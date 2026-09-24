Ryanair ogłosił zimowy rozkład lotów. Wprowadza 22 nowe trasy i wiele redukuje

Ryanair uruchomił zimowy rozkład lotów na 2026 rok dla Wielkiej Brytanii. Wprowadził w nim 22 nowe połączenia, a zlikwidował 500 000 miejsc pasażerskich na innych trasach.

W nadchodzącym sezonie zimowym tani irlandzki przewoźnik będzie obsługiwał łącznie 435 tras w swojej brytyjskiej sieci połączeń. Wprowadzi 22 nowe połączenia m.in. ze Stansted i Luton.

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Zimowy rozkład lotów Ryanaira

Zimowy rozkład lotów w Ryanairze rozbuduje się o cztery nowe połączenia w Londynie. Z lotniska Stansted uruchomione zostaną loty do Glasgow, Malmö (w Szwecji) i Parmy (we Włoszech). Natomiast z Luton pojawi się nowe połączenie do Wenecji.

W ramach programu zimowego przewoźnik uruchomi również 18 kolejnych tras obsługujących 19 regionalnych lotnisk w Wielkiej Brytanii. Ryanair zakłada, że w 2026 roku przewiezie 63 miliony pasażerów na trasach do i z Wysp. Umacniając tym samym swoją pozycję największej linii lotniczej w kraju pod względem liczby przewiezionych pasażerów.

W dłuższej perspektywie Ryanair potwierdził złożenie rządowi propozycji zwiększenia liczby pasażerów przewożonych w Wielkiej Brytanii o 27 proc. – do 80 milionów do 2030 roku. Zastrzegając jednak, że dalsza ekspansja zależy od konkurencyjnych kosztów operacyjnych oraz polityki podatkowej.

Problematyczne opłaty lotniskowe

Dyrektor generalny Ryanaira, Michael O’Leary, zapowiedział, że przewoźnik dokona przeglądu swojej oferty w Wielkiej Brytanii i może przekierować samoloty do innych miejsc w Europie, jeśli koszty operacyjne wzrosną.

O’Leary ostrzegł:

– Jeśli dojdzie do wprowadzenia podwójnego opodatkowania, Ryanair zweryfikuje swoje moce przewozowe w Wielkiej Brytanii i nieuchronnie przeniesie część z nich do innych krajów europejskich, oferujących niższe koszty i brak dodatkowych podatków. Potencjalni turyści planujący wizytę w Wielkiej Brytanii wybiorą zamiast tego Barcelonę, Rzym, Mediolan, Madryt, Sztokholm. Czy inne kraje UE, w których nie pobiera się podatku turystycznego przy wjeździe.

Linie Ryanair ogłosiły, że przed końcem bieżącego roku ograniczą o ponad pół miliona liczbę dostępnych miejsc na trasach do dwóch krajów europejskich – Estonii i Litwy.

Ryanair rozważa obecnie zwiększenie liczby połączeń do innych miejsc docelowych, gdzie obowiązują niższe opłaty lotniskowe.