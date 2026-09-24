Zimowy rozkład lotów jest już dostępny w Ryanairze
Zimowy rozkład lotów jest już dostępny w Ryanairze / fot. Shutterstock
Podróże i turystykaUKŻycie w UK
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Ryanair ogłosił zimowy rozkład lotów. Wprowadza 22 nowe trasy i wiele redukuje

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Ryanair uruchomił zimowy rozkład lotów na 2026 rok dla Wielkiej Brytanii. Wprowadził w nim 22 nowe połączenia, a zlikwidował 500 000 miejsc pasażerskich na innych trasach.

W nadchodzącym sezonie zimowym tani irlandzki przewoźnik będzie obsługiwał łącznie 435 tras w swojej brytyjskiej sieci połączeń. Wprowadzi 22 nowe połączenia m.in. ze Stansted i Luton.

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Zimowy rozkład lotów Ryanaira

Zimowy rozkład lotów w Ryanairze rozbuduje się o cztery nowe połączenia w Londynie. Z lotniska Stansted uruchomione zostaną loty do Glasgow, Malmö (w Szwecji) i Parmy (we Włoszech). Natomiast z Luton pojawi się nowe połączenie do Wenecji.

W ramach programu zimowego przewoźnik uruchomi również 18 kolejnych tras obsługujących 19 regionalnych lotnisk w Wielkiej Brytanii. Ryanair zakłada, że w 2026 roku przewiezie 63 miliony pasażerów na trasach do i z Wysp. Umacniając tym samym swoją pozycję największej linii lotniczej w kraju pod względem liczby przewiezionych pasażerów.

W dłuższej perspektywie Ryanair potwierdził złożenie rządowi propozycji zwiększenia liczby pasażerów przewożonych w Wielkiej Brytanii o 27 proc. – do 80 milionów do 2030 roku. Zastrzegając jednak, że dalsza ekspansja zależy od konkurencyjnych kosztów operacyjnych oraz polityki podatkowej.

Michael O’Leary, zapowiedział, że przewoźnik dokona przeglądu swojej oferty w Wielkiej Brytanii
Michael O’Leary, zapowiedział, że przewoźnik dokona przeglądu swojej oferty w Wielkiej Brytanii / fot. Shutterstock

Problematyczne opłaty lotniskowe 

Dyrektor generalny Ryanaira, Michael O’Leary, zapowiedział, że przewoźnik dokona przeglądu swojej oferty w Wielkiej Brytanii i może przekierować samoloty do innych miejsc w Europie, jeśli koszty operacyjne wzrosną.

O’Leary ostrzegł:

Jeśli dojdzie do wprowadzenia podwójnego opodatkowania, Ryanair zweryfikuje swoje moce przewozowe w Wielkiej Brytanii i nieuchronnie przeniesie część z nich do innych krajów europejskich, oferujących niższe koszty i brak dodatkowych podatków. Potencjalni turyści planujący wizytę w Wielkiej Brytanii wybiorą zamiast tego Barcelonę, Rzym, Mediolan, Madryt, Sztokholm. Czy inne kraje UE, w których nie pobiera się podatku turystycznego przy wjeździe.

Linie Ryanair ogłosiły, że przed końcem bieżącego roku ograniczą o ponad pół miliona liczbę dostępnych miejsc na trasach do dwóch krajów europejskich – Estonii i Litwy.
Ryanair rozważa obecnie zwiększenie liczby połączeń do innych miejsc docelowych, gdzie obowiązują niższe opłaty lotniskowe.

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