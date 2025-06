Krwawy weekend w Niemczech. Tragiczny bilans!

W Niemczech jest wyjątkowo niespokojnie. Mieszkańcy żyją w ciągłym strachu z powodu licznych ataków terrorystycznych z użyciem samochodu opisywanych zazwyczaj jako :kierowca wjechał w tłum oraz ataków z użyciem broni. Równie liczne są ataki nożem w Niemczech czy strzelaniny. Przerażający bilans weekendu w Niemczech dobrze pokazuję skalę problemu. Co działo się w krwawy weekend w Niemczech 7-8 czerwca 2025 roku.

Krwawy weekend 7–8 czerwca 2025 roku odbił się szerokim echem w niemieckich i europejskich mediach. Cztery poważne incydenty w różnych miastach – atak samochodem, dwa ataki z użyciem noża oraz przypadek z siekierą – wstrząsnęły opinią publiczną. Co się wydarzyło?

Atak samochodem w Pasawie – 7 czerwca 2025

W sobotę, 7 czerwca 2025 roku, w bawarskim mieście Pasawa doszło do dramatycznego zdarzenia. 48-letni mężczyzna wjechał samochodem marki Mercedes w grupę ludzi idących chodnikiem przy ulicy Grünaustraße, niedaleko dworca kolejowego. W wyniku ataku rannych zostało pięć osób – jedna z nich odniosła poważne obrażenia. Wśród poszkodowanych znalazła się 38-letnia żona sprawcy oraz ich 5-letnia córka. Policja zatrzymała mężczyznę na miejscu zdarzenia. Według wstępnych ustaleń, atak mógł mieć związek z rodzinnym konfliktem dotyczącym opieki nad dzieckiem. Śledczy nie wykluczają, że działanie było celowe. Krwawy weekend w Niemczech zaczął się na prawdę tragicznie.

Atak nożem w Monachium – 7 czerwca 2025

Również w sobotę 7 czerwca w centrum Monachium 30-letnia kobieta zaatakowała nożem przypadkowych przechodniów. Zdarzenie miało miejsce na terenie Theresienwiese. Dwie osoby zostały ranne. Napastniczka została postrzelona przez interweniujących funkcjonariuszy policji i mimo przewiezienia do szpitala, zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Policja nie podała jeszcze motywu działania kobiety, trwają ustalenia co do jej tożsamości i przeszłości. Warto przypomnieć, że tydzień wcześniej kobieta raniło nożem 18 osób. Atak z nożem na dworcu w Niemczech był niezwykle brutalny.

Incydent z siekierą i płonącym samochodem w Hanowerze – 7 czerwca 2025

Tego samego dnia w Hanowerze doszło do niepokojącej sytuacji z udziałem mężczyzny, który podjechał pod dworzec kolejowy płonącym samochodem. Po zatrzymaniu auta wybiegł z niego uzbrojony w siekierę i zaczął się barykadować. Policja szybko obezwładniła mężczyznę przy użyciu paralizatora. Według ustaleń śledczych był on poszukiwany za wcześniejsze przypadki przemocy domowej. Nikt nie został ranny. Sprawca został aresztowany, a służby oceniają jego stan psychiczny.

Atak w supermarkecie w Berlinie – 7 czerwca 2025

W sobotę wieczorem w jednej z berlińskich dzielnic – Lichtenberg – doszło do ataku z użyciem noża i nożyczek. 40-letni mężczyzna, obywatel Słowenii, który nie mieszkał na stałe w Berlinie, zaatakował 66-letniego mężczyznę w supermarkecie. Poszkodowany doznał poważnych obrażeń i został przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł operację. Sprawca został zatrzymany po krótkiej ucieczce. Policja podała, że nie ma wskazań, by atak miał podłoże polityczne lub religijne, a motywy działania pozostają nieznane.

Krwawy weekend w Niemczech – czy to już codzienność mieszkańców?

Choć bilans rannych (łącznie osiem osób) i jedna ofiara śmiertelna (sprawczyni ataku w Monachium) nie są typowe dla codzienności, wskazują na rosnące problemy społeczne i psychiczne sprawców.

Nie ma jednoznacznych dowodów, by za tymi zdarzeniami stali migranci lub aby miały one charakter terrorystyczny. W większości przypadków chodzi o osoby z osobistymi, rodzinnymi lub psychicznymi problemami. Jednak wrażenie, że przestrzeń publiczna staje się coraz mniej bezpieczna, wpływa na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców dużych niemieckich miast. Krwawy weekend w Niemczech – czy codzienność?

Debaty polityczne coraz częściej dotyczą poprawy systemu opieki psychiatrycznej, zwiększenia obecności służb porządkowych i lepszego reagowania na sygnały przemocy domowej czy niestabilności psychicznej. Mimo wszystko, większość Niemców nie żyje w ciągłym strachu, choć incydenty takie jak te z początku czerwca budzą niepokój i pytania o kierunek zmian społecznych. Krwawy weekend w Niemczech po prostu przeraża.