Jednym z najważniejszych rytuałów w tradycji katolickiej ma święcenie pokarmów w Wielką Sobotę. Stanowi to symbol zmartwychwstania i życia, a także zbawienia. Dla Polaków na Wyspach jest to szczególny czas, w którym celebrują religijną tradycję. Z myślą o naszych Czytelnikach publikujemy godziny święcenia pokarmów w polskich kościołach w Londynie w 2026 roku.
Tradycyjna święconka odbywa się w ostatni dzień triduum paschalnego. Jest to czas na zmartwychwstanie Jezusa. Co istotne – w Wielką Sobotę nie odprawia się mszy świętej, aż do późnego wieczora. Wielka Sobota jest jedynym dniem bez sakramentu Eucharystii, przed południem odbywa się wielkie święcenie pokarmów, które są przeznaczone na świąteczny stół. Po zmroku z kolei celebrowana jest wigilia paschalna. Co włożyć do koszyczka wielkanocnego?
Święcenie pokarmów w polskich kościołach w Londynie
Specjalnie dla Czytelników Polish Express przygotowaliśmy terminy święcenia pokarmów w polskich kościołach w Londynie, aby katolicy nie przegapili tego ważnego dla siebie wydarzenia.
Parafia Pw. św. Andrzeja Boboli
09.30 – 17.00: Sala Św. Józefa: poświęcenie pokarmów (co 30 min.)
St. Andrew Bobola RC Church
1 Leysfield Road Hammersmith
https://bobola.church/pl/
Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Miłosierdzia na Walm Lane
182 Walm Lane Londyn NW2 3AX
Parafia Pod Wezwaniem NMP Matki Kościoła na Ealingu w Londynie
Polish Roman Catholic Church 2 Windsor Road Ealing London W5 5PD
Święcenie pokarmów na Ealingu w 2026 w Windsor Hall od 09.00 do 18.00
Parafii Chrystusa Króla w Londynie Balham
232/234 Balham High Road, SW17 7AW LONDON
www.parafia-balham.co.uk/
Poświęcenie pokarmów w 2026 w Parafii na Balham od godz. 9.00 do 16.00 co pół godziny.
Parafia Świętego Wojciecha Kensington
https://www.parafia-kensington.uk/
Święcenie pokarmów w Parafii Świętego Wojciecha na Kensington w 2026:
Kościół parafialny – Kensington (Earls Court) – od 10.00 do 12.00
Kościół filialny – Hendon – od 10.00 do 12.00
Polish Roman Catholic Church of St John the Evangelist Putney
St John’s Avenue, Putney, London SW15
http://parafiaputney.co.uk/
Święcenie pokarmów na Putney w 2026 od godziny 10.00 do godziny 14.00 (tylko o pełnych godzinach).
Devonia – Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza w Londynie
2 Devonia Road, Islington (stacja metra Angel) https://www.devonia.org/
Godziny święceń pokarmów na Devonii w 2026: w godzinach 10-12.00 co 15 min, następnie o 12.30 oraz o 13.00 i potem między godziną 14.00 a 15.30 co 15 min.
Kościół św. Filipa Apostoła (St. Philips the Apostle Church) Finchley
9.00 – 13.30 – święcenie pokarmów w 2026 w kościele na Finchley
(St Philip the Apostle Church Gravel Hill LondonN3 3RJ)
14.00 – 15.00 – święcenie pokarmów w 2026 w kościele na Whetstone
(St Mary Magdalen Church 6 Athenaeum Road London N20 9AE )
Rzymskokatolicka Parafia Świętej Rodziny
71 John Gooch Drive Enfield EN2 8HG
https://www.parafiaenfield.org/
Święcenie pokarmów na Enfield w 2026 od 10.00 do 12.30 co pół godziny.
Parafia Jezusa Miłosiernego
Lokalna Polska Misja Katolicka w Croydon 6-8 Oliver Grove South Norwood
https://www.parafia-croydon.co.uk/
Święcenie pokarmów w Croydon w 2026 od godz. 9.00 – 12.00 (co pół godziny).