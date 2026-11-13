Ryanair, Wizz Air i easyJet zlikwidowały 25 połączeń z Londynu. Pełna lista. Foto: Shutterstock
Ryanair, Wizz Air i easyJet zlikwidowały 25 połączeń z Londynu. Pełna lista. Foto: Shutterstock
Podróże i turystykaUK
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Ryanair, Wizz Air i easyJet zakończyły 25 połączeń z Londynu. Wśród nich trasy do Polski

Anna Godlewska
Anna Godlewska

Linie lotnicze zwykle nie ogłaszają usunięcia danej trasy z rozkładu. Pasażerowie często dowiadują się o zmianie dopiero kiedy próbują rezerwować bilet. Wówczas w harmonogramie na kolejne miesiące widzą brak terminów. Najszybciej o takiej zmianie dowiadują się osoby regularnie korzystające z danej trasy. W 2026 roku, do końca października Ryanair, Wizz Air i easyJet zlikwidowały w ten sposób aż 25 tras z Londynu. W tym również trasy do Polski.

Najbardziej popularni przewoźnicy

Ryanair, Wizz Air i easyJet razem odpowiadają za praktycznie 49% tras obsługujących Londyn. Średnio dziennie wykonują ponad 500 startów i lądowań w Londynie. Latają z Gatwick, Stansted i Luton. Odpowiadają praktycznie za wszystkie połączenia, z których korzystają Polacy mieszkający na Wyspach. Dlatego też wszelkie zmiany w rozkładach i likwidacja połączeń z polskimi miastami dotykają Polaków w UK.

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Jakie trasy usunął Ryanair z Londynu w 2026 roku?

Szef Ryanaira nie ukrywał, że drogie paliwo zmusza linię lotniczą do zmian i rezygnowania z tras, które są najmniej dochodowe lub najmniej popularne. W tym roku linia lotnicza zlikwidowała 6 połączeń z Londynu (2 z Luton i 4 ze Stansted). Niektóre z tych połączeń były niedawno wprowadzone przez przewoźnika, jednak trasa Stansted-Rodez, była obsługiwana od 20 lat. Ryanair całkiem wycofał się z lotów do Turcji.

Warto także przypomnieć, że Ryanair zmienił czas oddawania bagażu rejestrowanego. Punkty oddawania bagażu są teraz zamykane 60 minut przed godziną odlotu. Wcześniej bagaż można było oddać do 40 minut przed lotem.

Połączenie

Kiedy ostatni lot 
Stansted – Rodez Sierpień 2026
Luton – Treviso  Październik 2026
Luton – Rzeszów Październik 2026
Stansted – Bodrum Październik 2026
Stansted – Dalaman Październik 2026
Stansted – Salerno Październik 2026

 

Jakie trasy usunął Wizz Air z Londynu w 2026 roku?

Wizz Air zlikwidował aż 14 połączeń z Gatwick i Luton, w tym 3 do Polski. Dla wielu Polaków jest to utrudnienie, bowiem często problemem jest znalezienie trasy alternatywnej lub innego lotniska blisko miejsca zamieszkania. Wizz Air to jednocześnie linia lotnicza, która została najbardziej dotknięta alarmami bombowymi na początku listopada.

Połączenie

Koniec lotów
Gatwick – Marrakesz Marzec 2026
Gatwick – Warszawa Chopina Marzec 2026
Gatwick – Wrocław Marzec 2026
Luton – Amman Marzec 2026
Luton – Kraków Marzec 2026
Luton – Wiedeń  Marzec 2026
Gatwick – Dżudda Lipiec 2026
Gatwick – Medyna  Lipiec 2026
Gatwick – Faro Październik 2026
Gatwick – Stambuł  Październik 2026
Gatwick – Santorini Październik 2026
Luton – Korfu Październik 2026
Luton – Mykonos Październik 2026
Luton – Zakintos Październik 2026

 

Jakie trasy usunął easyJet w 2026?

Linia easyJet plasuje się na trzecim miejscu, jeśli chodzi o popularność wśród Polaków latających do rodzin w ojczyźnie. Posiada połączenie jedynie z Krakowem (z Gatwick) i nie zostało ono zlikwidowane.

Połączenie

Koniec lotów
Luton – Ateny Marzec 2026
Southend – Grenoble Marzec 2026
Gatwick – Newquay Sierpień 2026
Luton – Almería Październik 2026
Luton – Izmir Październik 2026

 

Nowe trasy tanich linii

Wiadomo jest, że przewoźnicy przesuwają maszyny na inne trasy i tworzą nieustannie nowe połączenia. Nie inaczej było w tym roku. Ryanair wprowadził nowe trasy z Birmingham, w tym do Polski. Również do Polski powstała nowa trasa Ryanair z Manchester do Warszawa Modlin.

Choć dla części osób zmiany są niekorzystne, do nowego rozkładu lotów trzeba się po prostu przyzwyczaić.

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