Finał WOŚP 2026 w Niemczech – przewodnik po wydarzeniach i atrakcjach

W niedzielę 25 stycznia 2026 roku Polonia w Niemczech po raz 34. włącza się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tegoroczna zbiórka wspiera diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Finał WOŚP 2026 w Niemczech – będzie wiele atrakcji! Dlatego warto wziąć udział w wydarzeniu!
Niemieckie sztaby przygotowały koncerty, licytacje i atrakcje rodzinne w kilkunastu miastach, od Berlina po Düsseldorf. W wydarzeniu chętnie biorą udział zarówno Polacy, jak i Niemcy. Dlatego to idealne wydarzenie nie tylko charytatywne, ale i integracyjne!
34 Finał WOŚP w Berlinie – plan wydarzenia
Data: sobota, 24 stycznia 2026
Godziny: 14:00 – 22:30
Adres: Gemeinschaftshaus Gropiusstadt, Bat-Yam-Platz 1, 12353 Berlin (U7 Lipschitzallee)
Plan w punktach:
Mała Scena – start 14:00
- Animacje i zabawy taneczne dla dzieci, ale również dorośli mogą wziąć udział!
- Występy grupy tanecznej Krakowiacy
- Mini‑aukcje i kreatywne warsztaty: PTS Oświata, Harcerze, Polki w Berlinie, Szkoła Boksu United, wolontariusze
- Zumba i zajęcia sportowe dla najmłodszych
Duża Scena – start 15:30
- Koncerty: Ostblock, Stan Zawieszenia, Rabatzke, Klaudia Sobotka, Piotr Kuźniak, Na Górze, Czesław Mozil
- Licytacje charytatywne przeplatane występami muzycznymi
- 20:00 – tradycyjne „Światełko do Nieba”
- DJ D-Way kończy wieczór muzycznie
Gdzie jeszcze gra WOŚP w Niemczech?
Poza Berlinem potwierdzone są sztaby w miastach: Hamburg, Monachium, Frankfurt nad Menem, Düsseldorf, Kolonia, Dortmund, Essen, Hannover, Mannheim, Karlsruhe, Stuttgart, Norymberga, Bremen, Münster, Lipsk, Dreźno, Bielefeld, Kassel, Augsburg, Regensburg oraz kilku mniejszych ośrodkach, gdzie również aktywnie działają polskie szkoły i organizacje.
Większość finałów przypada na 25 stycznia 2026.
Hamburg – lokalne atrakcje dla całych rodzin
W Hamburgu przygotowania do finału trwają w lokalnych polskich organizacjach i szkołach. Sztab planuje wydarzenia charytatywne 25 stycznia, które obejmują koncerty, aukcje i aktywności rodzinne zgodnie z duchem orkiestrowej integracji. Dlatego uczestnicy mogą spodziewać się animacji dla dzieci, zbiórek do puszek oraz lokalnych licytacji.
Monachium – 34 Finał WOŚP
Sztab WOŚP w Monachium zapowiada główne wydarzenia 25 stycznia 2026. Finał odbywa się w lokalnym centrum kulturalnym, gdzie organizatorzy łączą koncerty, rodzinne atrakcje i zbiórki w jednym miejscu,
Frankfurt nad Menem – szczegóły
W Frankfurcie potwierdzono, że Finał WOŚP odbędzie się 25 stycznia 2026 roku pomiędzy 14:00 a 21:00. Miejscem jest Gesellschaftshaus ZOO, Alfred‑Brehm‑Platz 16, 60316 Frankfurt am Main. W programie przewidziano lokalne koncerty, aukcje charytatywne, atrakcje dla dzieci, będą również polskie stoiska gastronomiczne. Wydarzenie będzie częścią obchodów 20‑lecia miejscowego sztabu WOŚP.
Finał WOŚP 2026 w Niemczech
Finał WOŚP 2026 w Niemczech łączy polską społeczność wokół wspólnego celu – wsparcia zdrowia dzieci w Polsce. Główne obchody w Berlinie odbędą się już 24 stycznia z bogatym programem dla dzieci i dorosłych. Natomiast w Hamburgu, Monachium, Frankfurcie i Kolonii finały przypadają na 25 stycznia i obejmują koncerty, licytacje i lokalne atrakcje, zachęcając uczestników do udziału i wspólnego działania dla dobra najmłodszych. Dlatego to idealny czas na rodzinnie spędzone popołudnie.