Polska energia, muzyka na żywo, sportowe emocje i wielkie serca – Londyn ponownie zagra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Podczas styczniowego finału 2026 stolica Wielkiej Brytanii zamieni się w jedno z najgłośniejszych polonijnych centrów Orkiestry. Organizatorzy zapewniają, że będzie rodzinnie, muzycznie i bardzo charytatywnie. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Londynie. Oj! Będzie się działo

Centralnym punktem londyńskiego finału będzie Klub Orła Białego w Balham, czyli dobrze znane miejsce polskiej społeczności. Dlatego to tutaj odbędzie się całodniowe wydarzenie, które połączy koncerty, występy artystyczne, zbiórki i atrakcje dla dzieci oraz dorosłych.

Dokładny adres:

Klub Orła Białego

211 Balham High Road

London, SW17 7BQ

 

Plan dnia WOŚP Londyn 2026 – 25 stycznia

12:00 – Start Biegu dla Serca
12:20 – Występ zespołu Orlęta
13:30 – Pokaz iluzjonisty Martin
15:00 – Summerhouse Band
16:30 – DJ Leh
17:00 – 40 ProCent
18:30 – Pan Savvyan
19:30 – Loteria charytatywna
20:00 – Zakończenie finału

fot. shutterstock.com

Start z energią

Finał rozpocznie się symbolicznym Biegiem dla Serca, czyli lekką, otwartą aktywnością, która ma jeden cel: pokazać, że pomaganie i ruch idą w parze. Dlatego to idealny moment, by rozpocząć dzień w duchu WOŚP.

Muzyka od południa do wieczora

Scena szybko się rozgrzeje. Przez cały dzień zaplanowano koncerty i sety DJ-skie, będą również występy zespołów i artystów dobrze znanych londyńskiej Polonii. Muzyka będzie różnorodna – od lekkich rodzinnych brzmień po energetyczne taneczne klimaty na zakończenie dnia. Dlatego każdy znajdzie coś dla siebie!

Coś dla całych rodzin

WOŚP w Londynie to nie tylko koncerty. W programie znajdzie się również pokaz iluzjonisty, który przyciągnie najmłodszych i dorosłych, którzy wciąż lubią się dziwić. Finał jest wydarzeniem międzypokoleniowym i świetną atrakcją dla całych rodzin!

Loteria i wspólne pomaganie

Nie zabraknie loterii charytatywnej, stoisk, gadżetów WOŚP i wolontariuszy z charakterystycznymi puszkami. Każdy funt wrzucony do puszki to realne wsparcie celu finału i dowód, że Polonia w Londynie potrafi grać razem.

Londyn gra do końca

Finał zakończy się wieczorem wspólnym podsumowaniem dnia – bez „światełka do nieba” w klasycznej formie. Natomiast z tym, co w WOŚP najważniejsze: poczuciem wspólnoty i realnego wpływu.

Organizatorzy podkreślają, że londyński finał to coś więcej niż wydarzenie – to również spotkanie Polaków, którzy mimo odległości wciąż grają razem dla tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy.

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Londynie. Warto być

Finał w Londynie to jedno z największych polonijnych wydarzeń charytatywnych w Wielkiej Brytanii. Dlatego to doskonała okazja do rodzinnego spędzenia dnia, dobra muzyka i dobra energia oraz realna pomoc, która ma sens.

 

