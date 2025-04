Niespodziewany wzrost PKB Wielkiej Brytanii w lutym 2025

Gospodarka Wielkiej Brytanii w lutym 2025 zanotowało nieoczekiwanie wysoki wzrost. Brytyjski PKB poszedł w górę o 0,5 proc. Tempo wzrostu okazało się znacznie wyższe, niż zakładali ekonomiści. Co stało za tak dynamicznym wzrostem w gospodarce na Wyspach?

Powszechnie oczekiwano, iż w lutym 2025 roku gospodarka na Wyspach zanotuje wzrost. Jednak eksperci sądzili, że będzie on minimalny i wyniesie zaledwie 0,1 proc. Wzrost okazał się jednak znacznie dynamiczniejszy.

W drugim miesiącu 2025 roku brytyjskie PKB wzrosło o 0,5 proc. w skali miesiąc do miesiąca, jak wynika z danych przekazanych w oficjalnym komunikacie Office for National Statistics.

Zasadniczo wzrost, choćby minimalny, w lutym 2025 roku zanotowano we wszystkich głównych sektorach gospodarki. Szacuje się, że PKB wzrósł o 0,6% w ciągu trzech miesięcy (grudzień 2024, styczeń i luty 2025) w porównaniu z trzema wcześniejszymi miesiącami (wrzesień, październik, listopad 2024). Wzrost w tym okresie był napędzany głównie dzięki silnemu sektorowi usług. W lutym 2025 roku był on większy o 0,3 proc. Natomiast w styczniu – o 0,1 proc.

