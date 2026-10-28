Ryanair uruchomił nowe połączenie do Polski z UK

Irlandzkie linie uruchomiły w tym tygodniu nowe połączenie do Polski z UK. Przewodnik ogłosił wprowadzenie w swoim rozkładzie lotów trasę z Manchesteru do Warszawy-Modlin.

Linie lotnicze Ryanair uruchomiły nowe połączenie do Polski, które świetnie sprawdzi się podczas niedrogich zimowych i świątecznych wyjazdów. Podróżni z Wysp zachęcani są do odwiedzenia dwóch warszawskich jarmarków bożonarodzeniowych – Jarmarku Warszawskiego na Placu Defilad i tradycyjnego jarmarku na Starym Mieście.

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Nowe połączenie do Polski z UK

W sezonie zimowym Ryanair uruchomił wiele nowych połączeń z Wielkiej Brytanii. Znalazło się wśród nich także parę do Polski. Niedawno pisaliśmy o tym, że irlandzkie linie lotnicze wprowadzą dziewiąty samolot w swojej bazie na lotnisku w Birmingham.

Dzięki temu uruchomią pięć nowych tras, w tym także do Warszawy. Z kolei z Liverpoolu Ryanair rozpocznie kursy tej zimy zarówno do Warszawy jak i do Gdańska.

Wracając do nowego połączenia lotniczego między Manchesterem i Warszawą – tani przewoźnik będzie obsługiwał sześć lotów tygodniowo na tej trasie.

Jak już wspomnieliśmy – uruchomienie tego połączenia to kolejny krok po niedawnym rozszerzeniu zimowego rozkładu lotów Ryanaira. Przewoźnik wprowadził łącznie 22 nowe trasy z brytyjskich lotnisk, przy czym najwięcej zyskują Birmingham, Edynburg, Liverpool oraz Londyn. Linie ogłosiły również, że tej zimy w bazie na lotnisku w Manchesterze pojawi się dziewiętnasty samolot. To on pozwoli na obsługę dodatkowego połączenia z tego miasta.

Dyrektor ds. komunikacji w Ryanairze, Jade Kirwan, powiedziała:

– Wspaniale było zobaczyć, jak w tym tygodniu wystartował pierwszy samolot na naszej nowej trasie zimowej 2026 z Manchesteru do Warszawy-Modlina. Zabierając na pokład pierwszych z wielu zadowolonych pasażerów Ryanaira, którzy wyruszają na swoje zimowe wyjazdy w sezonie 2026.

Zwiększenie częstotliwości połączeń

Ryanair zwiększa także częstotliwość lotów na 26 innych trasach z Manchesteru. Dotyczy to zarówno popularnych kierunków wakacyjnych, jak Malaga, Palma de Mallorca czy Madryt, jak i miast idealnych na krótki wyjazd, m.in. Barcelony, Belfastu, Wenecji, Porto, Pragi oraz Krakowa.

Ogłoszenie nowych połączeń zbiegło się w czasie z ostrzeżeniem szefa Ryanaira, który stwierdził, że w przyszłym roku ceny biletów lotniczych dla osób planujących letni wypoczynek „bez wątpienia” wzrosną, co ma związek z gwałtownym wzrostem cen ropy oraz konfliktem na Bliskim Wschodzie.