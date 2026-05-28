Rynair aktualne wymiary bagażu

Chyba żadna linia lotnicza nie wzbudza tak wielu kontrowersji, jeśli chodzi o zasady bagażowe, jak Ryanair. Jeśli planujesz podróż, musisz wiedzieć jakie Ryanair ma wymiary bagażu. Niedawne wprowadzenie kontroli i fakt, że Ryanair płaci pracownikom bonus za każdym razem gdy wykryją oni bagaż niezgodny z wymiarami, nie przysporzył tej linii zwolenników. Jednak nadal Ryanair oferuje najtańsze bilety i najwięcej połączeń w Europie. Dlatego warto sprawdzić dopuszczalne wymiary bagaży przed wylotem.

Ryanair wymiary bagażu

Ryanair ma trzy rodzaje bagażu i każdy z nich jest dokładnie opisany. Darmowa podręczna torba, przysługuje wszystkim. Każdy większy bagaż jest dodatkowo płatny, gdzie czasem jego cena przekracza cenę biletu.

Darmowa torba podręczna w Ryanair wymiary

Przysługuje każdemu. Ma mieć maksymalnie 40 x 30 x 20 cm. Jest to mały plecak, torba na laptopa albo torebka damska. Musi się zmieć pod siedzeniem przed nami.

Większy bagaż kabinowy

Większy bagaż kabinowy przysługuje tylko dla osób, które wykupią Priority & 2 Cabin Bags. Domyślnie ma być włożony do schowka nad głową. Jego maksymalne wymiary to 55 x 40 x 20 cm. Natomiast maksymalna waga 10kg.

W tych rozmiarach będzie większy plecak lub walizka.

Bagaż rejestrowany

Odprawiany przed lotem i przewożony w luku. Maksymalny wymiary bagażu rejestrowanego w Ryanair to 80 × 120 × 120 cm. Natomiast maksymalna waga to 23kg.

Jest dostępny dla osób, które wykupią taką opcję przy rezerwacji biletu. Przy czym standardowo można kupić bagaż do 20kg, a kolejne 3kg są dodatkową opcją.

Darmowy bagaż dla niemowląt

Dla niemowląt (8 dni – 23 miesiące) przysługuje mała torba dla dziecka. Oznacza to, że rodzic można zabrać dodatkową torbę do 5 kg (wymiary: 45 × 35 × 20 cm) z rzeczami dziecka (np. pieluchy, butelki).

Dodatkowo sprzęt dziecięcy – każdemu dziecku przysługuje przewóz 2 sztuk darmowego sprzętu (np. wózek, nosidełko, fotelik samochodowy, łóżeczko turystyczne).

Dodatkowe sztuki bagażu

W Ryanair można dokupić maksymalnie do 3 sztuk bagażu o wadze 20 kg na osobę.

Opłaty

Nie ma stałego cennika za bagaż większy niż podręczny w Ryanair. Wymiary bagażu wraz z cenami są dostępne przy rezerwacji. Cena zależy od trasy i terminu, a bagaż jest częścią pakietów lotniczych, które obejmują np. priorytetowe wejście na pokład.