Ryanair, Wizz Air i easyJet zakończyły 25 połączeń z Londynu. Wśród nich trasy do Polski

Linie lotnicze zwykle nie ogłaszają usunięcia danej trasy z rozkładu. Pasażerowie często dowiadują się o zmianie dopiero kiedy próbują rezerwować bilet. Wówczas w harmonogramie na kolejne miesiące widzą brak terminów. Najszybciej o takiej zmianie dowiadują się osoby regularnie korzystające z danej trasy. W 2026 roku, do końca października Ryanair, Wizz Air i easyJet zlikwidowały w ten sposób aż 25 tras z Londynu. W tym również trasy do Polski.
Najbardziej popularni przewoźnicy
Ryanair, Wizz Air i easyJet razem odpowiadają za praktycznie 49% tras obsługujących Londyn. Średnio dziennie wykonują ponad 500 startów i lądowań w Londynie. Latają z Gatwick, Stansted i Luton. Odpowiadają praktycznie za wszystkie połączenia, z których korzystają Polacy mieszkający na Wyspach. Dlatego też wszelkie zmiany w rozkładach i likwidacja połączeń z polskimi miastami dotykają Polaków w UK.
Jakie trasy usunął Ryanair z Londynu w 2026 roku?
Szef Ryanaira nie ukrywał, że drogie paliwo zmusza linię lotniczą do zmian i rezygnowania z tras, które są najmniej dochodowe lub najmniej popularne. W tym roku linia lotnicza zlikwidowała 6 połączeń z Londynu (2 z Luton i 4 ze Stansted). Niektóre z tych połączeń były niedawno wprowadzone przez przewoźnika, jednak trasa Stansted-Rodez, była obsługiwana od 20 lat. Ryanair całkiem wycofał się z lotów do Turcji.
Warto także przypomnieć, że Ryanair zmienił czas oddawania bagażu rejestrowanego. Punkty oddawania bagażu są teraz zamykane 60 minut przed godziną odlotu. Wcześniej bagaż można było oddać do 40 minut przed lotem.
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Połączenie
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Kiedy ostatni lot
|Stansted – Rodez
|Sierpień 2026
|Luton – Treviso
|Październik 2026
|Luton – Rzeszów
|Październik 2026
|Stansted – Bodrum
|Październik 2026
|Stansted – Dalaman
|Październik 2026
|Stansted – Salerno
|Październik 2026
Jakie trasy usunął Wizz Air z Londynu w 2026 roku?
Wizz Air zlikwidował aż 14 połączeń z Gatwick i Luton, w tym 3 do Polski. Dla wielu Polaków jest to utrudnienie, bowiem często problemem jest znalezienie trasy alternatywnej lub innego lotniska blisko miejsca zamieszkania. Wizz Air to jednocześnie linia lotnicza, która została najbardziej dotknięta alarmami bombowymi na początku listopada.
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Połączenie
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Koniec lotów
|Gatwick – Marrakesz
|Marzec 2026
|Gatwick – Warszawa Chopina
|Marzec 2026
|Gatwick – Wrocław
|Marzec 2026
|Luton – Amman
|Marzec 2026
|Luton – Kraków
|Marzec 2026
|Luton – Wiedeń
|Marzec 2026
|Gatwick – Dżudda
|Lipiec 2026
|Gatwick – Medyna
|Lipiec 2026
|Gatwick – Faro
|Październik 2026
|Gatwick – Stambuł
|Październik 2026
|Gatwick – Santorini
|Październik 2026
|Luton – Korfu
|Październik 2026
|Luton – Mykonos
|Październik 2026
|Luton – Zakintos
|Październik 2026
Jakie trasy usunął easyJet w 2026?
Linia easyJet plasuje się na trzecim miejscu, jeśli chodzi o popularność wśród Polaków latających do rodzin w ojczyźnie. Posiada połączenie jedynie z Krakowem (z Gatwick) i nie zostało ono zlikwidowane.
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Połączenie
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Koniec lotów
|Luton – Ateny
|Marzec 2026
|Southend – Grenoble
|Marzec 2026
|Gatwick – Newquay
|Sierpień 2026
|Luton – Almería
|Październik 2026
|Luton – Izmir
|Październik 2026
Nowe trasy tanich linii
Wiadomo jest, że przewoźnicy przesuwają maszyny na inne trasy i tworzą nieustannie nowe połączenia. Nie inaczej było w tym roku. Ryanair wprowadził nowe trasy z Birmingham, w tym do Polski. Również do Polski powstała nowa trasa Ryanair z Manchester do Warszawa Modlin.
Choć dla części osób zmiany są niekorzystne, do nowego rozkładu lotów trzeba się po prostu przyzwyczaić.