Niemieckie autostrady pod presją upałów. Kolejne odcinki z ograniczeniami prędkości

Niemieckie autostrady już nie są „rajem dla kierowców”, ponieważ pojawiają się na nich kolejne ograniczenia. Od maja utrudnień jest jeszcze więcej i niewykluczone, że wkrótce dołączą do nich następne.

Już teraz około 30% autostrad w Niemczech objętych jest stałymi ograniczeniami prędkości, a kolejne 20% podlega ograniczeniom czasowym lub warunkowym, np. związanym z porą dnia lub złym stanem nawierzchni. Do tej listy od 1 maja 2025 roku dołączyły kolejne odcinki.

- Advertisement -

Rosnące temperatury są poważnym zagrożeniem dla dróg – niemieckie autostrady mocno na tym cierpią

Jak wyjaśnia Federalna Spółka Autostradowa, powodem ograniczeń na kolejnych odcinkach dróg w Niemczech jest m.in. ich stan techniczny i wiek. Wprowadzenie ograniczeń ma charakter prewencyjny.

Gdy słupki rtęci przekraczają 30°C, nawierzchnie, zwłaszcza te starsze i wykonane z betonu, zaczynają „pracować”. Beton ma tendencję do rozszerzania się pod wpływem wysokich temperatur. W skrajnych przypadkach doprowadza to do podnoszenia płyt lub ich pękania. Powstałe deformacje mogą realne zagrażać kierowcom. Im starsza nawierzchnia i im większe obciążenie jej ruchem, tym ryzyko uszkodzeń wzrasta.

Nowe limity prędkości na popularnych trasach

Od maja do września 2025 roku ograniczeniami prędkości objęto popularne trasy wakacyjne: A3, A92 i A93.

A3 – od węzła autostradowego Deggendorf do zjazdu Hengersberg,

A92 – na trzech odcinkach – między Oberschleißheim a Eching-Ost, Freising-Süd a Freising-Ost oraz Landshut-West a Dingolfing-Ost,

A93 – od węzła Saalhaupt do zjazdu Elsendorf.

Pojazdy o masie do 3,5 tony nie mogą poruszać się na tych odcinkach szybciej niż 120 km/h, a kierowcy cięższych aut i motocykliści mogą jechać maksymalnie 80 km/h.

Przekroczyłeś 130 km/h? W razie wypadku możesz mieć problemy

Kierowcy powinni bezwzględnie wiedzieć, że w Niemczech przejechanie skrzyżowania, zjazdu czy węzła autostradowego nie powoduje automatycznego zniesienia ograniczenia prędkości. Na niemieckich autostradach ograniczenie prędkości pozostaje w mocy do momentu jego wyraźnego odwołania poprzez znak drogowy numer 278, będący tarczą z przekreśloną liczbą.

Ponadto warto pamiętać, że na niemieckich autostradach – poza obszarami objętymi limitem – występuje tzw. zalecana prędkość i wynosi ona 130 km/h. Przekroczenie tego poziomu co prawda nie jest karane mandatem, ale ma istotne konsekwencje prawne w razie stłuczki. Kierowca może wtedy zostać uznany współwinnym, nawet jeśli to nie on bezpośrednio spowodował kolizję lub wypadek.

Na niemieckich autostradach też można utknąć w korkach

Zbliża się sezon urlopowy, a to oznacza jedno – miliony kierowców wraz z rodzinami ruszą w trasę, także za granicę. Planując wakacyjny wyjazd do Niemiec, warto wiedzieć, które autostrady mogą stać się wąskimi gardłami.

W Niemczech zwłaszcza autostrady A1 i A2 są znane z dużego natężenia ruchu. Na autostradzie A2 szczególnie ruchliwe są odcinki w pobliżu Hanoweru, a na autostradzie A1 odcinki w pobliżu Kolonii, Dortmundu i Hamburga. Dziennie przejeżdża przez nie nawet ponad 10 tys. ciężarówek.

Dodatkowo z informacji o korkach w Niemczech pochodzących od ADAC, czyli niemieckiego automobilklubu, wynika, że w 2025 roku kierowcy muszą spodziewać się utrudnień spowodowanych remontami. Problemy mogą pojawić się szczególnie na autostradach: A1, A2, A3 i A4.