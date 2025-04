Wybory Prezydenta RP 2025 za granicą

Polski Minister Spraw Zagranicznych utworzył obwody głosowania w wyborach Prezydenta RP w 2025 roku. Swój głos będą mogli w nich oddać obywatele Polski przebywający za granicą.

Przypomnijmy, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w niedzielę, 18 maja 2025 roku. Natomiast ewentualna II tura wyborów odbędzie się w niedzielę, 1 czerwca 2025. Z kolei 9 kwietnia 2025 rozpoczęła się rejestracja zgłoszeń do spisu wyborców. Termin składania wniosków upływa we wtorek 13 maja 2025 roku.

Najważniejsze informacje dotyczące wyborów prezydenckich

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie konsularnym, wyborcy przebywający za granicą będą mogli oddać głos w obwodach głosowania. Zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy utworzy je Minister Spraw Zagranicznych. To już się stało. Rozporządzeniem z dnia 2 kwietnia 2025 r. szef MSZ utworzył obwody głosowania w wyborach Prezydenta RP w 2025 roku. Będą one służyć obywatelom polskim przebywającym za granicą.

Utworzenie obwodów głosowania za granicą otworzyło zatem możliwość składania wniosków o ujęcie w spisach wyborców sporządzanych przez konsulów. Także za pośrednictwem aplikacji e-Wybory.

W jaki sposób można oddać swój głos w zbliżających się wyborach? Istnieją trzy sposoby rejestracji w spisie wyborców:

złożenie wniosku przy użyciu usługi e-Wybory,

złożenie wniosku w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem (także korespondencyjnie),

złożenie wniosku na adres poczty elektronicznej właściwego konsula z załączonym skanem/fotografią podpisanego własnoręcznie wniosku. (formularz wniosku będzie dostępny na stronach internetowych placówek zagranicznych)

UWAGA! Najszybszą i najprostszą metodą dopisania się do spisu wyborców za granicą jest skorzystanie z aplikacji e-Wybory. Ten właśnie sposób jest rekomendowany przez polskie władze.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w wyborach, mieszkając poza Polską?

Warunkiem dopisania się do spisu wyborców tworzonego przez konsula oraz udziału w głosowaniu za granicą jest posiadanie ważnego polskiego dokumentu tożsamości. Może to być paszport lub paszport tymczasowy. Natomiast na obszarze państw członkowskich UE oraz państw, na których terytorium można wjechać na podstawie dowodu osobistego, może to być także ważny polski dowód osobisty.

Podsumowując, po wszelkie informacje o udziale w głosowaniu, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, sposobach zgłaszania się do spisu wyborców, innych istotnych z punktu widzenia wyborcy danych, odsyłamy na oficjalne strony rządowe „Polska w Wielkiej Brytanii”, do zakładki „Wybory Prezydenta RP 2025 za granicą”.

Kalendarium wyborcze – najważniejsze daty

2 kwietnia – utworzenie obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą;

9 kwietnia – umożliwienie rejestracji zgłoszeń do spisu wyborców sporządzanym przez konsula;

13 maja – ostatni termin przyjmowania do spisu wyborców;

Od 4 kwietnia do 15 maja – możliwe będzie składanie przez wyborców wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów;

18 maja – dzień głosowania (w godzinach od 7:00 do 21:00 czasu lokalnego).