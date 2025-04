Dostęp do kont i podatek od emerytury. Brytyjski urząd skarbowy “w akcji”.

HMRC zaczyna niezwykle aktywnie działać. Dla rządu UK załatanie dziury budżetowej to priorytet, nawet kosztem najbiedniejszych. Po zapowiedziach zmian w świadczeniach socjalnych czas na brytyjski urząd skarbowy. A ten sięga do kieszeni najstarszych. Podatek od emerytury i dostęp do kont bez nakazów sądowych to dopiero początek.

W ostatnich tygodniach wielu brytyjskich emerytów znalazło w swoich skrzynkach pocztowych niepokojące listy od HMRC. Urząd domaga się zwrotu części świadczeń lub informuje o konieczności zapłaty podatku dochodowego od emerytury. Dla osób, które całe życie uczciwie pracowały i liczyły na spokojną starość, takie działania są źródłem niepokoju i poczucia niesprawiedliwości.

Czy to już nowa norma, że podatek od emerytury w UK staje się narzędziem fiskalnego nacisku. Czy sięganie do kieszeni najbiedniejszych staje się codziennością?

Działania HMRC, choć formalnie legalne, budzą wątpliwości natury etycznej i społecznej. Czy rzeczywiście należy szukać budżetowych oszczędności kosztem najbardziej wrażliwej grupy społecznej?

Podatek od emerytury w UK – czy jest zgodny z prawem?

Działania HMRC, takie jak wysyłanie listów do emerytów i domaganie się zapłaty podatku dochodowego, są jak najbardziej zgodne z prawem, choć budzą kontrowersje. Przepisy podatkowe w Wielkiej Brytanii jasno określają, że osoby otrzymujące dochody, w tym emeryci, muszą płacić podatek dochodowy, jeśli ich dochody przekraczają ustalony próg, czyli kwotę wolną od podatku. W przypadku emerytów, którzy otrzymują pełną nową emeryturę państwową lub podstawową emeryturę, obowiązek podatkowy może wynikać z dodatków do emerytury lub innych źródeł dochodów.

Zgodnie z przepisami, jeżeli łączna kwota dochodów emeryta przekroczy określoną kwotę (np. 12 570 funtów), musi on zapłacić podatek dochodowy. Z kolei decyzja o zamrożeniu progów podatkowych przez rząd sprawia, że coraz więcej emerytów staje się objętych systemem podatkowym. Podatki od emerytury w UK są zatem obowiązkowe. Dlatego wysyłanie listów przez HMRC do emerytów jest prawnie uzasadnione. Działania te, choć legalne, są elementem szerszej polityki fiskalnej mającej na celu uzupełnienie tzw. „luki podatkowej”, która powstaje wskutek rosnącej liczby podatników objętych obowiązkiem podatkowym.

Inne działania HMRC?

Oprócz wysyłania listów do emerytów, HMRC intensyfikuje swoje działania poprzez rozszerzenie uprawnień do bezpośredniego zajmowania środków z kont bankowych podatników, bez potrzeby uzyskiwania nakazu sądowego. Ta kontrowersyjna metoda, zwana „direct recovery powers”. Pozwala ona urzędowi skarbowemu na szybkie odzyskiwanie należnych podatków, w tym także tych związanych z emeryturami. Takie działania budzą niepokój wśród mieszkańców Wielkiej Brytanii. W efekcie tych działań obawiają się oni, że bezpośrednie ingerencje w ich konta bankowe mogą prowadzić do nadużyć i naruszenia prywatności. Chociaż jest to zgodne z prawem, wiele osób uważa, że takie kroki stanowią zbyt drastyczną ingerencję w życie obywateli. Zwłaszcza w przypadku tych, którzy mają trudności finansowe.

Łatanie dziury budżetowej czy działania na skraju prawa – jak działania HMRC oceniają mieszkańcy UK?

Dla wielu mieszkańców Wielkiej Brytanii obecne działania HMRC to coś więcej niż podatek od emerytury. To symbol coraz bardziej bezwzględnej polityki fiskalnej. Chociaż rząd tłumaczy je koniecznością łatania dziury budżetowej, obywatele nie kryją frustracji. „To wygląda jak karanie uczciwych ludzi za błędy systemu” – mówi jeden z londyńskich emerytów. Bezpośrednie zajmowanie środków z kont bez wyroku sądu, masowe listy do emerytów i brak realnego dialogu z obywatelami budzą wątpliwości. Czy fiskus w demokratycznym państwie powinien działać na granicy zaufania społecznego?

Powody nadmiernej aktywności HMRC – podatek od emerytury to łatka na problemy finansowe UK

Coraz bardziej agresywna aktywność HMRC to nie przypadek, lecz efekt narastającej presji na finanse publiczne w Wielkiej Brytanii. Ograniczanie pomocy socjalnej, rosnący Council Tax, zamrożone progi podatkowe i najnowsze zapowiedzi ze spring statement Rachel Reeves sugerują, że rząd szykuje grunt pod stopniowe podnoszenie podatków w nadchodzących latach. Utrzymanie państwa opiekuńczego staje się coraz trudniejsze przy rosnących kosztach opieki zdrowotnej, edukacji i starzejącym się społeczeństwie. Dlatego właśnie urząd skarbowy intensyfikuje działania – od sięgania do kieszeni emerytów po coraz śmielsze ingerencje w prywatne konta bankowe. Podatki od emerytury, które jeszcze niedawno były rzadkością, dziś stają się normą. Pojawia się pytanie: czy to jeszcze rozsądna polityka fiskalna, czy już desperacka próba łatania budżetu kosztem zwykłych obywateli?