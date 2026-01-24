Finał WOŚP 2026 w Niemczech – przewodnik po wydarzeniach i atrakcjach
W niedzielę 25 stycznia 2026 roku Polonia w Niemczech po raz 34. włącza się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tegoroczna zbiórka wspiera diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Finał WOŚP 2026 w Niemczech – będzie wiele atrakcji! Dlatego warto wziąć udział w wydarzeniu! 

Niemieckie sztaby przygotowały koncerty, licytacje i atrakcje rodzinne w kilkunastu miastach, od Berlina po Düsseldorf. W wydarzeniu chętnie biorą udział zarówno Polacy, jak i Niemcy. Dlatego to idealne wydarzenie nie tylko charytatywne, ale i integracyjne!

34 Finał WOŚP w Berlinie – plan wydarzenia

Data: sobota, 24 stycznia 2026
Godziny: 14:00 – 22:30
Adres: Gemeinschaftshaus Gropiusstadt, Bat-Yam-Platz 1, 12353 Berlin (U7 Lipschitzallee)

Plan w punktach:

Mała Scena – start 14:00

  • Animacje i zabawy taneczne dla dzieci, ale również dorośli mogą wziąć udział!
  • Występy grupy tanecznej Krakowiacy
  • Mini‑aukcje i kreatywne warsztaty: PTS Oświata, Harcerze, Polki w Berlinie, Szkoła Boksu United, wolontariusze
  • Zumba i zajęcia sportowe dla najmłodszych

Duża Scena – start 15:30

  • Koncerty: Ostblock, Stan Zawieszenia, Rabatzke, Klaudia Sobotka, Piotr Kuźniak, Na Górze, Czesław Mozil
  • Licytacje charytatywne przeplatane występami muzycznymi
  • 20:00 – tradycyjne „Światełko do Nieba”
  • DJ D-Way kończy wieczór muzycznie

Gdzie jeszcze gra WOŚP w Niemczech?

Poza Berlinem potwierdzone są sztaby w miastach: Hamburg, Monachium, Frankfurt nad Menem, Düsseldorf, Kolonia, Dortmund, Essen, Hannover, Mannheim, Karlsruhe, Stuttgart, Norymberga, Bremen, Münster, Lipsk, Dreźno, Bielefeld, Kassel, Augsburg, Regensburg oraz kilku mniejszych ośrodkach, gdzie również aktywnie działają polskie szkoły i organizacje.

Większość finałów przypada na 25 stycznia 2026.

Hamburg –  lokalne atrakcje dla całych rodzin

W Hamburgu przygotowania do finału trwają w lokalnych polskich organizacjach i szkołach. Sztab planuje wydarzenia charytatywne 25 stycznia, które obejmują koncerty, aukcje i aktywności rodzinne zgodnie z duchem orkiestrowej integracji. Dlatego uczestnicy mogą spodziewać się animacji dla dzieci, zbiórek do puszek oraz lokalnych licytacji.

Monachium – 34 Finał WOŚP

Sztab WOŚP w Monachium zapowiada główne wydarzenia 25 stycznia 2026. Finał odbywa się w lokalnym centrum kulturalnym, gdzie organizatorzy łączą koncerty, rodzinne atrakcje i zbiórki w jednym miejscu,

Frankfurt nad Menem – szczegóły

W Frankfurcie potwierdzono, że Finał WOŚP odbędzie się 25 stycznia 2026 roku pomiędzy 14:00 a 21:00. Miejscem jest Gesellschaftshaus ZOO, Alfred‑Brehm‑Platz 16, 60316 Frankfurt am Main. W programie przewidziano lokalne koncerty, aukcje charytatywne, atrakcje dla dzieci, będą również polskie stoiska gastronomiczne. Wydarzenie będzie częścią obchodów 20‑lecia miejscowego sztabu WOŚP.

Finał WOŚP 2026 w Niemczech

Finał WOŚP 2026 w Niemczech łączy polską społeczność wokół wspólnego celu – wsparcia zdrowia dzieci w Polsce. Główne obchody w Berlinie odbędą się już 24 stycznia z bogatym programem dla dzieci i dorosłych. Natomiast w Hamburgu, Monachium, Frankfurcie i Kolonii finały przypadają na 25 stycznia i obejmują koncerty, licytacje i lokalne atrakcje, zachęcając uczestników do udziału i wspólnego działania dla dobra najmłodszych. Dlatego to idealny czas na rodzinnie spędzone popołudnie.

 

