Podatek lotniczy APD. Kto może ubiegać się o jego zwrot?

Jeśli kupiliśmy bilet lotniczy, ale z niego nie skorzystaliśmy, możemy ubiegać się o zwrot Air Passenger Duty (APD). Czym jest podatek lotniczy i kto go płaci?

Coraz częściej mówi się o podwyżce podatku lotniczego, APD. Opłatę tę nakłada się na pasażerów odlatujących z brytyjskich lotnisk. Celem jego jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla związanej z transportem lotniczym. A także wsparcie infrastruktury lotniczej.

Kto płaci podatek lotniczy, APD?

Podatek lotniczy zawarty jest w kosztach biletu lotniczego i naliczany jest automatycznie. Szczególnie na trasach międzynarodowych i długodystansowych. Płacą go pasażerowie odlatujący z brytyjskich lotnisk.

APD płacą wszyscy pasażerowie powyżej 16. roku życia podróżujący na trasach międzynarodowych. Podróżni przylatujący do Wielkiej Brytanii lub przesiadający się na loty tranzytowe na Wyspach, nie muszą go płacić.

Ile wynosi APD i od czego zależy?

Kwota APD jest uzależniona od kilku czynników:

– Klasa podróży: Wysokość opłaty rośnie wraz z klasą. Pasażerowie klasy ekonomicznej płacą najniższą stawkę, podczas gdy pasażerowie klasy biznes i pierwszej klasy płacą więcej.

– Odległość trasy: APD jest wyższy na trasach długodystansowych. Wyróżnia się dwie główne strefy – krótkodystansowe (do 2 000 mil) oraz długodystansowe (powyżej 2 000 mil).

Dla przykładu, w 2024 roku stawki wynoszą od około 13 funtów na krótkich trasach w klasie ekonomicznej do 200 funtów i więcej w przypadku długodystansowych lotów w wyższych klasach.

Kiedy można odzyskać APD?

Podatek APD można odzyskać w pewnych sytuacjach. Zwrot przysługuje, jeśli pasażer:

– Anulował bilet lotniczy: W przypadku odwołania lotu przez pasażera, linie lotnicze są zobowiązane do zwrotu APD. Pasażer powinien złożyć wniosek o zwrot do linii lotniczej, ponieważ to one odprowadzają APD do brytyjskiego rządu.

– Nie odbył lotu z powodu opóźnienia lub odwołania: Jeśli linia lotnicza odwołała lot, pasażer może odzyskać APD.

– Zrezygnował z lotu przed jego rozpoczęciem: Jeśli pasażer nie odbył lotu z innych powodów, a bilet nie został wykorzystany, możliwy jest zwrot APD, jednak polityka zwrotów zależy od linii lotniczej.

Ważne jest, aby pasażerowie pamiętali, że nie wszystkie linie lotnicze automatycznie oferują zwrot APD. Często konieczne jest złożenie formalnego wniosku i uiszczenie opłaty manipulacyjnej, która może być pobierana za obsługę takiego zwrotu.

Ile osób może ubiegać się o zwrot APD?

Nie ma ograniczeń dotyczących liczby osób, które mogą ubiegać się o zwrot APD, o ile każda z nich spełnia wymogi – np. anulowała rezerwację lub nie odbyła lotu z przyczyn niezależnych od siebie. W praktyce oznacza to, że cała rodzina lub grupa podróżujących, która anulowała rezerwację lub nie odbyła lotu, może wnioskować o zwrot APD.

Jak złożyć wniosek o zwrot?

Aby uzyskać zwrot APD, pasażer powinien skontaktować się z linią lotniczą, u której zakupił bilet, i złożyć odpowiedni wniosek. Warto sprawdzić, jakie procedury obowiązują w danej linii lotniczej, ponieważ niektóre z nich mogą pobierać opłatę administracyjną za przetworzenie zwrotu, która czasami przewyższa kwotę APD – wtedy wniosek może być nieopłacalny.

Podsumowanie

APD (Air Passenger Duty) to podatek lotniskowy w Wielkiej Brytanii, który jest naliczany od każdego biletu lotniczego przy wylocie z brytyjskiego lotniska. Obejmuje on pasażerów powyżej 16. roku życia, a jego wysokość zależy od klasy podróży i dystansu lotu. Zwrot APD jest możliwy w przypadku anulowania biletu, nieodbycia lotu lub odwołania go przez linię lotniczą, ale wymaga złożenia wniosku.