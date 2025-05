Płacisz za wysoki czynsz w Berlinie? Możesz to zgłosić

Dla mieszkańców Berlina uruchomiono nową infolinię. Dzięki niej najemcy mogą dowiedzieć się, czy płacą za wysoki czynsz, który jest nielegalny. Jeśli tak, mają możliwość jego zakwestionowania.

Najemcy w Berlinie mogą zadzwonić na infolinię prowadzoną przez władze lokalne i uzyskać poradę na temat wysokości swojego czynszu.

Sposób na za wysoki czynsz w Berlinie

Osoby, które uważają, że płacą zbyt wysoki czynsz (zgodnie z komunikatem prasowym Senatu Berlina ds. Rozwoju Miasta, Budownictwa i Mieszkalnictwa – SenStadt), mogą zadzwonić na specjalną infolinię.

Przed rozmową telefoniczną najemcy powinni sprawdzić, czy ich czynsz jest zgodny z berlińskim indeksem czynszów online (Mietspiegel). Doradcy mogą telefonicznie potwierdzić, czy wysokość czynszu najemców jest legalna. Jeśli nie, można uzyskać dalsze informacje na temat tego, jak starać się o obniżenie czynszu.

Infolinia dla najemców

Najemcy w Berlinie mogą dzwonić na wspomnianą infolinię w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 09.00 do 12.00. A także we wtorki i czwartki w godzinach od 14.00 do 17.00.

Można również umówić się na konsultacje osobiste w Mieterberatung w Prenzlauer Berg lub Asum GmbH w Friedrichshain.

W komunikacie prasowym, Sandra Obermeyer z SiWo, wydziału SenStadt powiedziała:

– Nikt, kto płaci wygórowany czynsz, nie powinien ominąć sieci poradnictwa oferowanej w Berlinie.

Mieszkańcy stolicy Niemiec, którzy uważają, że płacą zbyt wysoki czynsz, mogą zadzwonić na infolinię pod numer 030 213 007 302.

Nielegalnie wysoki czynsz

Zgodnie z prawem wyprowadzonym przez rząd CDU w 2015 roku w Niemczech, czynsze nie mogą być wyższe o więcej niż 10 proc. standardowego czynszu. Okazuje się jednak, że mimo obowiązującego prawa, aż 75 proc. berlińskich najemców płaci za wysoki czynsz.

Wiele stowarzyszeń zrzeszających najemców krytykuje obowiązujące prawo i zarzuca mu, że ma zbyt wiele luk. Ponadto okazuje się też, że najemcy w Niemczech często boją się egzekwować swoje prawo do niższego czynszu z obawy przed eksmisją. Mogą być także podnajemcami, którzy nie mają uprawnień do egzekwowania czynszu.

W listopadzie 2024 roku burmistrz Berlina Kai Wegner (CDU) wezwał rząd niemiecki do bardziej rygorystycznego uregulowania czynszów na szczeblu federalnym.

– Chciałbym, aby w całym kraju wprowadzono limit podwyżek czynszów. Sytuacja w przypadku istniejących czynszów nie jest tak zła, ale wiele osób ma trudności z płaceniem czynszów w Berlinie – powiedział.