Kobiety, stawiajmy zdrowie na pierwszym miejscu – udział w badaniu przesiewowym piersi NHS może uratować życie

Artykuł powstał we współpracy z NHS

Jesteśmy czymś więcej niż tylko jednostkami – tworzymy potężną społeczność matek, córek, sióstr i przyjaciół, związanych wspólną podróżą przez życie. W zgiełku codziennych obowiązków łatwo zapomnieć, jak ważne jest, by stawiać zdrowie na pierwszym miejscu. Jednak razem możemy być silne, wspierać się nawzajem i zadbać o nasze zdrowie.

Rak piersi jest jednym z najczęściej występujących rodzajów raka w Wielkiej Brytanii, a szansa na jego zachorowanie wzrasta wraz z wiekiem. Ale oto dobra wiadomość: regularne badania przesiewowe piersi są kluczową bronią w naszym arsenale przeciwko tej chorobie. Potrafi zidentyfikować raka na wczesnym etapie – często jeszcze zanim stanie się widoczny lub wyczuwalny – co każdego roku ratuje około 1300 ludzkich istnień w Wielkiej Brytanii. To nie tylko liczby. To może być kluczowa różnica między możliwością leczenia a złamanym sercem Twoich bliskich.

Dlatego najnowsza kampania NHS wzywa każdą kobietę do podjęcia działania i wzięcia udziału w badaniu przesiewowym piersi, gdy zostanie na nie zaproszona. Jeśli otrzymałaś list z zaproszeniem, to czas, aby ustalić priorytety i zachęcić osoby wokół Ciebie do tego samego.

Rozmowa na temat raka może być trudna

Przeprowadzone niedawno badanie NHS pokazało, że 40% kobiet rzadko odnosi się do badań przesiewowych piersi w rozmowach z najbliższymi. Jednak niezwykle ważne jest, aby przerwać milczenie. Jesteśmy sobie winne, aby dzielić się naszymi obawami i stawiać nasze zdrowie na pierwszym miejscu.

Badanie wykazało, że większość z nas (63%) jest zaniepokojona potencjalnym rozwojem raka piersi. Pomimo tych obaw, najnowsze dane NHS pokazują, że około jedna trzecia zaproszonych nie uczestniczy w badaniach przesiewowych – liczba ta wzrasta do 46,3 procent osób zaproszonych po raz pierwszy.

Badanie wykazało również, że jedna na pięć (22%) kobiet w wieku powyżej 50 lat przyznała, że odłożyłaby udział w wizytach lekarskich, które nie są pilne – takich jak badania przesiewowe piersi.

Wczesne wykrycie zmian jest kluczowe

Prowadzimy intensywne życie i często zbywamy badania lekarskie, sądząc, że mogą poczekać. Tymczasem wczesne wykrycie zmian jest kluczowe. Badania przesiewowe piersi mogą zidentyfikować raka na długo przed wystąpieniem jakichkolwiek objawów, co przynosi spokój ducha. Jeśli tylko zostaną wykryte jakiekolwiek oznaki nowotworu, wczesne jego zdiagnozowanie znacząco zwiększa szansę na skuteczne leczenie.

Dr Martina Leczycka mówi: „Większość kobiet uczestniczących w badaniu przesiewowym piersi nie zachoruje na raka. Jednak w przypadkach, gdy wykryte zostaną objawy raka i zostanie on wcześnie zdiagnozowany, istnieje większe prawdopodobieństwo skutecznego leczenia”.

„Wiele kobiet w naszej społeczności uważa, że mają już wystarczającą wiedzę na temat badań przesiewowych piersi lub że badania przeprowadzane w ich kraju ojczystym są bardziej wiarygodne. Warto jednak wiedzieć, że program badań przesiewowych NHS jest niezwykle skuteczny w wykrywaniu raka, a sam proces jest szybki i prosty — trwa około 30 minut i wykonywany jest przez specjalistkę radiografii, zwaną mammografistką. Podczas badania wykonane zostaną dwa zdjęcia rentgenowskie każdej piersi, a wyniki zostaną przesłane pocztą w ciągu dwóch tygodni”.

„Jeśli wyniki badania nie wykażą oznak raka piersi, otrzymasz zaproszenie na kolejne badanie przesiewowe za trzy lata. W przypadku konieczności dalszych badań otrzymasz wskazówki dotyczące kolejnych kroków. Większość osób, które wymagają dodatkowych badań, nie ma raka, ale wczesne wykrycie jest kluczowe dla skutecznego leczenia”.

Badania przesiewowe piersi NHS

Aby wesprzeć tę kampanię, NHS przygotowało poruszający film, w którym zwykłe kobiety, takie jak większość z nas, dzielą się swoimi historiami związanymi z badaniami przesiewowymi piersi. Film podkreśla wspólne obawy i motywuje nas do uczynienia badań przesiewowych rutynową częścią naszego życia.

W przypadku kobiet, które twierdzą, że nie wzięłaby udziału w badaniu przesiewowym piersi – 21% ze względu na zażenowanie, a 24% uważa, że nie muszą iść, chyba że mają jakieś objawy. Ale jak podkreśla Bogusia Zając z Worcestershire Polish Association, która wzięła udział w filmie:

„Jeśli jesteś kobietą po 50. roku życia, gorąco zachęcam Cię do udziału w badaniach przesiewowych. Nie musisz mieć objawów. Chodzi o zdiagnozowanie raka na jak najwcześniejszym etapie, kiedy jest on we wczesnym stadium i łatwiej go leczyć. Porozmawiaj z przyjaciółmi i rodziną, gdy nadejdzie Twój list i wspierajcie się nawzajem, aby udać się na wizytę – to może uratować życie”.

Zapisz tę datę, ten dzień może uratować Ci życie!

Wszystkie kobiety zarejestrowane u lekarza rodzinnego otrzymają zaproszenie na badanie przesiewowe piersi co trzy lata, od czasu skończenia 50. roku życia aż do 71 lat. Twoje pierwsze zaproszenie pojawi się na poczcie między 50 a 53 rokiem życia. Nawet jeśli badanie przesiewowe piersi nie wykaże żadnych oznak symptomów raka piersi, ważne jest, aby sprawdzać piersi między mammografiami i skontaktować się z lekarzem rodzinnym, jeśli zauważysz jakiekolwiek niepokojące zmiany.

Pamiętaj, więc kiedy zostaniesz zaproszona na badania: Zapisz tę datę, ten dzień może uratować Ci życie!

Aby uzyskać więcej informacji, wyszukaj „badania przesiewowe piersi NHS” i obejrzyj inspirujący film, odwiedź: london-breastscreening.org.uk