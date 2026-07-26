434 funty miesięcznie w ramach Attendance Allowance dla osób starszych. Jak otrzymać?

Ministerstwo Pracy i Emerytur (DWP) zachęca osoby starsze z długotrwałymi schorzeniami, niepełnosprawnością lub potrzebą dodatkowej opieki, aby skontaktowały się z krajową organizacją charytatywną Independent Age. Aby uzyskać pomoc w ubieganiu się o zasiłek opiekuńczy Attendance Allowance.

Organizacja charytatywna Independent Age może pomóc większej liczbie osób starszych, w uzyskaniu zasiłku opiekuńczego – Attendance Allowance.

Komu przysługuje Attendance Allowance?

Attendance Allowance to świadczenie wypłacane przez DWP osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub problemy zdrowotne potrzebują dodatkowej pomocy albo nadzoru w codziennym życiu.

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W przeciwieństwie do wielu innych świadczeń nie jest ono uzależnione od dochodów ani wysokości oszczędności. Oznacza to, że sytuacja finansowa osoby ubiegającej się o wsparcie nie wpływa na decyzję o przyznaniu pieniędzy. Najważniejsze jest to, jak stan zdrowia wpływa na samodzielność i czy dana osoba potrzebuje pomocy drugiego człowieka.

Świadczenie nie jest przeznaczone wyłącznie dla osób korzystających już z profesjonalnej opieki. Wniosek mogą złożyć również osoby, które potrzebują pomocy, ale obecnie jej nie otrzymują.

Ile wynosi Attendance Allowance?

Wysokość świadczenia zależy od poziomu potrzebnej pomocy.

Obecnie obowiązują dwie stawki:

niższa stawka – 76,70 funta tygodniowo,

wyższa stawka – 114,60 funta tygodniowo.

Oznacza to wypłatę od około 306,80 funta do 458,40 funta co cztery tygodnie.

Pieniądze można przeznaczyć na dowolne potrzeby związane z codziennym życiem. Nie trzeba wydawać ich na opiekuna. Świadczenie może pomóc między innymi w pokryciu kosztów ogrzewania, transportu, dostosowania mieszkania, zakupu sprzętu ułatwiającego funkcjonowanie lub innych wydatków, które pomagają zachować niezależność.

DWP zachęca seniorów do składania wniosków

Ministerstwo Pracy i Emerytur zwraca uwagę, że część osób starszych nie korzysta z przysługującego im wsparcia, ponieważ błędnie uważa, że świadczenie jest dostępne wyłącznie dla osób z bardzo poważnymi niepełnosprawnościami.

DWP współpracuje między innymi z organizacją charytatywną Independent Age, która pomaga seniorom zrozumieć zasady programu i przejść przez proces składania wniosku.

Organizacja oferuje bezpłatne, poufne i niezależne porady dla osób starszych, które chcą sprawdzić, czy mogą otrzymać Attendance Allowance.

Ponad 1,6 miliona osób otrzymuje już wsparcie

Najnowsze dane pokazują, że zasiłek opiekuńczy Attendance Allowance pobiera ponad 1,6 miliona osób w Wielkiej Brytanii.

Według wcześniejszych danych dotyczących liczby beneficjentów świadczenia największa grupa odbiorców mieszka w Anglii, ale pomoc trafia również do seniorów w Szkocji, Walii oraz osób mieszkających poza Wielką Brytanią, które spełniają określone warunki.

Nie liczy się sama diagnoza, ale potrzeba pomocy

DWP podkreśla, że sama nazwa choroby nie gwarantuje otrzymania świadczenia. Przy ocenie wniosku najważniejsze jest to, jak choroba lub niepełnosprawność wpływa na codzienne życie.

Osoba może kwalifikować się do Attendance Allowance, jeśli potrzebuje pomocy między innymi przy:

ubieraniu się,

kąpieli i higienie osobistej,

przygotowywaniu posiłków,

poruszaniu się po domu,

przyjmowaniu leków,

korzystaniu ze sprzętu medycznego,

zachowaniu bezpieczeństwa ze względu na problemy z pamięcią, orientacją lub zdrowiem psychicznym.

Pomoc może być potrzebna zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy.

Jakie choroby i problemy zdrowotne mogą kwalifikować do Attendance Allowance?

DWP wskazuje wiele różnych schorzeń, które występują wśród osób otrzymujących świadczenie. Nie jest to zamknięta lista ani automatyczna lista uprawniająca do pieniędzy, ale przykłady problemów zdrowotnych, które mogą powodować potrzebę dodatkowej opieki.

Do takich schorzeń należą między innymi:

Choroby mięśni, kości i stawów

Artretyzm (zapalenie stawów)

Spondyloza (zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa)

Przewlekłe bóle pleców

Urazy kończyn

Choroby serca

Choroby układu oddechowego

Astma

Mukowiscydoza

Choroby naczyń mózgowych

Choroby naczyń obwodowych

Epilepsja (padaczka)

Choroby neurologiczne

Stwardnienie rozsiane (SM)

Choroba Parkinsona

Choroba neuronu ruchowego

Przewlekłe zespoły bólowe

Cukrzyca

Choroby metaboliczne

Choroby nerek

Hemodializa

Choroby jelit i żołądka

Nieswoiste zapalenia jelit

Zaburzenia krwi

Hemofilia

Choroby skóry

Choroby nowotworowe

Demencja

Zaburzenia poznawcze

Zaburzenia zachowania

Psychozy

Zaburzenia osobowości

Trudności w nauce

Zaburzenia psychiczne

Uzależnienia od alkoholu lub substancji psychoaktywnych

AIDS

COVID-19 (koronawirus)

Poważne urazy powodujące ograniczenie sprawności ruchowej

Pourazowe porażenie kończyn (paraplegia/tetraplegia)

Amputacje kończyn (w tym podwójna amputacja)

Poważne zaburzenia wzroku

Poważne zaburzenia słuchu

Głuchota lub ślepota (w tym głuchoślepota)

Zaburzenia wieloukładowe

Zespół wielokrotnych alergii

Całkowite żywienie pozajelitowe

Osłabienie i kruchość organizmu związana z wiekiem (frailty)

Wsparcie może dotyczyć również osób z poważnymi problemami wzroku lub słuchu, osób głuchoniewidomych, osób po amputacjach czy osób wymagających specjalistycznego żywienia lub leczenia.

Kto nie może otrzymać Attendance Allowance?

Nie można jednocześnie pobierać Attendance Allowance oraz niektórych innych świadczeń związanych z niepełnosprawnością, takich jak:

Personal Independence Payment (PIP),

Disability Living Allowance (DLA),

Adult Disability Payment,

Scottish Adult Disability Living Allowance,

Armed Forces Independence Payment.

Osoby otrzymujące te świadczenia powinny sprawdzić, jakie wsparcie jest dla nich właściwe.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Aby ubiegać się o Attendance Allowance, zazwyczaj trzeba:

mieć osiągnięty wiek emerytalny,

mieszkać w Wielkiej Brytanii lub spełniać określone wyjątki,

mieć potrzebę pomocy lub nadzoru wynikającą ze stanu zdrowia,

wykazać, że potrzeba wsparcia trwała lub prawdopodobnie będzie trwać przez co najmniej sześć miesięcy.

Wyjątkowe zasady dotyczą osób znajdujących się u kresu życia.

Warto sprawdzić swoje prawa

Attendance Allowance pozostaje jednym z mniej znanych świadczeń DWP, mimo że może zapewnić seniorom znaczące dodatkowe wsparcie finansowe. Nie jest ono przyznawane wyłącznie osobom całkowicie zależnym od innych – liczy się każda sytuacja, w której choroba lub niepełnosprawność powoduje potrzebę regularnej pomocy albo nadzoru.

Osoby starsze, które mają problemy zdrowotne utrudniające codzienne funkcjonowanie, powinny sprawdzić, czy spełniają kryteria. Nawet jeśli nie korzystają obecnie z opiekuna, mogą nadal mieć prawo do Attendance Allowance.