Finał WOŚP w Wielkiej Brytanii – co czeka Polonię i sympatyków 34. edycji?

W niedzielę, 25 stycznia 2026 roku, Polacy w całym świecie łączą się w wyjątkowym celu – wsparciu dzieci z chorobami przewodu pokarmowego. Tegoroczna, już 34. edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, nie omija również Wielkiej Brytanii. Finał WOŚP w Wielkiej Brytanii to liczne zbiórki, koncerty, pokazy magii i rodzinne aktywności. Dlatego nie można ominąć tego wydarzenia obojętnie!

Finał WOŚP w Wielkiej Brytanii to czas, kiedy polonijne społeczności organizują koncerty, licytacje, warsztaty i akcje charytatywne. Natomiast serca wolontariuszy biją jednym rytmem.

- Advertisement -

Londyn – muzyka, animacje i sportowa energia

Największe wydarzenie w UK odbędzie się w Londynie przy 211 Balham High Road (sztab 7324). Impreza startuje około godziny 12:00 i potrwa do wieczora. W programie znajdą się liczne koncerty – wystąpią m.in. Pan Savyan, The Summer House Band oraz DJ Leh. Atrakcje skierowane są zarówno do dorosłych, jak i dzieci: animacje, gry, pokazy. Również licytacje przedmiotów przekazanych na cele WOŚP.

Nie zabraknie też sportowej dawki emocji – symboliczny Bieg dla Serca, uliczny dystans 34 km ułożony w kształt serca, pozwoli uczestnikom aktywnie wesprzeć inicjatywę i poczuć wspólnotę.

Slough i Cardiff – lokalne centra polonijnej aktywności

Równolegle w Slough przy 1 Church Lane rozpocznie się impreza od godziny 11:00. To rodzinne wydarzenie pełne muzyki, animacji i licytacji.

W Cardiff, w hotelu Mercure Cardiff North, program przewiduje zabawy i atrakcje dla najmłodszych oraz wspólne zbiórki. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 13:00 i potrwa do 19:30.

Jak wspierać WOŚP w UK?

Finał WOŚP w Wielkiej Brytanii to nie tylko koncerty i biegi – to również codzienna działalność wolontariuszy kwestujących z czerwonymi serduszkami, aukcje online, pokazy artystyczne i loterie. Dlatego każdy, kto chce wesprzeć akcję, może wziąć udział w wydarzeniu w swoim mieście lub przekazać darowiznę online.

Organizatorzy podkreślają, że polonijne społeczności w UK od lat aktywnie wspierają inicjatywy WOŚP. Natomiast tegoroczna edycja będzie wyjątkowa pod względem liczby lokalnych wydarzeń i atrakcji dla uczestników w każdym wieku.

Finał WOŚP w Wielkiej Brytanii

25 stycznia 2026 roku to data, którą warto zaznaczyć w kalendarzu. Finał WOŚP w Wielkiej Brytanii pokazuje, że duch solidarności i wsparcia dla najmłodszych nie zna granic. Niezależnie od miasta – Londyn, Slough, Cardiff czy inne ośrodki – każdy może poczuć, że jest częścią globalnej wspólnoty, która gra razem „dla zdrowych brzuszków naszych dzieci”.