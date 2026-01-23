34. Finał WOŚP w Holandii – doskonała zabawa, piękny cel!

Tegoroczna edycja w Holandii obejmuje 8 zarejestrowanych sztabów i wiele miast, w których Polonia i sympatycy WOŚP mogą aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach. 34. Finał WOŚP w Holandii – co będzie się działo?

W niedzielę 25 stycznia 2026 roku Holandia po raz kolejny stanie się jednym z europejskich miejsc, w których rozbrzmi Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci” polskie sztaby w Holandii organizują finały, łącząc zbiórkę funduszy na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci z koncertami, animacjami dla rodzin, licytacjami i atrakcjami kulinarnymi.

Amsterdam – centrum atrakcji i muzyki

W Amsterdamie finał odbędzie się 25 stycznia 2026 roku od godziny 12:00 do 18:00 w Bibliotece Polskiej, Keizersgracht 174. To wydarzenie o charakterze rodzinnym i charytatywnym. Dlatego organizatorzy przygotowują mnóstwo atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Plan wydarzenia w Amsterdamie:

12:00 – Otwarcie finału

Powitanie uczestników, rozpoczęcie zbiórki i strefy informacyjnej.

12:30 – Animacje dla dzieci

Malowanie twarzy i rękodzieło.

Kreatywne warsztaty dla najmłodszych i gry integracyjne.

13:30 – Strefa kulinarna i słodki bufet

Polskie specjały, w tym pierogi, ciasta i tradycyjne wypieki.

Strefa dla dorosłych z przekąskami i napojami.

14:30 – Koncerty i występy muzyczne

Polscy i holenderscy wykonawcy na żywo.

Sety DJ‑skie i muzyka taneczna.

16:00 – Aukcje i licytacje charytatywne

Przedmioty rękodzielnicze, vouchery i gadżety WOŚP.

Wielka Loteria z Sercem dla uczestników.

18:00 – Zakończenie finału w Amsterdamie

Podsumowanie dnia, pożegnanie uczestników i zachęta do dalszego wspierania WOŚP.

Inne miasta w Holandii – lokalne finały

Poza Amsterdamem WOŚP zagra w Hadze (Den Haag), gdzie sztab Den Haag obchodzi w tym roku swoje 10-lecie. Finał w Hadze ma charakter muzyczno-rodzinny, z występami artystycznymi, animacjami i atrakcjami dla najmłodszych.

W Bredzie / Roosendaal oraz Enkhuizen odbędą się warsztaty artystyczne, koncerty polskich i holenderskich wykonawców, strefy kulinarne z polskimi przysmakami oraz zabawy dla dzieci, w których udział mogą wziąć również dorośli.

W Helmond / Eindhoven finał zaplanowano w Westwijzer od godziny 12:00 do 18:00 z programem pełnym koncertów, animacji i rodzinnych aktywności.

Horst / Tienray przy Bernadettelaan 10 przygotowuje występy artystów i lokalne atrakcje, zachęcając rodziny do wspólnego grania i dobrej zabawy.

Natomiast w Groningen odbędzie się bal karnawałowy dla dzieci, kiermasz książek i zabawek oraz sprzedaż domowych ciast połączona z licytacjami.

W Tilburgu finał organizowany przez Fundację Akademia Polonez odbędzie się już dzień wcześniej, w sobotę 24 stycznia. Dlatego pozwala uczestnikom spotkać się i włączyć w działania WOŚP przed głównym finałem.

34. Finał WOŚP w Holandii – doskonała zabawa, piękny cel!

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Holandii pokazuje, że Polonia i sympatycy WOŚP potrafią się zmobilizować również poza granicami Polski. Amsterdam, z Biblioteką Polską jako centralnym miejscem finału oferuje największy zestaw atrakcji. Dlatego to tu najłatwiej o koncerty, animacje dla dzieci, strefy kulinarne i licytacje charytatywne. Również finały w Hadze, Enkhuizen, Helmond / Eindhoven, Horst, Groningen, Tilburg i Breda / Roosendaal integrują lokalne społeczności.

Te miasta również oferują wspaniałą muzykę, warsztaty, atrakcje rodzinne i wspólne granie dla dzieci. Dlatego finał WOŚP to wydarzenie, które łączy wszystkich wokół idei pomocy i solidarności.