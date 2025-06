Podwyżki, podatki, wypłaty i zmiany, których nie możesz przeoczyć – finanse w lipcu

Lipiec 2025 zapowiada się jako miesiąc pełen istotnych wydarzeń finansowych, które bezpośrednio wpłyną na portfele zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Od zmian w limitach cen energii, przez kluczowe terminy podatkowe, aż po podwyżki świadczeń – to czas, w którym warto mieć oko na swój budżet i obowiązki finansowe. Zatem jak wyglądają finanse w lipcu 2025 i na co zwrócić uwagę?

Obniżka limitu cen energii – ulga dla domowych budżetów

Regulator rynku energii, Ofgem, od 1 lipca 2025 obniża limit cen energii o około 7%, ustalając go na poziomie 1720 funtów rocznie dla przeciętnego gospodarstwa domowego. To oznacza, że rachunki za prąd i gaz mogą spaść średnio o około 11 funtów miesięcznie.

Choć limit ten jest nadal o 10% wyższy niż w analogicznym okresie 2024 roku, to i tak będzie to realna ulga dla wielu domów w czasach rosnących kosztów życia. W trudnych czasach każda oszczędność jest ważna.

- Advertisement -

Finanse w lipcu: najważniejsze terminy podatkowe, które musisz znać

Lipiec to miesiąc wytężonej pracy dla osób samozatrudnionych i przedsiębiorców. Najważniejsze terminy to:

1 lipca – termin płatności Corporation Tax dla firm, których rok podatkowy zakończył się 30 września 2024.

31 lipca – ostateczny termin drugiej zaliczki podatkowej („payment on account”) dla samozatrudnionych za rok 2024/2025.

31 lipca – data składania formularzy P11D i P11D(b) przez pracodawców, dotyczących świadczeń rzeczowych, np. samochodów służbowych.

31 lipca – termin zapłaty składek National Insurance Class 1A od tych świadczeń.

31 lipca – ostateczny termin składania zeznań podatkowych za rok 2024 dla osób rozliczających się samodzielnie, bez pomocy doradców podatkowych.

Znajomość tych dat pozwoli uniknąć kar finansowych i usprawni rozliczenia z HMRC. Porządek w podatkach to niezwykle ważna kwestia. Dlatego trzeba pamiętać o zobowiązaniach wobec HMRC jakie składają się na finanse w lipcu.

Wypłaty zasiłków i emerytur – stabilność w niepewnych czasach

W lipcu 2025 wszystkie świadczenia, takie jak Universal Credit, State Pension, Child Benefit czy Disability Living Allowance, będą wypłacane zgodnie z ustalonym harmonogramem, bez zakłóceń, nawet pomimo ewentualnych dni wolnych od pracy.

Dodatkowo od 1 lipca następuje wzrost świadczeń emerytalnych o około 3,74%, co realnie poprawi sytuację finansową emerytów.

Podwyżki, które wpłyną na Twoje codzienne wydatki

Warto pamiętać, że od kwietnia 2025 wprowadzono kilka ważnych podwyżek, które będą odczuwalne również w lipcu:

Minimalna płaca (National Living Wage) wzrosła z 11,44 do 12,21 funta za godzinę dla osób powyżej 21 lat.

Council tax (podatek lokalny) podniósł się średnio o około 5% w Anglii.

Opłaty za licencję telewizyjną, podatek od samochodów oraz rachunki za wodę także wzrosły.

Emerytury państwowe zwiększone zgodnie z mechanizmem „triple lock” o 4,1%, wprowadzając dodatkową poprawę dla seniorów.

Jak wyglądają finanse w lipcu? Daty, których nie można przeoczyć

Lipiec 2025 to miesiąc, który warto potraktować poważnie pod kątem finansów osobistych i biznesowych. Obniżka limitu cen energii to dobra wiadomość dla gospodarstw domowych. Jednak jednocześnie wciąż obowiązują podwyżki podatków i opłat, które trzeba mieć na uwadze. Najważniejsze terminy podatkowe, zwłaszcza 31 lipca, nie pozostawiają pola na opóźnienia. Natomiast stabilność wypłat zasiłków i emerytur gwarantuje bezpieczeństwo dochodów wielu rodzinom. Finanse w lipcu to również ważny temat dla firm.

Jeśli jesteś samozatrudniony lub prowadzisz firmę, zaplanuj płatności i rozliczenia z wyprzedzeniem. Wówczas unikniesz nieprzyjemnych niespodzianek. Warto też śledzić dalsze zmiany regulacji, które będą wpływać na finanse w kolejnych miesiącach.