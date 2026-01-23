34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Irlandii – gdzie, kiedy i jak gra Polonia

wwW niedzielę 25 stycznia 2026 roku Irlandia po raz kolejny stanie się jednym z ważnych punktów na globalnej mapie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci” lokalne sztaby i społeczności polonijne zagrają dla wspólnego celu – wsparcia diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Dlatego 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Irlandii to szereg atrakcji dla każdego!
WOŚP to nie tylko jednodniowa zbiórka publiczna. To również szereg wydarzeń towarzyszących, które już od początku stycznia przyciągają do wspólnej pomocy i zabawy całe rodziny.
Dublin – najwięcej atrakcji w sercu irlandzkiej stolicy
W Dublinie 34. Finał WOŚP odbędzie się 25 stycznia 2026 roku od godziny 12:00. Natomiast sercem imprezy będzie House Dublin – miejsce, które tego dnia zamieni się w najjaśniejszy punkt na mapie miasta. Organizatorzy przygotowali szeroką gamę atrakcji, łącząc muzykę, zabawę, lokalne smaki i atrakcje dla najmłodszych. Dlatego każdy znajdzie tu coś dla siebie!
- Finał WOŚP – Dublin 2026
Data: niedziela, 25 stycznia 2026
Godzina rozpoczęcia: 12:00
Adres: House Dublin, Dublin
Plan wydarzenia w punktach:
12:00 – Rozpoczęcie imprezy
- Otwarcie finału i powitanie uczestników
- Rozpoczęcie zbiórki i strefy informacyjnej
12:30 – Animacje dla dzieci
- Malowanie twarzy
- Malowanie WOŚP‑owych serduszek
- Zumba dla najmłodszych
- Koło fortuny i zabawy integracyjne
13:30 – Strefa gastronomiczna i kącik słodkości
- Grill, pajdy ze smalcem i lokalne przekąski
- Domowe wypieki i słodki bufet
14:00 – Koncerty i sety DJ‑skie
- Muzyka na żywo i sety DJ‑skie
- Tańce i rytmy dobrej energii
- Fotobudka i stoiska z gadżetami WOŚP
15:30 – Aukcje i Wielka Loteria z Sercem
- Licytacje charytatywne
- Nagrody i gadżety WOŚP
19:00 – Kulminacja dnia
- Tradycyjne „Światełko do Nieba”
Po 19:00 – Zakończenie programu muzycznego
- DJ D‑Way i muzyczne atrakcje wieczorne
Finały lokalne – Limerick, Galway, Portlaoise i inne miasta
Irlandzka lista miast, w których Polonia zagra z WOŚP, obejmuje nie tylko Dublin, ale również Limerick, Galway, Portlaoise. Natomiast działania sztabów sięgają także Cork, Kilkenny, Athlone, Wexford, Balbriggan, Carlow i Gorey. Każda z tych miejscowości przygotowuje lokalne wydarzenia, które łączą zbiórkę funduszy z rodzinną zabawą, integracją społeczności i kulturą.
W Limerick 34. Finał WOŚP zaplanowano jako całodniowe spotkanie w lokalnej restauracji i pubie, gdzie od wczesnego popołudnia do wieczora czas umilać będą koncerty i animacje dla dzieci w towarzystwie lokalnych pokazów tańca i rodzinnych konkursów, w których udział mogą wziąć zarówno dzieci, jak i dorośli. Będą również licytacje i bingo, które w naturalny sposób łączą zabawę z dobrym celem.
W Galway finał odbędzie się 25 stycznia w Clybaun Hotel i potrwa od wczesnego popołudnia do późnego wieczora, oferując muzykę, atrakcje i rodzinne spotkania. Galway jako miasto o silnej polsko‑irlandzkiej społeczności przygotowuje program, który ma łączyć lokalnych mieszkańców i gości, wzmacniając poczucie wspólnoty i radości z pomagania.
W Portlaoise 34. Finał WOŚP zagra w Portlaoise College w godzinach od 13:00 do 18:00. To wydarzenie o charakterze rodzinnym, które skupia się na muzyce, zabawach dla dzieci, lokalnych przekąskach oraz licytacjach, a jego atmosfera sprzyja integracji i wspólnemu działaniu na rzecz zdrowia najmłodszych.
Inne ośrodki, takie jak Cork, Athlone czy Wexford, również organizują finałowe imprezy. Dlatego koncerty lokalnych zespołów, animacje i zbiórki do puszek, malowanie twarzy czy konkursy będą atrakcjami w wielu miejscach. Tego dnia w wielu irlandzkich miastach można poczuć, że WOŚP to coś więcej niż tylko zbiórka – to święto wspólnoty, kultury i solidarności.
34 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Irlandii
34 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Irlandii to barwne, radosne i energetyczne spotkania w wielu miastach. Łączą muzykę, zabawę, kulturę polonijną i lokalną irlandzką społeczność wokół ważnej misji pomocy dzieciom. Dlatego Dublin, z House Dublin jako centralnym miejscem finału, oferuje ogromny zestaw atrakcji, od koncertów i gastronomii po animacje i tradycyjne „Światełko do Nieba”. Natomiast równie ważnym elementem są lokalne finały w Limerick, Galway, Portlaoise i innych miastach. Finały WOŚP swoją atmosferą pokazują, że w Irlandii wspólna sprawa, pełna serca, energii i pozytywnej, wielopokoleniowej integracji żyje nieprzerwanie.