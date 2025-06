Czy przy odmowie wejścia na pokład samolotu z powodu braku wizy, należy się odszkodowanie?

Kiedy linia lotnicza może odmówić wejścia na pokład?

Linie lotnicze mają prawo odmówić wpuszczenia pasażera na pokład, jeśli paszport jest nieważny (np. ma mniej niż 6 miesięcy ważności przed planowanym powrotem). Także wówczas gdy brakuje ważnej wizy do kraju docelowego lub tranzytowego. Dodatkowo jeśli nie posiadasz wymaganego dokumentu wjazdowego (np. certyfikatu szczepienia, biletu powrotnego) i jeśli dane w rezerwacji nie zgadzają się z dokumentem tożsamości.

W takich sytuacjach personel przy bramce (tzw. gate) ma obowiązek odmówić wejścia na pokład – nawet jeśli sam lot odbywa się zgodnie z planem.

Czy przy odmowie wejścia na pokład z powodu braku wizy przysługuje odszkodowanie?

Nie. W przypadku odmowy wejścia na pokład z powodu braków w dokumentach nie przysługuje odszkodowanie, ponieważ nie doszło do błędu po stronie linii lotniczej. To pasażer był zobowiązany do sprawdzenia wymogów wjazdowych do danego kraju.

Prawo unijne (rozporządzenie WE nr 261/2004) przewiduje odszkodowania tylko w sytuacjach takich jak:

odwołany lot,

znaczne opóźnienie (powyżej 3 godzin),

odmowa wejścia z powodu overbookingu (czyli zbyt wielu sprzedanych miejsc).

Jeśli więc nie polecisz wcale lub też ze znacznym opóźnieniem ze strony linii lotniczej, wówczas możesz uzyskać odszkodowanie. Na przykład jeśli lot jest opóźniony z powodu strajku pracowników linii lotniczej.

Czy można odzyskać jakiekolwiek pieniądze?

W niektórych przypadkach można ubiegać się o zwrot podatków lotniskowych i opłat pasażerskich (nawet jeśli bilet jest bezzwrotny). Pasażer może także spróbować przełożyć lot (za opłatą). Można złożyć reklamację, jeśli uważasz, że odmowa była niesłuszna (np. błąd w ocenie ważności dokumentu).

Jak się upewnić czy należy się odszkodowanie?

Najlepiej sprawdzić to z firmą, która specjalizuje się w odszkodowaniach, bowiem linie lotnicze robią wszystko, aby wypłacać jak najmniej odszkodowań. Obecnie wystarczy podać numer lotu, aby uzyskać informację czy należy się odszkodowanie. Można to sprawdzić na tej stronie.