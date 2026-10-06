Popularny sposób na tańsze bilety lotnicze. Sprawdzono jego skuteczność

Nowe badanie przeprowadzone przez holenderski organ ochrony konsumentów sprawdziło skuteczność popularnego sposobu na tańsze bilety lotnicze.

Wielu często podróżujących pasażerów rutynowo czyści pamięć podręczną przeglądarki, otwiera karty w trybie incognito lub zmienia urządzenia podczas rezerwacji podróży, licząc na tańsze bilety lotnicze. Sposób ten sprawdzono niedawno w badaniu przeprowadzonym przez holenderski Urząd ds. Konsumentów i Rynków (ACM).

Czy popularny sposób na tańsze bilety lotnicze faktycznie działa?

Zgodnie z najnowszym badaniem ACM prawie połowa (46 proc.) konsumentów uważa, że wcześniejsze wyszukiwania podnoszą ceny biletów. Natomiast 25 proc. jest przekonanych, że na ostateczną wycenę wpływa rodzaj używanego urządzenia.

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Choć personalizacja cen – dostosowywanie kosztów do indywidualnych danych użytkownika i jego zachowań w sieci – jest technicznie możliwa, ACM zauważył, że linie lotnicze ograniczają obecnie tę praktykę do programów lojalnościowych, do których klienci przystępują dobrowolnie. Standardowe wahania cen biletów wynikają natomiast z ogólnej sytuacji w zakresie podaży i popytu oraz działania zautomatyzowanych algorytmów. Okazuje się zatem, że czyszczenie plików cookie nie wpływa na tańsze bilety lotnicze.

Zasada dotycząca cen biletów

Badanie ujawniło przy okazji, jak nieprzewidywalna stała się dla podróżnych polityka cenowa linii lotniczych. Średnio linie zmieniają cenę miejsca na konkretny lot od 30 do 35 razy w trakcie całego okresu sprzedaży. Co więcej, co trzeci bilet jest ostatecznie sprzedawany po cenie wyższej o co najmniej 40 proc. od średniej stawki.

Koszty biletów podlegają również określonym prawidłowościom czasowym. Z raportu wynika, że średnie ceny zazwyczaj stopniowo spadają w miarę zbliżania się terminu wylotu. Po czym gwałtownie rosną na około dwa miesiące przed startem.

Te ciągłe wahania sprawiają, że wielu konsumentów czuje niepewność i przytłoczenie podczas procesu rezerwacji. W raporcie zauważono, że ten model dynamicznego kształtowania cen generuje dodatkowy stres związany z wyszukiwaniem ofert. I stawia w bardzo niekorzystnej sytuacji osoby dysponujące ograniczonym budżetem lub sztywnym harmonogramem podróży.

Apel o wprowadzenie przejrzystych regulacji

ACM postuluje wprowadzenie surowych przepisów dotyczących przejrzystości, które zobligowałyby firmy do ujawnienia mechanizmów działania ich algorytmów.

– Spodziewamy się, że dzięki sztucznej inteligencji i dostępności danych firmy będą częściej stosować ceny ustalane przez systemy komputerowe. W tym ceny spersonalizowane – powiedział stacji NOS przewodniczący ACM, Martijn Snoep.

Podkreślił on konieczność wprowadzenia jasnych regulacji, które sprzyjałyby debacie publicznej i zapobiegały wykorzystywaniu przez systemy automatyczne podatności konsumentów.

Mechanizm dynamicznego kształtowania cen szybko wykracza poza branżę lotniczą, obejmując sklepy internetowe, sprzedaż biletów na koncerty czy stacje benzynowe.