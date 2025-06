Młodzi są szczególnie dotknięci kryzysem zdrowia psychicznego

Z raportu Stada Health Report 2025 wynika, że ponad 60 proc. Niemców ocenia swoje zdrowie psychiczne jako dobre. To wyraźny wskaźnik pogarszającego się dobrostanu psychicznego społeczeństwa. Dużym problemem jest wypalenie zawodowe.

Szczególnie dramatycznie sytuacja wygląda wśród młodych dorosłych (18–24 lata) – jedynie około połowa z nich twierdzi, że ma dobrą kondycję psychiczną. To właśnie ta grupa najczęściej zmaga się z objawami wypalenia psychicznego, brakiem motywacji, chronicznym stresem i poczuciem zagubienia.

Wypalenie zawodowe i stres to epidemia XXI wieku

Zjawisko wypalenia zawodowego dotyka dziś połowę społeczeństwa niemieckiego. Główne źródło tego problemu to stres związany z pracą. Jednym z dramatycznych skutków wypalenia jest faktyczna choroba: blisko jedna piąta Niemców przyznała, że w ostatnim roku była na zwolnieniu lekarskim z powodu uczucia „wypalenia”. Te dane pokazują, że wypalenie nie jest już tylko problemem emocjonalnym – ma realne konsekwencje zdrowotne i ekonomiczne.

Wypalenie zawodowe objawia się stopniowo. Przede wszystkim na początku pojawia się uczucie ciągłego zmęczenia, które nie ustępuje nawet po weekendzie czy urlopie. Co więcej, pracownik zaczyna odczuwać spadek motywacji, który przekłada się na mniejszą efektywność w wypełnianiu obowiązków. Równocześnie obniża się zaangażowanie, a także pojawia się cynizm wobec współpracowników i klientów. W związku z tym coraz trudniej utrzymać zdrowe relacje zawodowe.

Strach przed starością towarzyszy Niemcom

Równie niepokojące są dane dotyczące opieki nad osobami starszymi. Ponad 70 proc. Niemców nie wyobraża sobie zamieszkania w domu spokojnej starości. Niewiele ponad 10 proc. deklaruje gotowość do takiej formy opieki. To pokazuje ogromny lęk przed instytucjonalną starością i potrzebę znalezienia alternatywnych form wsparcia seniorów.

W kontekście najbliższej rodziny sytuacja wygląda inaczej. Blisko połowa respondentów przyznaje, że byłaby w stanie oddać członka rodziny do domu opieki. Wskazuje to na wyraźne napięcie między potrzebami seniorów a realnymi możliwościami opieki domowej.

Nie wszyscy mogą żyć zdrowo, bo po prostu ich na to nie stać

Większość Niemców deklaruje, że zdrowy styl życia jest dla nich ważny. Jednak tylko około połowa uważa, że rzeczywiście żyje zdrowo. Największym ograniczeniem jest sytuacja ekonomiczna. W grupie osób, które mają problemy finansowe, niecałe 40 proc. ocenia swoje zdrowie fizyczne jako dobre.

Mniej więcej co czwarty obywatel Niemiec twierdzi, że jego sytuacja finansowa jest trudna lub napięta. Choć jest to niższy wynik niż europejska średnia (35 proc.), wciąż oznacza to miliony ludzi, którzy nie mają możliwości prowadzenia zdrowego trybu życia, choć mają taką świadomość.