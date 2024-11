Ostrzeżenie przed śniegiem i problemami w podróżowaniu

W tym tygodniu nastąpi znaczny spadek temperatur na Wyspach za sprawą arktycznego frontu. Wraz z nim może spaść aż 20 cm śniegu. Met Office podało miejsca, w których mogą wystąpić opady i może dojść do problemów w podróżowaniu.

Problemy w podróżowaniu, przerwy w dostawie prądu i inne zakłócenia… z tym muszą się liczyć mieszkańcy Wielkiej Brytanii w nadchodzącym czasie. Wszystko przez opady śniegu.

Met Office wydało ostrzeżenie przed śniegiem

Met Office poinformowało o nadejściu opadów śniegu, które mogą mieć duży wpływ na codzienne nasze funkcjonowanie. Ponadto pojawią się oblodzenia i niskie temperatury w najbliższych dniach.

Zgodnie z prognozami pogody – na obszarach, na których opady będą najbardziej obfite, może spaść nawet 20 cm śniegu.

W niedzielne popołudnie wydano kilka ostrzeżeń pogodowych związanych właśnie z opadami śniegu i oblodzeniami. Będą one obowiązywać od godziny 19.00 w poniedziałek do wtorkowego poranka (do godziny 10.00). Synoptycy poinformowali także, że stopień ostrzeżeń może jeszcze zostać zwiększony. Rejony, w których obowiązują alerty to: East Midlands, Yorkshire, Walia i północna Anglia.

Przerwy w dostawach prądu i problemy w podróżowaniu

Na obszarach objętych ostrzeżeniami mogą wystąpić przerwy w dostawach prądu. A także zakłócenia w transporcie drogowym i publicznym. Met Office podało, że opady śniegu mogą „spowodować zakłócenia w centralnym pasie Wielkiej Brytanii w poniedziałek i wtorek rano”.

Natomiast synoptyk Tom Morgan z Met Office powiedział:

– Możemy zobaczyć śnieg w rejonach Gór Pennińskich, w szczególności w Peak District. Zwłaszcza w poniedziałek wieczorem. Ale skutki tej pogody będą utrzymywały się do wtorkowego porannego szczytu. Nawet w niżej położonych rejonach zobaczymy trochę śniegu, więc całkiem spore zakłócenia są możliwe do wtorkowego poranka. W tym tygodniu w całym kraju będzie prawdopodobnie zimo. We wtorek będzie wietrznie, a przez cały tydzień będą występować przelotne opady śniegu.

Ponadto Morgan powiedział, że mimo „łagodnego” początku miesiąca, zimne warunki będą bardziej typowe dla „środka lub późnej zimy”.

– Możemy powiedzieć, że będzie bardzo zimno jak na tę porę roku. Nocne przymrozki będą powszechne, a w kilku rejonach utrzyma się śnieg – dodał.

Gdzie spadnie śnieg?

Oto pełna lista rejonów Wielkiej Brytanii, które będą objęte żółtym ostrzeżeniem pogodowym od godziny 19.00 w poniedziałek do 10.00 we wtorek.

East Midlands

Derby

Derbyshire

Lincolnshire

Nottingham

Nottinghamshire

North East England

Darlington

Durham

Gateshead

Hartlepool

Middlesbrough

Newcastle upon Tyne

North Tyneside

Northumberland

Redcar and Cleveland

South Tyneside

Stockton-on-Tees

Sunderland

North West England

Blackburn with Darwen

Cheshire East

Cheshire West and Chester

Cumbria

Greater Manchester

Halton

Lancashire

Merseyside

Warrington

Szkocja

Dumfries and Galloway

Strathclyde

South Lanarkshire

Walia

Conwy

Denbighshire

Flintshire

Gwynedd

Wrexham

West Midlands

Staffordshire

Stoke-on-Trent

Yorkshire & Humber

East Riding of Yorkshire

North East Lincolnshire

Kingston upon Hull

North Yorkshire

South Yorkshire

North Lincolnshire

West Yorkshire

York