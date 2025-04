Odnaleziono ciało poszukiwanej dziewczynki, która zaginęła bawiąc się przy Tamizie

Kaliyah Coa zaginęła 31 marca podczas zabawy w pobliżu rzeki. Niestety niedawno służby potwierdziły, że ciało poszukiwanej dziewczynki zostało odnalezione w Tamizie. Jakie były okoliczności tragicznej śmierci dziecka? Czy na pewno był to wypadek? Natomiast dyskusja o bezpieczeństwie wokół rzek rozgorzała w UK na nowo.

Ciało poszukiwanej dziewczynki odnaleziono w niedzielny poranek, 13 kwietnia, około godziny 9:03 w rejonie Maritime Quay na Isle of Dogs we wschodnim Londynie.Służby poinformowała przypadkowa osoba, która zauważyła ciało dryfujące w wodzie. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy Policji Metropolitalnej, straż pożarną oraz ekipę dochodzeniowo-śledczą. Okoliczności wskazują, że ciało mogło przez niemal dwa tygodnie przemieszczać się z prądem rzeki – miejsce jego odnalezienia znajduje się kilka kilometrów na zachód od Barge House Causeway, gdzie 31 marca Kaliyah Coa weszła do Tamizy i zaginęła. Służby natychmiast zamknęły teren wokół Maritime Quay. Natomiast funkcjonariusze przeprowadzili wstępne oględziny. Choć formalna identyfikacja zwłok nie została jeszcze dokonana, rodzina Kaliyah została poinformowana o odkryciu. Psycholodzy otoczyli opieką psychologiczną najbliższych dziecka.

Odnaleziono ciało poszukiwanej dziewczynki – czy to był wypadek?

W świetle dotychczasowych ustaleń Policji Metropolitalnej, wszystko wskazuje na tragiczny wypadek. Z relacji świadków wynika, że 11-letnia Kaliyah Coa weszła do wody w rejonie Barge House Causeway podczas zabawy z innymi dziećmi i zniknęła pod powierzchnią rzeki. Po odnalezieniu ciała w Maritime Quay, kilka kilometrów od miejsca zdarzenia, służby przeprowadziły wstępne oględziny zwłok, które nie wykazały żadnych śladów przemocy ani oznak udziału osób trzecich.

Natomiast policja nie natrafiła tam na żadne podejrzane ślady mogące wskazywać na czyn przestępczy. Oficjalną przyczynę śmierci lekarze ustalą po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Jednak według obecnych ustaleń służb, śmierć dziewczynki najprawdopodobniej była nieszczęśliwym wypadkiem.

Śmierć Kaliyah Coa a bezpieczeństwo dzieci w UK?

Tragiczna śmierć 11-letniej Kaliyah Coa ponownie zwraca uwagę na kwestię bezpieczeństwa dzieci w pobliżu otwartych zbiorników wodnych w Wielkiej Brytanii. Choć takie wypadki nie zdarzają się codziennie, nie są też całkowicie odosobnione. Każdego roku służby odnotowują przypadki utonięć. Ofiarami często są dzieci i młodzież. Dlatego w okresie wiosenno-letnim, gdy wzrasta aktywność na świeżym powietrzu, wypadków jest więcej. Rzeki, kanały i nabrzeża w miastach, mimo obecnych oznakowań ostrzegawczych, nie zawsze są odpowiednio zabezpieczone. Dodatkowo w wielu miejscach – jak Barge House Causeway – brakuje fizycznych barier czy ogrodzeń uniemożliwiających swobodne wejście do wody. Zaginięcie i odnalezienie ciała poszukiwanej dziewczynki ponownie spowodowało zwrócenie uwagi na kwestie bezpieczeństwa.

Eksperci ds. bezpieczeństwa zwracają uwagę na potrzebę edukacji dzieci w zakresie zagrożeń związanych z wodą. Dlatego apelują o zwiększenie nadzoru i poprawę infrastruktury ochronnej w miejscach publicznych nad rzekami. Wypadek Kaliyah powinien być impulsem do przeglądu standardów bezpieczeństwa w takich lokalizacjach i wdrożenia działań prewencyjnych. Czy uda się zapobiegać podobnym tragediom w przyszłości?