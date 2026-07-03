Keir Starmer zmienia prawo przed meczem Anglia – Meksyk. Puby będą otwarte do 5 rano

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Kibice reprezentacji Anglii otrzymali dobrą wiadomość przed jednym z najważniejszych meczów mundialu. Premier Wielkiej Brytanii, Keir Starmer, zdecydował o nadzwyczajnym wydłużeniu godzin otwarcia pubów w Anglii i Walii. W nocy z niedzieli na poniedziałek lokale będą mogły serwować alkohol aż do godziny 5.00 rano.

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Decyzja ma związek z meczem 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata pomiędzy Anglią i Meksykiem. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 1.00 czasu brytyjskiego. Jeśli nie będzie dogrywki ani rzutów karnych – zakończy się około godziny 3.00.

Rząd zmienił decyzję po fali krytyki

Jeszcze w czwartek rano przedstawiciele brytyjskiego rządu informowali, że nie planują dalszego wydłużania godzin otwarcia lokali. Obowiązujące wcześniej przepisy pozwalały pubom działać do godziny 1.00 lub 2.00 w zależności od pory rozpoczęcia meczu, natomiast właściciele chcący pozostać otwarci dłużej musieli wcześniej złożyć specjalny wniosek do samorządu.

Problem polegał na tym, że awans Anglii do 1/8 finału został przypieczętowany dopiero w środę wieczorem. Wielu właścicieli pubów nie mogło już spełnić wymogu złożenia dokumentów co najmniej pięć dni roboczych wcześniej.

Po krytyce ze strony parlamentarzystów, branży gastronomicznej oraz władz Londynu rząd zmienił stanowisko.

Puby otwarte do godziny 5.00

Na mocy nadzwyczajnego rozporządzenia minister spraw wewnętrznych wykorzysta przepisy pozwalające wydłużyć godziny obowiązywania licencji podczas wydarzeń o wyjątkowym znaczeniu krajowym.

Premier Keir Starmer skomentował decyzję słowami:

– Piłka nożna może wracać do domu, ale dopilnujemy, żeby kibice nie musieli. Otwarte do ostatniego gwizdka puby to dobra wiadomość zarówno dla fanów, jak i dla lokali, które są sercem naszych społeczności. Cały kraj będzie wspierał reprezentację AngliI

Dobra wiadomość dla branży

Decyzję pozytywnie przyjęli przedstawiciele sektora gastronomicznego. Greene King zapowiedziała, że ponad 600 jej pubów w Anglii pozostanie otwartych przez całą noc, umożliwiając kibicom wspólne oglądanie spotkania.

Przedstawiciele branży podkreślają, że mundial jest jednym z najważniejszych okresów dla pubów w całym roku, a możliwość legalnego pozostania otwartym do świtu oznacza dodatkowe przychody dla tysięcy przedsiębiorców.

Nie tylko świętowanie. Są też ostrzeżenia

Brytyjskie organizacje przypominają jednak, że nocne oglądanie meczu, alkohol i wysokie temperatury mogą być niebezpiecznym połączeniem dla kierowców.

Eksperci apelują, aby po zakończeniu spotkania nie wsiadać za kierownicę bez odpowiedniego odpoczynku i nawodnienia. Z kolei specjaliści rynku pracy przypominają, że pracownicy nie powinni zakładać, iż pracodawca automatycznie zgodzi się na późniejsze rozpoczęcie pracy w poniedziałek.

Dla tysięcy kibiców najważniejsza wiadomość pozostaje jednak jedna – jeśli Anglia i Meksyk stworzą długie widowisko z dogrywką i rzutami karnymi, puby w Anglii i Walii będą mogły pozostać dla nich otwarte aż do godziny 5.00 rano.

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