strefy kibica w UK
strefy kibica w UK fot. shutterstock.com
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Mundial 2026. Strefy kibica w UK

Joanna Baran
Joanna Baran

Partnerem relacji „Polish Express” z Mistrzostw Świata FIFA 2026 jest telewizja internetowa „Weeb.TV

Mundial to coś więcej niż sportowy turniej. To moment, w którym miasta zaczynają żyć inaczej — ludzie wychodzą z domów, spotykają się w większych grupach i wspólnie przeżywają każdy mecz. W Wielkiej Brytanii ten sposób kibicowania ma już ugruntowaną tradycję, choć warto wiedzieć jedno: FIFA nie organizuje tu oficjalnych stref kibica na Mundial 2026. Zamiast tego rolę wspólnych przestrzeni przejmują miejskie fan parki, komercyjne strefy transmisji i duże wydarzenia plenerowe.

To nie jest przypadek. Tego typu miejsca są planowane z wyprzedzeniem, mają zabezpieczenia, kontrolę wejść, ochronę i limity pojemności. Dzięki temu oglądanie meczu w tłumie może być nie tylko emocjonujące, ale też uporządkowane i bezpieczne. W wielu przypadkach są to wydarzenia rodzinne, z wydzielonymi strefami dla dzieci, gastronomią i spokojniejszymi przestrzeniami.

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strefy kibica w UK
Strefy kibica w UK

Najważniejszą zaletą fan zone jest jednak coś innego: poczucie wspólnoty. Gol nie jest wtedy tylko momentem na ekranie, ale reakcją tysięcy ludzi w tym samym czasie. Radość, napięcie i rozczarowanie stają się doświadczeniem zbiorowym, a nie indywidualnym.

Londyn – największe centrum kibicowania. Strefy kibica w stolicy

Londyn pozostaje głównym punktem na mapie kibicowania w UK. Najważniejsze miejsca to strefa Vauxhall Fan Zone, BOXPARK Wembley oraz okolice stadionu Wembley, gdzie odbywają się specjalne wydarzenia przy największych meczach. Popularne są także miejskie fan parki w Shoreditch i Croydon. To najbardziej międzynarodowe i różnorodne środowisko kibiców w kraju.

Manchester – najbardziej intensywna atmosfera

Manchester słynie z jednych z najbardziej energetycznych stref kibica w UK. Główne lokalizacje to Depot Mayfield i Freight Island, które tworzą duży fan park eventowy. Dodatkowo AO Arena organizuje większe, biletowane transmisje meczów. To miasto, w którym kibicowanie często przypomina stadionowe emocje przeniesione do centrum miasta.

Birmingham – miejski festiwal futbolu

W Birmingham główną rolę odgrywa strefa w rejonie Digbeth, szczególnie Luna Springs, która działa jako duży fan park. Oprócz tego w centrum miasta organizowane są liczne transmisje i wydarzenia plenerowe, zwłaszcza w rejonie Bullring. Atmosfera jest bardziej festiwalowa niż stadionowa, ale nadal bardzo intensywna.

Liverpool – futbol i kultura miasta

Liverpool oferuje kilka ważnych punktów kibicowania, z BOXPARK Liverpool w Baltic Triangle na czele. Oprócz tego w centrum miasta i przy dokach organizowane są liczne strefy transmisji, a puby sportowe odgrywają dużą rolę w tworzeniu lokalnej atmosfery. To połączenie piłki nożnej z miejską kulturą i muzyką.

Glasgow – szkocka intensywność

Glasgow to jedno z najbardziej zaangażowanych miast kibicowskich w Szkocji. Najważniejszą strefą jest SWG3 fan zone, a dodatkowe wydarzenia odbywają się w rejonie Hampden Park oraz w centrum miasta. Kibicowanie ma tu bardzo emocjonalny i głośny charakter.

Edynburg – wspólne oglądanie w miejskim klimacie

W Edynburgu kluczową lokalizacją jest The Pitt w dzielnicy Granton. Dodatkowo wydarzenia odbywają się w okolicach Murrayfield oraz Leith, a centrum miasta wypełniają puby sportowe i mniejsze strefy transmisji. To bardziej kameralny, ale nadal bardzo żywy sposób kibicowania.

Belfast – wspólne emocje w centrum miasta

W Belfaście główną przestrzenią kibicowania jest okolica City Hall, gdzie organizowane są duże miejskie transmisje. SSE Arena i Titanic Quarter również pełnią rolę miejsc wydarzeń sportowych. Do tego dochodzi silna kultura pubowa w Cathedral Quarter.

Strefy kibica – gdzie można razem przeżywać piłkarskie emocje

Najważniejsze miejsca wspólnego kibicowania w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej to:
Londyn – Vauxhall Fan Zone, BOXPARK Wembley, okolice Wembley Stadium
Manchester – Depot Mayfield, Freight Island, AO Arena
Birmingham – Luna Springs (Digbeth), Bullring
Liverpool – BOXPARK Liverpool, Baltic Triangle
Glasgow – SWG3 Fan Zone, Hampden Park
Edynburg – The Pitt, Murrayfield, Leith
Belfast – City Hall, SSE Arena, Titanic Quarter

Mundial 2026 w UK nie będzie wydarzeniem zamkniętym w stadionach. Przeniesie się na ulice i do przestrzeni miejskich, gdzie najważniejsze stanie się nie tylko oglądanie meczu, ale wspólne przeżywanie emocji.

I właśnie dlatego fan zone mają taką siłę — bo piłka nożna w tej formie przestaje być widowiskiem, a staje się doświadczeniem społecznym.

Mundial 2026 bez ograniczeń
telewizja internetowa weeb.tv

 

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