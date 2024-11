Sainsbury’s zatrudni 20 000 osób na Boże Narodzenie. Jak aplikować?

Na sezon Bożego Narodzenia sieć supermarketów Sainsbury’s zatrudni 20 000 pracowników w całej Wielkiej Brytanii.

Supermarket Sainsbury’s zatrudnia pracowników w całym kraju kusząc kandydatów konkurencyjnym wynagrodzeniem i dodatkami.

Praca w Sainsbury’s

Na czas Bożego Narodzenia w handlu firmy pilnie poszukują rąk do pracy. Tak też jest w przypadku sieci Sainsbury’s, która zapowiedziała konieczność zatrudnienia 20 000 nowych pracowników.

Podania o pracę sezonową można składać już teraz. Z 20 000 oferowanych stanowisk 18 000 dotyczy Sainsbury’s, a 2000 Argos. Poszukiwani są pracownicy sklepu odpowiedzialni za uzupełnianie produktów na półkach. A także pracownicy magazynów zajmujący się kompletowaniem i przygotowywaniem zapasów. Oraz kierowcy obsługujący dostawy zakupów do domów klientów.

Ile można zarobić w święta w Sainsbury’s?

Pracownicy będą zatrudniani na podstawie umów na czas określony od trzech tygodni do trzech miesięcy. Stawka godzinowa dla pracowników sklepów i magazynów waha się od 12 do 13,50 funta – w zależności od lokalizacji i stanowiska. A dla kierowców od 13 do 14,65 funta.

Pracodawca zapewnia także pracownikom bezpłatne posiłki w trakcie zmian oraz 10 proc. zniżki w sklepach. W każdy piątek i sobotę w Sainsbury’s oraz w dniu wypłaty w Argos zniżka wzrasta do 15 proc.

Prerana Issar, dyrektor ds. kadr w Sainsbury’s powiedziała:

– Zbliżając się do sezonu świątecznego przygotowujemy się do zorganizowania niezapomnianych świąt dla naszych klientów. A nasi znakomici współpracownicy odgrywają kluczową rolę w realizacji tych planów.

– Dołączenie do nas w tym pracowitym czasie to fantastyczna okazja, aby poznać wspaniałych ludzi i zdobyć umiejętności, które zostaną z tobą na długo po okresie świątecznym – dodała.

Sainsbury’s jest drugim co do wielkości supermarketem w Wielkiej Brytanii (zaraz po Tesco). Z około 1400 supermarketami i lokalnymi sklepami na terenie całego kraju.

Jak aplikować o pracę w Sainsbury’s?

Aby ubiegać się o pracę sezonową w Sainsbury’s należy:

– wejść na oficjalną stronę sklepu, następnie odszukać zakładkę dotyczącą kariery lub wpisać w wyszukiwarkę na stronie „Sainsbury’s seasonal jobs”,

– tam musimy znaleźć oferty pracy na święta. Można skorzystać z paska wyszukiwania lub opcji filtrów na stronie. Filtrować można także według lokalizacji, rodzaju stanowiska i innych kryteriów,

– w następnej kolejności należy wybrać stanowisko. Przeglądnąć dostępne oferty, takie jak pracownik sklepu, magazynier czy dostawca. Kliknąć rodzaj stanowiska, aby uzyskać szczegółowe informacje,

– utworzyć konto i zalogować się. Aby złożyć wniosek, należy mieć zarejestrowane konto,

– następnie wypełniamy formularz wniosku online, podając swoje dane osobowe, historię zatrudnienia i inne wymagane dane,

– ostatnim krokiem jest przesłanie swojego wniosku do rozpatrzenia. Potwierdzenie natomiast wysyłane jest e-mailem.