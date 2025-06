Ostrzeżenie dla podróżnych. Linie lotnicze odwołują loty

W związku z atakami Stanów Zjednoczonych na Iran, linie lotnicze odwołują loty do Dubaju. Ponad 150 przewoźników, w tym British Airways i Singapore Airways, przekierowało lub odwołało loty.

Wydano ostrzeżenie dla podróżnych w związku z zakłóceniami lotów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Omanie i Katarze. Po tym jak USA zbombardowało Iran wiele linii lotniczych zdecydowało się odwołać loty.

- Advertisement -

Linie lotnicze odwołują loty

Po zamknięciu przestrzeni powietrznej nad Izraelem, Irakiem i Jordanią ponad 150 przewoźników, w tym także Air France-KLM, American Airlines i Japan Airlines, już przekierowało lub zawiesiło loty.

Decyzja Donalda Trumpa o ataku na Iran w sobotę, która nastąpiła ponad tydzień po tym, jak Izrael wystrzelił rakiety w Teheran, zaostrzyła tylko konflikt na Bliskim Wschodzie. Wywołało to również większe zagrożenie dla podróżnych.

Analitycy twierdzą, że najnowsze zakłócenia w transporcie lotniczym zwiększają wyzwania, szczególnie dla europejskich przewoźników. Do tej pory unikali oni rosyjskiej przestrzeni powietrznej w lotach do Azji, a teraz problematyczny stał się także Bliski Wschód.

Problemy z lotami do Dubaju

Wielu mieszkańców Wysp wybiera Dubaj jako miejsce docelowe wakacyjnych podróży. Lot British Airways, który wystartował z Londynu Heathrow do Dubaju o 21.53 w sobotę, musiał zostać przekierowany i wylądował w Zurychu po dziewięciu godzinach.

W sobotę odwołano także loty do Dohy, największego miasta Kataru. A wszystkie loty BA do Dubaju i Dohy zawieszono w niedzielę. Ponadto brytyjski przewoźnik wstrzymał już loty do Bahrajny do 30 czerwca.

British Airways wydało oświadczenie: „W wyniku ostatnich wydarzeń dostosowaliśmy nasz rozkład lotów, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym klientom i załodze”.

Z kolei Singapore Airlines poinformowały o odwołaniu w niedzielę dwóch lotów między Singapurem a Dubajem w następstwie „oceny bezpieczeństwa sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie”.

Według Flightradar24 od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie każdego dnia odwoływano ponad 3000 lotów. Obecnie przestrzeń powietrzna nad Iranem, Irakiem i Syrią jest zasadniczo pusta, a loty są przekierowywane nad Arabię Saudyjską i Egipt.

Ostrzeżenie dla podróżnych

Brytyjski rząd wydał zaktualizowane zalecenia dotyczące podróży do sześciu popularnych miejsc wypoczynkowych. Dotyczą one: Omanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Kuwejtu, Kataru i Arabii Saudyjskiej.

Zaapelował do podróżnych, aby „monitorowali lokalne i międzynarodowe media w celu uzyskania najnowszych informacji”.

– Zachowajcie czujność i postępujcie zgodnie z instrukcjami lokalnych władz – poinformowano.

Mimo że nie ma oficjalnego zakazu odwiedzania tych krajów, turystów ostrzega się przed „zakłóceniami w podróżowaniu, w tym krótkoterminowymi zamknięciami przestrzeni powietrznej, opóźnionymi i odwołanymi lotami oraz innymi nieprzewidzianymi problemami w podróżowaniu”.