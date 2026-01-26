Niezwykły 34. Finał WOŚP – rekordowe serca i wspólna pomoc ponad granicami

25 stycznia 2026 roku Polska i polskie społeczności na całym świecie po raz kolejny pokazały ogromną moc jedności i chęci niesienia pomocy. 34. Finał WOŚP odbył się pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci” i skupił się na wsparciu diagnostyki oraz leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

Wynik zbiórki – gigantyczne wsparcie

Choć liczenie wszystkich datków jeszcze trwa, to już teraz wiadomo, że kwota zebrana podczas 34. Finału przekracza 183 miliony złotych. Natomiast Fundacja WOŚP szacuje, że może ostatecznie wynieść około 185 milionów złotych. To ogromny sukces i wyraz solidarności społecznej.

Do tej pory przez 34 lata działalności WOŚP zebrała łącznie ponad 2,6 miliarda złotych i zakupiła tysiące nowoczesnych urządzeń medycznych, które trafiły do publicznych szpitali w całym kraju.

WOŚP 2026 w Polsce – jak wyglądał finał

Główny sztab i miasteczko finałowe na błoniach PGE Narodowego w Warszawie tętniły życiem przez cały dzień. Odbywały się koncerty, prezentacje i występy artystyczne, a także strefy edukacyjne i rodzinne. Nie zabrakło tradycyjnego „Światełka do Nieba” o godzinie 20:00. Wolontariusze z czerwonymi serduszkami zbierali datki na ulicach miast całej Polski, a aukcje online i e-skarbonki przyciągały tysiące darczyńców.

34. Finał WOŚP gra na świecie – relacje

Jednym z najmocniejszych elementów WOŚP jest międzynarodowe wsparcie polskich społeczności, które organizują własne finały, koncerty, licytacje i wydarzenia rodzinne.

Londyn – Polonia gra z sercem

W Londynie Polacy i sympatycy WOŚP spotkali się w Klubie Orła Białego w Balham. Odbyły się koncerty i występy lokalnych artystów, licytacje charytatywne oraz rodzinny Bieg dla Serca z atrakcjami dla dzieci. W brytyjskiej stolicy nie zabrakło integracji, muzyki i wspólnego zbierania funduszy.

Dublin i Irlandia – solidarność i festynowa atmosfera

W Dublinie 34. Finał WOŚP odbył się w House Dublin, gdzie przez cały dzień trwały koncerty, warsztaty dla dzieci i strefa rodzinna. Organizowano również licytacje i loterie z nagrodami. Poza Dublinem lokalne grupy w innych miastach Irlandii także prowadziły zbiórki i imprezy charytatywne, integrując polską społeczność.

Berlin – muzyka, wspólnota i „Światełko do Nieba”

W Berlinie finał miał miejsce w Gemeinschaftshaus Gropiusstadt. Odbywały się występy zespołów i DJ-ów, animacje dla dzieci oraz aukcje charytatywne. Tradycyjne „Światełko do Nieba” synchronizowane było z obchodami w Polsce. Berlin stał się okazją dla Polonii z Brandenburgii i całych Niemiec, by wspólnie wspierać dziecięcą gastroenterologię. Dlatego był jednym z najjaśniejszych punktów WOŚP w Europie!

Amsterdam – serca otwarte szeroko

W Amsterdamie finał WOŚP odbył się w Polskiej Bibliotece przy Keizersgracht. Cały dzień trwały koncerty, licytacje i warsztaty rodzinne. Animacje, malowanie twarzy oraz warsztaty taneczne zapewniły rozrywkę najmłodszym i całym rodzinom. Dlatego Amsterdam był jednym z ważniejszych punktów spotkania polskiej społeczności w Europie podczas WOŚP.

Inne miejsca i inicjatywy

WOŚP 2026 była obchodzona także w innych krajach i miastach z polskimi społecznościami — od w Irlandii, przez UK, Paryż, aż po lokalne wydarzenia w Stanach Zjednoczonych i Australii. Wszędzie tam zbierano datki i organizowano atrakcje. Natomiast lokalne społeczności aktywnie włączały się w działania charytatywne.

34. Finał WOŚP. Wspólnota ponad granicami

34. Finał WOŚP to nie tylko rekordowa suma pieniędzy i godziny wolontariatu. To równocześnie wielka lekcja solidarności ponad granicami. Setki tysięcy wolontariuszy w Polsce i na świecie pokazały, że idea pomocy najmłodszym łączy ludzi z różnych kultur i społeczności, a nawet zimowy styczeń staje się dniem, kiedy serca biją dla wspólnego celu.