Rejestracja na wybory prezydenckie 2025 za granicą

Przebywając poza Polską, w tym także w Wielkiej Brytanii, można głosować w polskich wyborach. Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w polskich wyborach polskiego prezydenta 2025 mieszkając poza granicami naszej ojczyzny? Oto wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat!

Przypomnijmy, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w niedzielę, 18 maja 2025 roku. Natomiast ewentualna II tura wyborów odbędzie się w niedzielę, 1 czerwca 2025.

Z kolei 9 kwietnia 2025 rozpoczęła się rejestracja zgłoszeń do spisu wyborców. Tymczasem termin składania wniosków upływa we wtorek 13 maja 2025 roku.

Kto może oddać głos?

Obywatele polscy przebywający w Wielkiej Brytanii będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą. Prawo udziału w wyborach do Prezydenta RP w 2025 roku ma osoba, która:

najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,

nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty;

zostanie wpisana do spisu wyborców.

W jaki sposób można oddać swój głos w zbliżających się wyborach?

Przypominamy, iż rejestracja zgłoszeń do spisu wyborców tworzonego przez konsula rozpoczęła się w środę, 9 kwietnia 2025 r. Wniosek należy złożyć najpóźniej do wtorku, 13 maja 2025 roku. Istnieją trzy sposoby rejestracji w spisie wyborców:

złożenie wniosku przy użyciu usługi e-Wybory ,

, złożenie wniosku w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem (także korespondencyjnie),

złożenie wniosku na adres poczty elektronicznej właściwego konsula z załączonym skanem/fotografią podpisanego własnoręcznie wniosku. (formularz wniosku będzie dostępny na stronach internetowych placówek zagranicznych)

UWAGA! Najszybszą i najprostszą metodą dopisania się do spisu wyborców za granicą jest skorzystanie z aplikacji e-Wybory. Podsumowując, ten właśnie sposób jest rekomendowany przez polskie władze.

Rejestracja na wybory – jak złożyć wniosek przez platformę e-Wybory?

Platforma umożliwiająca ujęcie osoby przebywającej za granicą w dniu wyborów w spisie wyborców prowadzonym przez właściwego terytorialnie konsula znajduje się pod adresem https://ewybory.msz.gov.pl/.

Przed przystąpieniem do rejestracji należy przygotować:

numer PESEL,

ważny polski paszport (albo ważny polski dowód osobisty),

adres pobytu za granicą,

adres poczty elektronicznej lub numeru telefonu kontaktowego,

nazwisko rodowe matki (w celu weryfikacji danych wyborcy).

UWAGA! Wybierając obwód głosowania, warto zwrócić uwagę, ilu wyborców już się w nim zarejestrowało. Władze RP sugerują wybieranie obwodów z najmniejszą liczbą wyborców. Ponadto dane należy podawać kompletnie i dokładnie. Zgodnie z ich pisownią w ważnym polskim dokumencie tożsamości. Z uwzględnieniem znaków diakrytycznych takich, jak np. ą, ś, ł. Przy wpisywaniu adresu pobytu za granicą proszę o podanie pełnych danych w formacie stosowanym przy adresowaniu korespondencji nadawanej pocztą.

Co wziąć do lokalu wyborczego na głosowanie?

W dniu wyborów na głosowanie należy zabrać ważny polski dokument paszportowy. Natomiast na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, na których terytorium można wjechać na podstawie dowodu osobistego, może to być także ważny polski dowód osobisty.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Z zaświadczeniem o prawie do głosowania można głosować w dowolnym obwodzie głosowania. Zarówno w kraju, za granicą, jak i na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w dowolnie wybranym urzędzie gminy w Polsce albo u konsula, w terminie do 15 maja 2025. Wniosek składa się na piśmie w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem.

Zaświadczenie o prawie do głosowania: