Zakaz pobierania dodatkowych opłat za bagaż podręczny w samolotach

Posłowie Parlamentu Europejskiego zagłosowali za zakazem pobierania przez linie lotnicze dodatkowych opłat za bagaż podręczny. Nowe wytyczne mają także wprowadzić większą klarowność w przypadku wymiarów tego bagażu.

Unia Europejska planuje znieść dodatkowe opłaty za bagaż podręczny, co pasażerowie przyjmują z dużą ulgą. Zwłaszcza, że w ostatnim czasie linie lotnicze bardzo zaangażowały się w egzekwowanie zasad dotyczących bagażu. A to skutkowało wysokimi „karami” za ponadwymiarowe torby.

Likwidacja dodatkowych opłat za bagaż podręczny

Komisja Transportu i Turystyki UE zagłosowała we wtorek za zmianą przepisów UE dotyczących praw pasażerów. Chcąc w ten sposób wprowadzić zakaz pobierania przez linie lotnicze dodatkowych opłat za mały bagaż podręczny.

Według nowych przepisów pasażerowie linii lotniczych podróżujący po UE będą mogli przewieźć bagaż osobisty bez dodatkowych kosztów. Kwalifikuje się do niego torebka lub plecak, lub mała torba podręczna. Bagaż osobisty pasażerów może mieć maksymalne wymiary 40x30x15 centymetrów.

Jak powiedział w komunikacie prasowym sprawozdawca ds. egzekwowania praw pasażerów Matteo Ricci:

– Dzisiejsze głosowanie oznacza ważny krok w kierunku bardziej sprawiedliwej i przejrzystej podróży.

Ricci dodał, że jasna definicja bezpłatnego bagażu podręcznego do maksymalnego rozmiaru jest „podstawowym prawem do uniknięcia nieuzasadnionych dodatkowych kosztów”. A także, że zwiększona przejrzystość „zapewnia sprawiedliwszy i bardziej wydajny system”.

Powód całego zamieszania

Już w roku 2011 zgodnie z decyzją UE linie lotnicze nie mogą pobierać dodatkowych opłat za bagaż podręczny, który spełnia „rozsądne” limity rozmiaru i wagi. Niestety rozporządzenie to było mało konkretne, co doprowadziło do dużych rozbieżności w polityce linii lotniczych. A także zamieszania wśród pasażerów.

W ostatnich miesiącach grupa organizacji zajmujących się prawami konsumentów w Europie złożyła skargi na tanie linie lotnicze za pobieranie opłat za bagaż podręczny. Twierdziła, że narusza to przepisy UE.

Do linii lotniczych, które oskarżono o łamanie tych przepisów, należą: EasyJet, Ryanair, Wizz Air, Norwegian Air Shuttle, Transavia, Volotea i Vueling.

Dalsze zmiany dla pasażerów

Wśród oficjalnych wytycznych dotyczących prokonsumenckich rozwiązań znalazł się między innymi: wspólny formularz zwrotu kosztów, brak opłat za fotelik dziecięcy, a także ochrona podróży przesiadkowych.

Ponadto posłowie Parlamentu Europejskiego chcą między innymi zapewnić, że linie lotnicze będą sadzać dzieci poniżej 12. roku życia obok towarzyszącego im pasażera bez dodatkowych kosztów.

Plany mają również na celu wprowadzenie ogólnokrajowego formularza rekompensaty za podróż. Czyli w przypadku poważnych zakłóceń w podróży linie lotnicze będą musiały skontaktować się z poszkodowanymi pasażerami przekazując im częściowo wypełniony formularz rekompensaty. A także rozpocząć proces zwrotu kosztów w ciągu 48 godzin. Cały proces zwrotu kosztów nie powinien trwać dłużej niż 14 dni.

Na kolejnym etapie procesu legislacyjnego członkowie Komisji Transportu i Turystyki omówią nowe zasady z państwami członkowskimi UE. Jeszcze przed głosowaniem nad ustawodawstwem w lipcu 2025 roku.