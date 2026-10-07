Tanie loty do Polski z Wielkiej Brytanii za 15 funtów w Ryanairze

Linie lotnicze Ryanair uruchomiły wyprzedaż biletów. Ceny zaczynają się już od 15 funtów – zarówno do Polski jak i wielu słonecznych i ciepłych destynacji na październik i listopad.

Mimo że lato oficjalnie dobiegło końca, dzięki wyprzedaży w Ryanairze mieszkańcy Wysp mogą w przystępnych cenach udać się do miejsc, w których ciepła i słoneczna pogoda jest gwarantowana. Co jednak istotne dla Polaków na Wyspach – za 14,99 funtów znajdą oni z powodzeniem także loty do Polski.

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Do kiedy potrwa wyprzedaż w Ryanairze?

Ryanair już uruchomił wyprzedaż biletów lotniczych na podróże w terminie od 1 października do 17 grudnia. W tym także na loty do Polski, jak i do pięknych, słonecznych zakątków. Ceny biletów zaczynają się już od 15 funtów. Warto jednak pamiętać, że koszt ten obejmuje jedynie małą torbę mieszczącą się pod fotelem – za dodatkowy bagaż trzeba będzie dopłacić. Ważną informacją jest również to, że promocja potrwa do 16 października.

Wiele promocyjnych cen możemy znaleźć na loty z Liverpoolu, gdzie – jak niedawno pisaliśmy – uruchomiono także nowe trasy. Ale nie tylko. Z Londynu także polecimy w przystępnej cenie. Oferty do Polski znajdziemy już za 14,99 funta.

Tanie loty do Polski

Jak wspomnieliśmy – w promocyjnej ofercie Ryanaira pojawiły się również loty do Polski. 1 listopada do Poznania możemy polecieć z Liverpoolu już za 16,99 funta. Natomiast za 14,99 funta polecimy tam 2 listopada. Do Krakowa – także z Liverpoolu – polecimy irlandzkimi liniami już 14 października za 16,99 funta, a 14 listopada za 14,99 funta.

Z kolei 13 października z tego samego brytyjskiego lotniska możemy polecieć do Szczecina za 16,99 funta, 31 października za 17,74 funta, a 2 i 6 listopada za 14,99 funta. Ponadto do Warszawy kupimy bilet na 14 października za 24,99 funta, na 7 listopada za 14,99 funta, a na 9 listopada za 18,99 funta. Do Wrocławia z Liverpoolu także znajdziemy oferty w przystępnych cenach. Na 14 października za 16,99 funta, na 5, 6 i 7, 13 i 14 listopada za 16,99 funta.

Tanie bilety do Polski znajdziemy również na loty z tak często wybieranego przez Polaków Londynu Stansted. Do Wrocławia za 16,99 funta polecimy 31 października. A 1 i 2 listopada za 14,99 funta. 7 listopada natomiast polecimy za 15,99 funta, 8 listopada za 14,99 funta, a 9 listopada za 16,99 funta.

Do turystycznego Krakowa kupimy bilety ze Stansted za 14,99 funta na 2, 7 i 8 listopada. Natomiast za 18,99 funta na 4 i 9 listopada. Ponadto do Gdańska znajdziemy tanie loty za 14,99 funta na 2, 3, 4, 5, 9 i 10 listopada. Za bilet na 7 listopada zapłacimy niewiele więcej, bo 15,48 funta.

Jak już wspomnieliśmy – czas na rezerwację tanich biletów mamy do 16 października, jednak warto pamiętać, że przystępne oferty cieszą się dużym zainteresowaniem.