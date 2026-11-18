Sizer Ryanaira decyduje, czy zapłacisz za bagaż. Dlaczego ta sama walizka raz przechodzi bez problemu, a innym razem kosztuje nawet 75 funtów? Zobacz dlaczego najczęściej jest kwestionowany bagaż w Ryanair i jak się bronić.

Zasady przewozu bagażu powinny być jednoznaczne dla wszystkich lotów tej samej lini. Mimo to pasażerowie regularnie opisują sytuacje, w których ta sama walizka lub plecak bez problemu wchodzi na pokład w jedną stronę, a w drodze powrotnej zostaje zakwestionowana przy bramce. Sprawdziliśmy, skąd biorą się te rozbieżności i dlaczego obsługa bywa tak skrupulatna. Oraz jak skutecznie bronić się przed niesłuszną opłatą na lotnisku.

- Advertisement -

Co mówią zasady, a jak wygląda praktyka?

Od 2025 roku bezpłatny bagaż osobisty w Ryanairze może mieć wymiary 40 × 30 × 20 cm (wcześniej limit wynosił 40 × 25 × 20 cm). Na lotnisku nikt jednak nie wyciąga centymetra. Bagaż trafia do miernika (sizera) – jeśli nie mieści się w nim swobodnie lub wystaje, przewoźnik nalicza opłatę przy bramce. Koszt to £46–60 za zbyt dużą torbę pod fotel oraz £70–75 za bagaż kabinowy do schowka nad głową.

Oficjalne stanowisko linii jest proste: bagaż, który mieści się w sizerze (nieco większym niż same wymiary z regulaminu), leci za darmo. Każdy inny wymaga dopłaty. W praktyce pasażerowie zderzają się jednak z zupełnie różnym podejściem personelu. Zaś niektóre lotniska, w tym choćby Katowice uchodzą za wyjątkowo restrykcyjne. Z naszych obserwacji wynika, że obsługa najczęściej bierze na celownik osoby starsze, zagubione lub podróżujące w pojedynkę.

Potwierdza to historia jednego z naszych czytelników:

„Leciałem z żoną ze Stansted i mieliśmy identyczne walizki. Ja szedłem pierwszy, za mną dwie osoby, a potem żona. Przeszedłem przez bramkę bez problemu, natomiast żonie kazali dopłacać, twierdząc, że bagaż nie mieści się w mierniku. To była bzdura, bo walizka razem z kółkami miała jeszcze 3 cm zapasu. Co więcej, inny pasażer miał znacznie większą torbę od naszej i nikt nie zwrócił mu uwagi”.

Dlaczego ten sam bagaż raz przechodzi, a raz nie?

Fakt, że podstawą do naliczenia opłaty bywają wystające o milimetr kółka, budzi mniejsze emocje niż brak konsekwencji. Ta sama walizka na jednym lotnisku przechodzi bez słowa, a na innym – nawet na tym samym bilecie powrotnym – kończy się mandatem przy bramce.

Decyduje o tym przede wszystkim czynnik ludzki oraz system motywacyjny. To pracownik przy bramce decyduje, kogo wytypować do kontroli i czy uznać walizkę za mieszczącą się w obrysie miernika. Z naszych doświadczeń z licznych lotów wynika, że część obsługi w ogóle nie kontroluje bagaży, podczas gdy inni pracownicy sprawdzają niemal każdego pasażera i na siłę próbują udowodnić, że torba wystaje.

Skąd bierze się taka nadgorliwość? W grę wchodzą pieniądze. Sam szef linii, Michael O’Leary, przyznał publicznie, że Ryanair wypłaca pracownikom premie za każdy wyłapany przy bramce bagaż.

Co najczęściej jest kwestionowane i jak się bronić przed opłatą?

Najważniejsza zasada brzmi: o swoje trzeba walczyć jeszcze przy bramce, zanim zapłacisz. Raz uiszczona opłata jest później niezwykle trudna do odzyskania.

Jak przygotować się i reagować na lotnisku:

Przetestuj bagaż przed podejściem do bramki. Zmierz walizkę w domu razem z kółkami i rączkami. Na lotnisku znajdź wolny sizer Ryanaira z dala od swojej bramki i sprawdź na spokojnie, w której pozycji torba wchodzi najłatwiej. Wykorzystaj elastyczność miękkich toreb. Najczęściej kwestionowane są wystające kółka, rączki, wypchane kieszenie zewnętrzne i paski. W przypadku plecaka wystarczy czasem wyjąć bluzę lub przełożyć rzeczy do innej kieszeni, aby zmienić jego kształt. Walizkę warto obrócić lub włożyć do miernika drugą stroną. Powołaj się na spójność kontroli. Jeśli ta sama walizka przeszła kontrolę wcześniej lub inny pasażer w kolejce ma identyczny model, zwróć na to spokojnie uwagę obsługi. Żądaj konkretów i dokumentuj sytuację. Jeśli uważasz, że bagaż mieści się w sizerze, poproś pracownika o dokładne wskazanie, który element wystaje. Poproś o imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę. Zrób zdjęcia bagażu w mierniku z kilku ujęć – tak, aby było widać, że nie przekracza krawędzi.

Presja czasu przy bramce

Personel przy bramce często wykorzystuje pośpiech i stres przed zamknięciem odprawy. Pasażerowie słyszą krótki komunikat: albo płatność kartą na miejscu, albo brak możliwości wejścia na pokład. Choć odmowa zapłaty rzeczywiście może skończyć się niewpuszczeniem do samolotu, nie warto płacić w pierwszej sekundzie bez spokojnego sprawdzenia bagażu w sizerze i udokumentowania sytuacji.

Jednocześnie na wielu trasach kontrola praktycznie nie istnieje, co potwierdzają sami podróżni:

„Latam regularnie Ryanairem ze Stansted do Łodzi z plecakiem albo walizką. Nigdy nie mierzono mi bagażu w żadną stronę, mimo że w drodze z Polski plecak bywa mocno wypchany i na pewno nie wszedłby do miernika. Nikt nie zwraca na to uwagi. Za to notorycznie widzę, jak zaczepiane są starsze osoby – im personel mierzy bagaże i każe płacić”.

Czy da się odzyskać niesłusznie pobraną opłatę?

Reklamacje składane w Ryanairze po zakończeniu lotu są w zdecydowanej większości odrzucane. Przewoźnik odmawia zwrotu pieniędzy nawet wtedy, gdy pasażer dołącza do zgłoszenia zdjęcie zrobione na lotnisku, na którym wyraźnie widać, że walizka mieści się w sizerze. Dlatego jedyną realną szansą na uniknięcie kosztownej dopłaty jest spokojna, stanowcza reakcja jeszcze przed wejściem na pokład.