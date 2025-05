Jakie jedzenie można wziąć na pokład Ryanaira?

Czy można wziąć jedzenie do samolotu Ryanair? Co można wnieść na pokład? Aby nie komplikować sobie podróży, warto zapoznać się z doprecyzowanymi niedawno przez Ryanaira zasadami dotyczącymi wnoszenia jedzenia na pokład samolotu w bagażu podręcznym.

Znajomość zasad dotyczących podróży samolotem może nam ją znacznie ułatwić. Ryanair doprecyzował zasady dotyczące wnoszenia jedzenia na pokład samolotu w bagażu podręcznym. Niestety dla wielu pasażerów zasady były niejasne, co powodowało opóźnienia i nieprzyjemności.

Czy można wziąć jedzenie do samolotu Ryanair?

Zabieranie jedzenia do samolotu Ryanair jest dozwolone. Jednak jeśli chcecie spakować własne przekąski do samolotu, warto wiedzieć, czego nie możecie ze sobą zabrać. Wytyczne mogą różnić się w zależności od linii lotniczej. My podajemy jednak te, które dotyczą jednej z najpopularniejszych w Europie, czyli Ryanaira.

Na większości lotnisk podróżni nie są przepuszczani przez kontrolę bezpieczeństwa z płynami powyżej 100 ml. Płyny o pojemności 100 ml lub mniejszej, muszą znajdować się w szczelnie zamkniętej plastikowej torbie.

Produkty stałe takie jak przekąski, kanapki, owoce można wnosić do samolotu bez problemu.

Co więcej napoje kupione po odprawie w objętości większej niż 100ml, także wniesiemy na pokład.

Czy można wziąć własny bidon do samolotu Ryanaira?

Przenoszenie bidonów przez odprawę jest znanym sposobem na zabranie większej ilości płynu na drogę. Bez konieczności kupowania drogiej wody na lotnisku. Jednak bidon musi się mieścić w bagażu o czym przekonał się podróżujący Ryanairem, który z powodu wniesienia bidonu do Ryanaira musiał dopłacić 50 funtów.

Jedzenie w bagażu podręcznym

Zasada dotycząca płynów, może odnosić się także do jedzenia, które ma postać płynu lub półpłynną na przykład: dżemu, chutney’a czy jogurtu. Jak podało lotnisko w Dublinie: „Zwykłe jedzenie, takie jak chipsy czy czekoladę, można zabrać ze sobą na pokład w bagażu podręcznym. Z kolei opakowania z masłem lub margaryną nie są dozwolone, gdyż kwalifikuje się je jako pastę”.

Należy wspomnieć, że dozwolona jest żywność dla niemowląt lub osób znajdujących się na specjalnej diecie, a także leki. Jak czytamy w oświadczeniu lotniska: „Pasażerowie mogą wnosić te przedmioty przez punkty kontroli bezpieczeństwa w ilościach potrzebnych na czas podróży. Powinni także poprosić o czerwoną tacę, na której można umieścić te przedmioty oddzielnie od bagażu podręcznego i innych płynów, żeli lub past podczas kontroli bezpieczeństwa”.

Czy można przewozić wędliny w bagażu podręcznym Ryanair?

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy można przewozić wędliny lub kabanosy w bagażu podręcznym. Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Ryanair nie ma zakazu wnoszenia wędlin na pokład.

Jakie linie zabraniają wnoszenia wędlin do samolotu?

W Internecie często pojawią się informacje dotyczące ograniczeń we wnoszeniu żywności do samolotu. Jednak należy mieć na uwadze, że dotyczą one zwykle lotów do krajów spoza Unii Europejskiej. Nie można przewozić świeżych produktów spożywczych, takich jak owoce, warzywa, mięso czy nabiał. Takie przepisy obowiązują również w przypadku powrotu do UE z krajów trzecich. Dlatego, jeśli latacie w obrębie UE, nie trzeba się stresować tym, czy można wziąć jedzenie do samolotu Ryanaira czy innych linii lotniczych.

Alkohol zabroniony

Ze względów bezpieczeństwa nie powinno się pić w trakcie lotu gorących napojów. Ponadto pasażerowie nie mogą spożywać własnego alkoholu w czasie podróży samolotem.

Co ciekawe – mięso, owoce morza, warzywa, a także inne niepłynne produkty spożywcze można przewozić zarówno w bagażu podręcznym, jak i rejestrowanym. Jednak jeśli żywność jest zapakowana w lód lub okłady z lodu w lodówce lub innym pojemniku, to lód lub okłady z lodu muszą być całkowicie zamrożone w momencie przejścia przez kontrolę bezpieczeństwa. Jeśli będą one częściowo stopione i na dnie pojemnika pojawi się płyn, wtedy nie zostaną przepuszczone przez bramkę bezpieczeństwa.

Jak podają irlandzkie linie lotnicze: „Na pokład samolotu Ryanair możesz zabrać ze sobą dowolne jedzenie i napoje bezalkoholowe, pod warunkiem, że spełniają one ograniczenia dotyczące wymiarów i wagi bagażu podręcznego”.

Warto wspomnieć, że na pokład samolotów linii Ryanair możemy wnieść 2 sztuki bagażu podręcznego. Jednym jest mała torba osobista o wymiarach 40 cm x 20 cm x 25 cm. Drugim torba o wymiarach 55 x 40 x 20 cm, której waga nie przekracza 10 kg.