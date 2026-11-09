Ryanair uruchamia pięć nowych tras z Birmingham. Też do Polski

Podróżni korzystający z lotniska w Birmingham będą mieć jeszcze większy wybór. Wśród nowych tras Ryanaira znajdzie się także jedna do Polski.

Irlandzkie linie lotnicze zapowiedziały znaczącą inwestycję na lotnisku w Birmingham, którą jest wprowadzenie tam dziewiątego samolotu bazowego. Ponadto Ryanair uruchamia pięć nowych tras z tego lotniska. Wśród nich znalazła się także jedna do Polski.

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Nowe trasy Ryanaira z Birmingham

Rozszerzenie oferty lotniczej Ryanaira przypada na okres znaczącego rozwoju lotniska w Birmingham. Linie lotnicze nieustannie ogłaszają kolejne połączenia, które będą uruchamiane w latach 2026 i 2027.

Irlandzki przewoźnik w ramach pięciu nowych połączeń będzie latał od tegorocznego sezonu zimowego do Kopenhagi, Rzymu, Warszawy, Marrakeszu i Tirany.

Ponadto w bieżącym sezonie zimowym Ryanair zwiększy częstotliwość lotów na siedmiu istniejących już trasach z Birmingham. Oferując także więcej połączeń do Barcelony, Budapesztu i Poznania.

Przewoźnik przekazał, że bazowanie kolejnego samolotu w Birmingham umożliwi w ciągu najbliższych 12 miesięcy wzrost rocznej liczby pasażerów o 21 procent – do około 4 milionów osób.

Matt Hazelwood, dyrektor handlowy lotniska w Birmingham, określił decyzję Ryanaira jako „wyraz dużego zaufania zarówno do samego lotniska, jak i całego regionu”.

– Jesteśmy dumni z naszej długotrwałej współpracy i cieszymy się, że wspólnie możemy oferować kierunki, których poszukują nasi klienci. Zapewniamy im dzięki temu jeszcze większy wybór i lepsze możliwości podróżowania, odpowiadając jednocześnie na rosnące zapotrzebowanie na transport lotniczy w regionie Midlands.

Dodatkowe połączenia z Manchesteru i Liverpoolu

Irlandzki przewoźnik uruchomił także nowe połączenie do Polski z Manchesteru. Ryanair będzie obsługiwał sześć lotów tygodniowo na trasie między Manchesterem a Warszawą. Będzie to także konsekwencją dodania dodatkowego samolotu.

Ryanair zwiększa również częstotliwość lotów na 26 innych trasach z Manchesteru. Dotyczy to zarówno popularnych kierunków wakacyjnych, jak Malaga, Palma de Mallorca czy Madryt, jak i miast idealnych na krótki wyjazd, m.in. Barcelony, Belfastu, Wenecji, Porto, Pragi oraz Krakowa.

Przewoźnik wprowadził łącznie 22 nowe trasy z brytyjskich lotnisk, przy czym najwięcej zyskują Birmingham, Edynburg, Liverpool oraz Londyn.