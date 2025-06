Uważaj na to oszustwo booking.com. Możesz stracić tysiące funtów

Trwa sezon letni i wiele osób wyjeżdża na wakacje. Oszuści jednak nie śpią i starają się to wykorzystać, a przez to możemy stracić sporo pieniędzy. Jak działa nowe oszustwo booking.com i na co należy uważać?

Sposób na to oszustwo jest stosunkowo prosty. Może to być coś tak banalnego, jak wiadomość lub e-mail od hotelu, w którym zarezerwowaliśmy pobyt. W wiadomości otrzymamy prośbę o dokonanie płatności w celu rezerwacji terminu.

Co więcej, wiadomość przychodzi poprzez booking.com i sprawia wrażenie prawdziwej. To sprawia, że potencjalna ofiara jest bardziej skłonna zapłacić lub podać dane karty płatniczej. Pieniądze jednak nie trafiają do hotelu, a do oszustów, którzy przejęli konto na booking.com.

Oszustwo booking.com – na czym polega?

Takie oszustwo może być kosztowne. Od czerwca 2023 roku do września 2024 roku zgłoszono w samej Wielkiej Brytanii aż 532 zgłoszenia oszustw tego rodzaju. Łącznie wyceniono straty na 370 tysięcy funtów.

Eksperci uważają, że oszuści stosują ataki phishingowe przeciwko hotelom, aby przejąć ich konta. Następnie wysyłają wiadomości w aplikacji, e-maile czy wiadomości na WhatsApp do klientów. Dzięki temu typowe znaki ostrzegawcze przed próbą oszustwa nie istnieją. Wiadomości wydają się bowiem w stu procentach prawdziwe.

Oszuści wysyłają wiadomość, która ma za zadanie sprawić, że zaczniesz panikować. Informują cię w nich, że wystąpił problem z twoją kartą i że trzeba zweryfikować dane. Oprócz tego dodają, że w przypadku braku odpowiedzi, rezerwacja zostanie anulowana. W wiadomości może być link, a po jego kliknięciu trafisz na stronę, gdzie będziesz mógł podać dane bankowe. To oczywiści fałszywa strona, która ma za zadanie wyłudzić od ciebie wrażliwe dane.

Fałszywa strona booking.com

Jest też inne oszustwo booking.com, które stało się równie popularne. Wykorzystuje ono fałszywe strony samej firmy. Ofiary są następnie podstępem nakłaniani do pobrania złośliwego pliku. Ten daje przestępcom pełną kontrolę nad urządzeniem. Zwykle linki do fałszywych stron booking.com przychodzą w e-mailach. Kiedy klient wejdzie na stronę i kliknie „Akceptuj” pliki cookie, uruchamia się pobieranie.

– Niestety, rośnie liczba oszustw internetowych, których celem jest wiele firm działających w przestrzeni e-commerce. Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji cyberprzestępcy są w stanie tworzyć coraz bardziej wyrafinowane oszustwa – mówi rzecznik booking.com.

Dodał, że firma nadal inwestuje w cyberbezpieczeństwo, a incydenty związane z bezpieczeństwem zdarzają się rzadko.

Co zrobić, aby uchronić się przed oszustwem?

Przede wszystkim, nie panikuj i nie odpowiadaj na wiadomości, dopóki nie masz pewności, że są prawdziwe.

– Zawsze dokładnie sprawdzaj zasady płatności podane na stronie rezerwacji lub w wiadomości e-mail z potwierdzeniem rezerwacji. Jeśli nie określono zasad przedpłaty lub wymogu wpłaty depozytu, ale zostaniesz poproszony o dokonanie płatności z góry w celu zabezpieczenia rezerwacji, prawdopodobnie jest to oszustwo – podpowiada booking.com.

Jeśli masz wątpliwości, najlepiej skontaktować się z obsługą klienta booking.com lub bezpośrednio z obiektem, w którym rezerwujesz termin.

Zawsze podejrzliwie podchodź do wszelkich wysyłanych ci linków. Prawdziwe płatności są dokonywane wyłącznie w aplikacji lub na stronie booking.com – nie dochodzi do przekierowań na inne witryny.

Uważaj też na typowe taktyki oszustów:

– Wiadomości od oszustów często zawierają ponaglające zwroty i mogą zwierać błędy ortograficzne lub gramatyczne – informuje booking.com.

Jeśli już zdążyłeś podać dane swojej karty na fałszywej stronie. Niezwłocznie skontaktuj się z dostawcą karty. Może być konieczne jej zablokowanie lub anulowanie.

Booking.com zaleca też włączenie dwuskładnikowej autoryzacji na swoim koncie. To zmniejszy ryzyko oszustwa.