Godziny święcenia pokarmów w polskich kościołach w Londynie

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Jednym z najważniejszych rytuałów w tradycji katolickiej ma święcenie pokarmów w Wielką Sobotę. Stanowi to symbol zmartwychwstania i życia, a także zbawienia. Dla Polaków na Wyspach jest to szczególny czas, w którym celebrują religijną tradycję. Z myślą o naszych Czytelnikach publikujemy godziny święcenia pokarmów w polskich kościołach w Londynie w 2026 roku.

Tradycyjna święconka odbywa się w ostatni dzień triduum paschalnego. Jest to czas na zmartwychwstanie Jezusa. Co istotne – w Wielką Sobotę nie odprawia się mszy świętej, aż do późnego wieczora. Wielka Sobota jest jedynym dniem bez sakramentu Eucharystii, przed południem odbywa się wielkie święcenie pokarmów, które są przeznaczone na świąteczny stół. Po zmroku z kolei celebrowana jest wigilia paschalna. Co włożyć do koszyczka wielkanocnego?

Święcenie pokarmów w polskich kościołach w Londynie

Specjalnie dla Czytelników Polish Express przygotowaliśmy terminy święcenia pokarmów w polskich kościołach w Londynie, aby katolicy nie przegapili tego ważnego dla siebie wydarzenia.

Parafia Pw. św. Andrzeja Boboli

09.30 – 17.00: Sala Św. Józefa: poświęcenie pokarmów (co 30 min.)

St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road Hammersmith

https://bobola.church/pl/

………………………………………………………….

Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Miłosierdzia na Walm Lane 

182 Walm Lane Londyn NW2 3AX

polishjesuits.co.uk
Święcenie pokarmów w 2026 w godzinach 10.00-14.30 w czasie kiermaszu świątecznego. 

 

………………………………………………………….

Parafia Pod Wezwaniem NMP Matki Kościoła na Ealingu w Londynie

Polish Roman Catholic Church 2 Windsor Road Ealing London W5 5PD

Święcenie pokarmów na Ealingu w 2026 w Windsor Hall od 09.00 do 18.00

………………………………………………………….

Parafii Chrystusa Króla w Londynie Balham

232/234 Balham High Road, SW17 7AW LONDON

www.parafia-balham.co.uk/

Poświęcenie pokarmów w 2026 w Parafii na Balham od godz. 9.00 do 16.00 co pół godziny.

………………………………………………………….

Parafia Świętego Wojciecha Kensington

https://www.parafia-kensington.uk/

Święcenie pokarmów w Parafii Świętego Wojciecha na Kensington w 2026:

Kościół parafialny – Kensington (Earls Court) – od 10.00 do 12.00

Kościół filialny – Hendon – od 10.00 do 12.00

………………………………………………………….

Polish Roman Catholic Church of St John the Evangelist Putney

St John’s Avenue, Putney, London SW15

http://parafiaputney.co.uk/

Święcenie pokarmów na Putney w 2026 od godziny 10.00 do godziny 14.00 (tylko o pełnych godzinach).

………………………………………………………….

Devonia – Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza w Londynie

2 Devonia Road, Islington (stacja metra Angel) https://www.devonia.org/

Godziny święceń pokarmów na Devonii w 2026: w godzinach 10-12.00 co 15 min, następnie o 12.30 oraz o 13.00 i potem między godziną 14.00 a 15.30 co 15 min. 

………………………………………………………….

Kościół św. Filipa Apostoła (St. Philips the Apostle Church) Finchley


9.00 – 13.30 – święcenie pokarmów w 2026  w kościele na Finchley
(St Philip the Apostle Church Gravel Hill LondonN3 3RJ)

14.00 – 15.00 – święcenie pokarmów w 2026  w kościele na  Whetstone
(St Mary Magdalen Church 6 Athenaeum Road London N20 9AE )

………………………………………………………….

Rzymskokatolicka Parafia Świętej Rodziny

71 John Gooch Drive Enfield EN2 8HG

https://www.parafiaenfield.org/

Święcenie pokarmów na Enfield w 2026 od 10.00 do 12.30 co pół godziny.

………………………………………………………….

Parafia Jezusa Miłosiernego

Lokalna Polska Misja Katolicka w Croydon 6-8 Oliver Grove South Norwood

https://www.parafia-croydon.co.uk/

Święcenie pokarmów w Croydon w 2026 od godz. 9.00 – 12.00 (co pół godziny).

 

