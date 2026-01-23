34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Irlandii – gdzie, kiedy i jak gra Polonia

wwW niedzielę 25 stycznia 2026 roku Irlandia po raz kolejny stanie się jednym z ważnych punktów na globalnej mapie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci” lokalne sztaby i społeczności polonijne zagrają dla wspólnego celu – wsparcia diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Dlatego 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Irlandii to szereg atrakcji dla każdego!

WOŚP to nie tylko jednodniowa zbiórka publiczna. To również szereg wydarzeń towarzyszących, które już od początku stycznia przyciągają do wspólnej pomocy i zabawy całe rodziny.

Dublin – najwięcej atrakcji w sercu irlandzkiej stolicy

W Dublinie 34. Finał WOŚP odbędzie się 25 stycznia 2026 roku od godziny 12:00. Natomiast sercem imprezy będzie House Dublin – miejsce, które tego dnia zamieni się w najjaśniejszy punkt na mapie miasta. Organizatorzy przygotowali szeroką gamę atrakcji, łącząc muzykę, zabawę, lokalne smaki i atrakcje dla najmłodszych. Dlatego każdy znajdzie tu coś dla siebie!

Finał WOŚP – Dublin 2026

Data: niedziela, 25 stycznia 2026

Godzina rozpoczęcia: 12:00

Adres: House Dublin, Dublin

Plan wydarzenia w punktach:

12:00 – Rozpoczęcie imprezy

Otwarcie finału i powitanie uczestników

Rozpoczęcie zbiórki i strefy informacyjnej

12:30 – Animacje dla dzieci

Malowanie twarzy

Malowanie WOŚP‑owych serduszek

Zumba dla najmłodszych

Koło fortuny i zabawy integracyjne

13:30 – Strefa gastronomiczna i kącik słodkości

Grill, pajdy ze smalcem i lokalne przekąski

Domowe wypieki i słodki bufet

14:00 – Koncerty i sety DJ‑skie

Muzyka na żywo i sety DJ‑skie

Tańce i rytmy dobrej energii

Fotobudka i stoiska z gadżetami WOŚP

15:30 – Aukcje i Wielka Loteria z Sercem

Licytacje charytatywne

Nagrody i gadżety WOŚP

19:00 – Kulminacja dnia

Tradycyjne „Światełko do Nieba”

Po 19:00 – Zakończenie programu muzycznego

DJ D‑Way i muzyczne atrakcje wieczorne

Finały lokalne – Limerick, Galway, Portlaoise i inne miasta

Irlandzka lista miast, w których Polonia zagra z WOŚP, obejmuje nie tylko Dublin, ale również Limerick, Galway, Portlaoise. Natomiast działania sztabów sięgają także Cork, Kilkenny, Athlone, Wexford, Balbriggan, Carlow i Gorey. Każda z tych miejscowości przygotowuje lokalne wydarzenia, które łączą zbiórkę funduszy z rodzinną zabawą, integracją społeczności i kulturą.

W Limerick 34. Finał WOŚP zaplanowano jako całodniowe spotkanie w lokalnej restauracji i pubie, gdzie od wczesnego popołudnia do wieczora czas umilać będą koncerty i animacje dla dzieci w towarzystwie lokalnych pokazów tańca i rodzinnych konkursów, w których udział mogą wziąć zarówno dzieci, jak i dorośli. Będą również licytacje i bingo, które w naturalny sposób łączą zabawę z dobrym celem.

W Galway finał odbędzie się 25 stycznia w Clybaun Hotel i potrwa od wczesnego popołudnia do późnego wieczora, oferując muzykę, atrakcje i rodzinne spotkania. Galway jako miasto o silnej polsko‑irlandzkiej społeczności przygotowuje program, który ma łączyć lokalnych mieszkańców i gości, wzmacniając poczucie wspólnoty i radości z pomagania.

W Portlaoise 34. Finał WOŚP zagra w Portlaoise College w godzinach od 13:00 do 18:00. To wydarzenie o charakterze rodzinnym, które skupia się na muzyce, zabawach dla dzieci, lokalnych przekąskach oraz licytacjach, a jego atmosfera sprzyja integracji i wspólnemu działaniu na rzecz zdrowia najmłodszych.

Inne ośrodki, takie jak Cork, Athlone czy Wexford, również organizują finałowe imprezy. Dlatego koncerty lokalnych zespołów, animacje i zbiórki do puszek, malowanie twarzy czy konkursy będą atrakcjami w wielu miejscach. Tego dnia w wielu irlandzkich miastach można poczuć, że WOŚP to coś więcej niż tylko zbiórka – to święto wspólnoty, kultury i solidarności.

34 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Irlandii

34 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Irlandii to barwne, radosne i energetyczne spotkania w wielu miastach. Łączą muzykę, zabawę, kulturę polonijną i lokalną irlandzką społeczność wokół ważnej misji pomocy dzieciom. Dlatego Dublin, z House Dublin jako centralnym miejscem finału, oferuje ogromny zestaw atrakcji, od koncertów i gastronomii po animacje i tradycyjne „Światełko do Nieba”. Natomiast równie ważnym elementem są lokalne finały w Limerick, Galway, Portlaoise i innych miastach. Finały WOŚP swoją atmosferą pokazują, że w Irlandii wspólna sprawa, pełna serca, energii i pozytywnej, wielopokoleniowej integracji żyje nieprzerwanie.