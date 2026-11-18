Sizer Ryanaira decyduje, czy zapłacisz za bagaż. Dlaczego ta sama walizka raz przechodzi bez problemu, a innym razem kosztuje nawet 75 funtów? Zobacz dlaczego najczęściej jest kwestionowany bagaż w Ryanair i jak się bronić.
Zasady przewozu bagażu powinny być jednoznaczne dla wszystkich lotów tej samej lini. Mimo to pasażerowie regularnie opisują sytuacje, w których ta sama walizka lub plecak bez problemu wchodzi na pokład w jedną stronę, a w drodze powrotnej zostaje zakwestionowana przy bramce. Sprawdziliśmy, skąd biorą się te rozbieżności i dlaczego obsługa bywa tak skrupulatna. Oraz jak skutecznie bronić się przed niesłuszną opłatą na lotnisku.
Co mówią zasady, a jak wygląda praktyka?
Od 2025 roku bezpłatny bagaż osobisty w Ryanairze może mieć wymiary 40 × 30 × 20 cm (wcześniej limit wynosił 40 × 25 × 20 cm). Na lotnisku nikt jednak nie wyciąga centymetra. Bagaż trafia do miernika (sizera) – jeśli nie mieści się w nim swobodnie lub wystaje, przewoźnik nalicza opłatę przy bramce. Koszt to £46–60 za zbyt dużą torbę pod fotel oraz £70–75 za bagaż kabinowy do schowka nad głową.
Oficjalne stanowisko linii jest proste: bagaż, który mieści się w sizerze (nieco większym niż same wymiary z regulaminu), leci za darmo. Każdy inny wymaga dopłaty. W praktyce pasażerowie zderzają się jednak z zupełnie różnym podejściem personelu. Zaś niektóre lotniska, w tym choćby Katowice uchodzą za wyjątkowo restrykcyjne. Z naszych obserwacji wynika, że obsługa najczęściej bierze na celownik osoby starsze, zagubione lub podróżujące w pojedynkę.
Potwierdza to historia jednego z naszych czytelników:
„Leciałem z żoną ze Stansted i mieliśmy identyczne walizki. Ja szedłem pierwszy, za mną dwie osoby, a potem żona. Przeszedłem przez bramkę bez problemu, natomiast żonie kazali dopłacać, twierdząc, że bagaż nie mieści się w mierniku. To była bzdura, bo walizka razem z kółkami miała jeszcze 3 cm zapasu. Co więcej, inny pasażer miał znacznie większą torbę od naszej i nikt nie zwrócił mu uwagi”.
Dlaczego ten sam bagaż raz przechodzi, a raz nie?
Fakt, że podstawą do naliczenia opłaty bywają wystające o milimetr kółka, budzi mniejsze emocje niż brak konsekwencji. Ta sama walizka na jednym lotnisku przechodzi bez słowa, a na innym – nawet na tym samym bilecie powrotnym – kończy się mandatem przy bramce.
Decyduje o tym przede wszystkim czynnik ludzki oraz system motywacyjny. To pracownik przy bramce decyduje, kogo wytypować do kontroli i czy uznać walizkę za mieszczącą się w obrysie miernika. Z naszych doświadczeń z licznych lotów wynika, że część obsługi w ogóle nie kontroluje bagaży, podczas gdy inni pracownicy sprawdzają niemal każdego pasażera i na siłę próbują udowodnić, że torba wystaje.
Skąd bierze się taka nadgorliwość? W grę wchodzą pieniądze. Sam szef linii, Michael O’Leary, przyznał publicznie, że Ryanair wypłaca pracownikom premie za każdy wyłapany przy bramce bagaż.
Co najczęściej jest kwestionowane i jak się bronić przed opłatą?
Najważniejsza zasada brzmi: o swoje trzeba walczyć jeszcze przy bramce, zanim zapłacisz. Raz uiszczona opłata jest później niezwykle trudna do odzyskania.
Jak przygotować się i reagować na lotnisku:
- Przetestuj bagaż przed podejściem do bramki. Zmierz walizkę w domu razem z kółkami i rączkami. Na lotnisku znajdź wolny sizer Ryanaira z dala od swojej bramki i sprawdź na spokojnie, w której pozycji torba wchodzi najłatwiej.
- Wykorzystaj elastyczność miękkich toreb. Najczęściej kwestionowane są wystające kółka, rączki, wypchane kieszenie zewnętrzne i paski. W przypadku plecaka wystarczy czasem wyjąć bluzę lub przełożyć rzeczy do innej kieszeni, aby zmienić jego kształt. Walizkę warto obrócić lub włożyć do miernika drugą stroną.
- Powołaj się na spójność kontroli. Jeśli ta sama walizka przeszła kontrolę wcześniej lub inny pasażer w kolejce ma identyczny model, zwróć na to spokojnie uwagę obsługi.
- Żądaj konkretów i dokumentuj sytuację. Jeśli uważasz, że bagaż mieści się w sizerze, poproś pracownika o dokładne wskazanie, który element wystaje. Poproś o imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę. Zrób zdjęcia bagażu w mierniku z kilku ujęć – tak, aby było widać, że nie przekracza krawędzi.
Presja czasu przy bramce
Personel przy bramce często wykorzystuje pośpiech i stres przed zamknięciem odprawy. Pasażerowie słyszą krótki komunikat: albo płatność kartą na miejscu, albo brak możliwości wejścia na pokład. Choć odmowa zapłaty rzeczywiście może skończyć się niewpuszczeniem do samolotu, nie warto płacić w pierwszej sekundzie bez spokojnego sprawdzenia bagażu w sizerze i udokumentowania sytuacji.
Jednocześnie na wielu trasach kontrola praktycznie nie istnieje, co potwierdzają sami podróżni:
„Latam regularnie Ryanairem ze Stansted do Łodzi z plecakiem albo walizką. Nigdy nie mierzono mi bagażu w żadną stronę, mimo że w drodze z Polski plecak bywa mocno wypchany i na pewno nie wszedłby do miernika. Nikt nie zwraca na to uwagi. Za to notorycznie widzę, jak zaczepiane są starsze osoby – im personel mierzy bagaże i każe płacić”.
Czy da się odzyskać niesłusznie pobraną opłatę?
Reklamacje składane w Ryanairze po zakończeniu lotu są w zdecydowanej większości odrzucane. Przewoźnik odmawia zwrotu pieniędzy nawet wtedy, gdy pasażer dołącza do zgłoszenia zdjęcie zrobione na lotnisku, na którym wyraźnie widać, że walizka mieści się w sizerze. Dlatego jedyną realną szansą na uniknięcie kosztownej dopłaty jest spokojna, stanowcza reakcja jeszcze przed wejściem na pokład.