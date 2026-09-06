Masz ponad £6,000 na ISA, w krypto lub gotówce? Stracisz Universal Credit. Zobacz ważne progi przed kontrolą

Od dłuższego czasu piszemy o cięciach zasiłków i kontrolach, które mają poprawić system benefitów w UK. Najbardziej kontrowersyjnym pomysłem, który wzbudza powszechne oburzenie, jest dostęp DWP do kont bankowych beneficjentów. W ten sposób urząd ma szansę masowo wychwycić osoby, którym Universal Credit się nie należy lub należy w obniżonej kwocie. Poniżej wyjaśniamy co jest zaliczane do oszczędności na potrzeby tego zasiłku i jakie kwoty można bezpiecznie posiadać. Szczególną uwagę zwracamy na majątek posiadany za granicą, który też interesuje DWP. Zaś wielu Polaków o tym nie wie.

Przeczytaj ten tekst, by sprawdzić czy posiadasz aktywa i oszczędności powyżej progów dopuszczalnych przez DWP. W razie kontroli Universal Credit będziesz musiał zwracać nadwyżkę zasiłku lub cały, jeśli okaże się, że miałeś zbyt wysokie oszczędności. To ważne, aby działać jak najszybciej i wiedzieć co DWP bierze pod uwagę. A bierze praktycznie wszystko!

Jakie formy oszczędności wpływają na Universal Credit?

Dla DWP wszystkie formy finansowych aktywów liczą się jako oszczędności. Podczas ustalania, czy przysługuje Universal Credit, jako „kapitał” DWP uwzględnia wartość wszystkich pieniędzy, oszczędności i inwestycji, które posiadasz samodzielnie lub wspólnie z inną osobą. W tym ISA, krypto, akcje, udziały i majątek za granicą.

- Advertisement -

Uwzględniane są wszystkie posiadane pieniądze, oszczędności i inwestycje w Wielkiej Brytanii oraz za granicą.

Oto lista wszystkich zasobów sprawdzanych przez DWP:

gotówka

pieniądze na koncie bankowym

rachunki bieżące oraz konta wyłącznie cyfrowe, takie jak PayPal, Wise.

konta oszczędnościowe wszystkie – w bankach, building societies, credit unions, a nawet Help to Save czy w National Savings and Investments (NS&I)

oszczędności dzieci znajdujące się na Twoje nazwisko (poza Junior ISA)

oszczędności przeznaczone na niezbędne prace budowlane lub remontowe (chyba że pochodzą z dotacji lub pożyczki),

oszczędności przeznaczone na opiekę medyczną,

Indywidualne Konta Oszczędnościowe (ISA), w tym Cash ISA, Stocks and Shares ISA, Innovative Finance ISA, Help to Buy ISA oraz Lifetime ISA

Premium Bonds, dywidendy, akcje i udziały,

aktywa kryptowalutowe,

nieruchomości, które posiadasz, ale w których sam nie mieszkasz (z wyjątkiem określonych sytuacji),

nieruchomości, grunty i oszczędności za granicą,

otrzymane środki z tytułu spadku,

konta firmowe oraz aktywa firm, które zostały zamknięte ponad 6 miesięcy temu,

pieniądze znajdujące się w funduszach powierniczych (*trust funds*), z wyjątkiem określonych sytuacji,

niewydane świadczenia, na przykład Child Benefit, Personal Independence Payment (PIP) oraz Disability Living Allowance (DLA),

niewydany dochód

Wszystkie rodzaje ISA liczą się na potrzeby Universal Credit

Zaliczanie rządowych ISA jako aktywów na potrzeby Universal Credit budzi duży sprzeciw. Z jednej strony rząd zachęca społeczeństwo ulgami podatkowymi do oszczędzania na ISA. Z drugiej osoba posiadająca ISA może stracić Universal Credit. Jednak Stephen Timms, z Partii Pracy potwierdził, że rząd nie planuje zmian w tym temacie. Jak powiedział:

Uzasadnione jest, aby świadczenia uzależnione od dochodu i sytuacji majątkowej w tym Universal Credit, uwzględniały wszystkie formy oszczędności. Dotyczy to również inwestycji, w przypadku których rząd zapewnia dodatkową wpłatę lub wsparcie, aby zachęcić do oszczędzania, takich jak Lifetime ISA. Jeżeli dana osoba posiada kapitał o wartości przekraczającej £16,000, oczekuje się od niej, że będzie korzystać ze swoich oszczędności na utrzymanie, dopóki wartość jej kapitału nie zmniejszy się do £16,000. Dopiero wtedy będzie mogła ubiegać się o Universal Credit.

Universal Credit jeśli mieszkasz z partnerem

Pod uwagę brane są łączne pieniądze, oszczędności i inwestycje obojga osób, nawet jeśli drugi partner sam nie kwalifikuje się do Universal Credit.

Środki posiadane za granicą

To ważna uwaga dla Polaków. Bowiem często posiadamy pieniądze na polskich kontach, mieszkania, w których mamy własność albo współwłasność. Do tego dochodzą różnego rodzaju polisy albo fundusze zakładane jeszcze przez naszych rodziców. Czasem także majątek spadkowy. To wszystko się także liczy do UC!

Czego nie uznaje się za pieniądze, oszczędności i inwestycje?

Pozostaje już naprawdę niewiele środków finansowych, które można posiadać i nie wpłynie to na UC. Są to:

odszkodowania z tytułu obrażeń ciała lub choroby

Bereavement Support Payment (wcześniej Widowed Parent’s Allowance)

pieniądze uzyskane ze sprzedaży domu,

pieniądze przeznaczone na zapłatę podatku, jeśli prowadzisz działalność na własny rachunek

Jednak i tak musisz poinformować DWP o ich posiadaniu!

Natomiast możesz posiadać i nie musisz informować DWP o:

polisach ubezpieczenia na życie, które nie zostały jeszcze wypłacone,

umowach dotyczących planów pogrzebowych

oszczędnościach lub inwestycjach należących do Twoich dzieci i zapisanych na ich nazwisko,

kontach firmowych i aktywach firm, które nadal działają lub zostały zamknięte w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Niewydany dochód jako oszczędność dla DWP

Ten punkt budzi najwięcej uwag. Dochód, którego nie wydałeś w danym okresie rozliczeniowym staje się oszczędnością. Okres rozliczeniowy w Universal Credit jest to miesięczny okres, za który DWP oblicza Twoje świadczenie. Pierwszy okres zaczyna się w dniu złożenia wniosku, a kolejne zaczynają się tego samego dnia każdego miesiąca. Zwykle DWP wypłaca UC 7 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

Dochód, który pozostał niewydany na koniec assessment period następującego po tym, w którym został otrzymany, zaczyna być traktowany jako kapitał/oszczędności.

£6,000 ważny próg dla Universal Credit

Aktywa finansowe poniżej £6000 nie interesują DWP.

W przedziale £6,000 – £16,000 DWP obniża zasiłek.

Powyżej £6,000 zabiera całkiem Universal Credit.

Mechanizm obniżania UC

W przedziale £6,000 – £16,000 DWP obniża odlicza £4.35 miesięcznie za każde £250 oszczędności. Przy czym urząd zaokrągla w górę czyli za £6,001 oszczędności obetnie £4.35.

Czyli przykładowo mając £6500 oszczędności, UC zostanie pomniejszone o 2 x £4,35.

Ile stracisz na Universal Credit przy różnych poziomach oszczędności? Poniżej w tabeli przykładowe zmiany w Universal Credit w zależności o wysokości posiadanych oszczędności powyżej £6,000. Oszczędności/inwestycje Nadwyżka nad 6000 GBP Liczba pełnych 250 GBP Miesięczne obniżenie UC £6,000 lub mniej £0 0 £0 £7,000 £1,000 4 −£17,40 £8,000 £2,000 8 −£34,80 £9,500 £3,500 14 −£60,90 £10,000 £4,000 16 −£69,60 £12,000 £6,000 24 −£104,40 £15,750 £9,750 39 −£169,65 £15,999 £9,999 39 −£169,65 £16,000 lub więcej — — Cała wypłata = £0 Pary liczą się razem Powyższa tabela dotyczy sumy oszczędności całego gospodarstwa domowego nie osobno na osobę. Jeśli dwoje partnerów ma po £8,000 oszczędności, DWO odbiera UC. Uwaga o „celowym wyzbywaniu się majątku” Jeśli DWP uzna, że ktoś specjalnie wydał lub przekazał komuś pieniądze tylko po to, żeby zejść poniżej progu i załapać się na UC, może to zakwestionować. Spłacanie długów czy normalne wydatki na życie zwykle nie budzą podejrzeń, ale nagłe „podarowanie” oszczędności rodzinie tuż przed wnioskiem — może. Długi nie obniżają oszczędności Jeśli ktoś posiada długi do spłacenia, DWP nie odejmuje ich od stanu oszczędności. Innymi słowy jeśli na koncie masz £8000 i jednocześnie dług £6,000, dla DWP nadal masz £8,000 oszczędności.

Zobacz także: