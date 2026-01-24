Finał WOŚP w Wielkiej Brytanii – co czeka Polonię i sympatyków 34. edycji?
Finał WOŚP w Wielkiej Brytanii – co czeka Polonię i sympatyków 34. edycji? fot. shutterstock.com
UKLondynŻycie w UK
2 min.czytania

Finał WOŚP w Wielkiej Brytanii – co czeka Polonię i sympatyków 34. edycji?

Joanna Baran
Joanna Baran

W niedzielę, 25 stycznia 2026 roku, Polacy w całym świecie łączą się w wyjątkowym celu – wsparciu dzieci z chorobami przewodu pokarmowego. Tegoroczna, już 34. edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, nie omija również Wielkiej Brytanii. Finał WOŚP w Wielkiej Brytanii to liczne zbiórki, koncerty, pokazy magii i rodzinne aktywności. Dlatego nie można ominąć tego wydarzenia obojętnie!

 

Finał WOŚP w Wielkiej Brytanii to czas, kiedy polonijne społeczności organizują koncerty, licytacje, warsztaty i akcje charytatywne. Natomiast serca wolontariuszy biją jednym rytmem.

- Advertisement -

Londyn – muzyka, animacje i sportowa energia

Największe wydarzenie w UK odbędzie się w Londynie przy 211 Balham High Road (sztab 7324). Impreza startuje około godziny 12:00 i potrwa do wieczora. W programie znajdą się liczne koncerty – wystąpią m.in. Pan Savyan, The Summer House Band oraz DJ Leh. Atrakcje skierowane są zarówno do dorosłych, jak i dzieci: animacje, gry, pokazy. Również licytacje przedmiotów przekazanych na cele WOŚP.

Nie zabraknie też sportowej dawki emocji – symboliczny Bieg dla Serca, uliczny dystans 34 km ułożony w kształt serca, pozwoli uczestnikom aktywnie wesprzeć inicjatywę i poczuć wspólnotę.

Slough i Cardiff – lokalne centra polonijnej aktywności

Równolegle w Slough przy 1 Church Lane rozpocznie się impreza od godziny 11:00. To rodzinne wydarzenie pełne muzyki, animacji i licytacji.

W Cardiff, w hotelu Mercure Cardiff North, program przewiduje zabawy i atrakcje dla najmłodszych oraz wspólne zbiórki. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 13:00 i potrwa do 19:30.

Jak wspierać WOŚP w UK?

Finał WOŚP w Wielkiej Brytanii to nie tylko koncerty i biegi – to również codzienna działalność wolontariuszy kwestujących z czerwonymi serduszkami, aukcje online, pokazy artystyczne i loterie. Dlatego każdy, kto chce wesprzeć akcję, może wziąć udział w wydarzeniu w swoim mieście lub przekazać darowiznę online.

Organizatorzy podkreślają, że polonijne społeczności w UK od lat aktywnie wspierają inicjatywy WOŚP. Natomiast tegoroczna edycja będzie wyjątkowa pod względem liczby lokalnych wydarzeń i atrakcji dla uczestników w każdym wieku.

Finał WOŚP w Wielkiej Brytanii

25 stycznia 2026 roku to data, którą warto zaznaczyć w kalendarzu. Finał WOŚP w Wielkiej Brytanii pokazuje, że duch solidarności i wsparcia dla najmłodszych nie zna granic. Niezależnie od miasta – Londyn, Slough, Cardiff czy inne ośrodki – każdy może poczuć, że jest częścią globalnej wspólnoty, która gra razem „dla zdrowych brzuszków naszych dzieci”.

 

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Na zwrot nadpłaty podatku trzeba czekać nawet ponad rok

Zwrot nadpłaty podatku coraz częściej staje się długim oczekiwaniem dezorganizującym życie finansowe i podważającym zaufanie do instytucji publicznych.
UK

Mandat 1000 funtów za śnieg na aucie

W UK znów sypnie śniegiem. Dlatego każdy kierowca powinien traktować sprawdzenie samochodu jako obowiązek. Tablice rejestracyjne, reflektory i kierunkowskazy kierowca musi oczyścić przed każdym wyjazdem
UK

Teraz jest dobry moment na zakup samochodu. Ceny poszły w dół

Ceny używanych samochodów elektrycznych spadły do poziomów, które jeszcze niedawno wydawały się nierealne.
UK

Tour de France 2027 – Szkocja, Anglia i Walia na trasie legendarnego wyścigu

Tour de France na Wyspach to potężny impuls wizerunkowy, turystyczny i społeczny. W akcję zostanie zaangażowanych nawet ponad 7 tys. wolontariuszy.
Praca i finanse

Czy brytyjska emerytura musi być opodatkowana w Polsce?

Temat brytyjskiej emerytury pobieranej w Polsce, a także kwestia jej opodatkowania i składek na ubezpieczenie społeczne budzi wiele emocji.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet