziej atrakcyjną alternatywą i drugim najmocniejszym paszportem jest paszport Grecji. Obok Francji, Niemiec, Finlandii, Włoch, Holandii, Belgii, Luksemburga, Danii, Portugalii, Szwajcarii, Austrii, Norwegii i Irlandii, grecki paszport zapewnia dostęp do 176 krajów bez wizy.

Pomimo silnego sprzeciwu liderów Unii Europejskiej wobec programów obywatelstwa za inwestycję (CBI) i rezydencji za inwestycję (RBI), Grecja nadal oferuje pięcioletni pobyt rodzinny dla imigrantów za minimalną inwestycję w wysokości 250 000 euro w lokalne nieruchomości.

Jak podaje Forbes – od 2023 roku „próg inwestycji podniesiono do 800 000 euro na obszarach, na których istnieje duże zapotrzebowanie na mieszkania. A są nimi Ateny i Santorini. Oraz 400 000 euro innych, mniej popularnych miejsc.

Oprócz wymienionych najmocniejszych paszportów w Europie, paszport brytyjski nadal pozostaje na wysokiej pozycji. Zapewnia on dostęp do 172 krajów. Paszport amerykański otwiera drzwi do 171 krajów. Natomiast paszport Rosji do 127 krajów, a Chin do 96 krajów.