UE apeluje, aby zrobić zapasy na wypadek katastrofy

Komisja Europejska radzi obywatelom UE, aby zrobili zapasy na wypadek katastrofy. Zaleca, aby zgromadzić tyle żywności, wody i artykułów pierwszej potrzeby, aby wystarczyło na 72 godziny.

Podając swoją pierwszą strategię gotowości, Komisja Europejska stwierdziła, że chce zachęcić obywateli UE do podejmowania „proaktywnych działań w celu przygotowania się na kryzysy”. Miałoby to być „opracowanie planów awaryjnych dla gospodarstw domowych i gromadzenie niezbędnych zapasów”.

Mieszkańców Unii Europejskiej zachęca się, aby robili zapasy na wypadek katastrofy, które wystarczyłyby im na 72 godziny. Tak naprawdę celem europejskiej strategii miałoby być zwiększenie gotowości dotyczącej powodzi, pożarów, pandemii i ataków militarnych.

Komisja Europejska zainspirowała się w poradach na wypadek katastrofy planami Niemiec i krajów nordyckich. Rozpowszechniały one broszury informacyjne i tworzyły aplikacje, w których doradzano obywatelom, co mają zrobić w razie ataku militarnego i innego kryzysu narodowego.

Europejska komisarz ds. gotowości i zarządzania kryzysowego, Hadja Lahbib, powiedziała reporterom:

– Mówimy państwom członkowskim: 72 godziny samowystarczalności jest tym, co zalecamy.

Hadja Lahbib zapytana o to, co obywatele powinni gromadzić w ramach zapasów, odesłała do filmu w mediach społecznościowych. Prezentuje na nim torbę awaryjną.

