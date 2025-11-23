RANKING: TOP 5 – Najlepsze Jarmarki Świąteczne w UK 2025

Święta w Wielkiej Brytanii to nie tylko prezenty i choinki. To przede wszystkim Jarmarki Świąteczne w UK, które wprowadzają w magiczny, świąteczny nastrój. W tym roku warto odwiedzić kilka z nich, by poczuć klimat świąt, spróbować lokalnych przysmaków i zobaczyć wyjątkowe iluminacje. Oto nasz ranking pięciu najciekawszych jarmarków świątecznych w Wielkiej Brytanii w 2025 roku.

TOP 5 – Najlepsze Jarmarki Świąteczne w UK 2025

Manchester Christmas Markets – tradycja spotyka nowoczesność

Dlaczego warto?

Manchester to klasyka wśród brytyjskich jarmarków. Ponad 200 stoisk z rękodziełem, pamiątkami i świątecznymi upominkami. Co roku jest tu również ogromne diabelskie koło na Albert Square i lodowisko w Cathedral Gardens. To tu tradycja spotyka nowoczesność. Dlatego warsztaty dla dzieci, koncerty kolęd i klimatyczne iluminacje sprawiają, że spacer po centrum miasta staje się prawdziwą świąteczną przygodą. Natomiast ogrom stoisk sprawia, że z łatwością można znaleźć tu unikatowy upominek dla wyjątkowej osoby.

Nie przegap:

- Advertisement -

Diabelskie koło o wysokości 50 m z widokiem na ratusz.

Gorąca czekolada i grzane wino w sygnowanych kubkach.

Spotkania z Mikołajem i artystyczne warsztaty dla dzieci.

Birmingham Frankfurt Christmas Market – niemiecki klimat w sercu Anglii

Największy niemiecki jarmark poza Niemcami i Austrią przyciąga tłumy już od 1 listopada do 24 grudnia 2025. To prawdziwa gratka dla miłośników bratwurstów, precli i gluhweinu.

Dlaczego warto?

Birmingham oferuje niepowtarzalny niemiecki klimat w brytyjskim wydaniu – stylizowane stoiska, diabelski młyn, lodowisko i jubileusz 25-lecia jarmarku w 2025 roku czynią go miejscem obowiązkowym dla fanów tradycji.

Nie przegap:

Big Wheel w Centenary Square.

Lokalni artyści i chóry śpiewające kolędy.

Precle, bratwurst i pieczone kasztany.

London Winter Wonderland – gigantyczna świąteczna kraina

Hyde Park zamienia się w prawdziwe królestwo świąt. Jarmark trwa od 15 listopada 2025 do 4 stycznia 2026. Winter Wonderland to nie tylko jarmark, ale cały festiwal atrakcji dla dzieci i dorosłych. Dlatego do Londynu na jarmark zjeżdżają się nie tylko mieszkańcy wielkiej Brytanii. Równie często spotkać można tu gości z zagranicy, którzy również chcieli doświadczyć magii świąt w sercu Anglii.

Dlaczego warto?

To największy świąteczny festiwal w Londynie. Dlatego jest to lodowisko, lunapark, pokazy cyrkowe i musicalowe, a także magiczne lodowe królestwo z motywem „Alicja w Krainie Czarów”.

Nie przegap:

Santaland – domek Mikołaja i warsztaty dla najmłodszych.

Bar lodowy (-8°C) i strefy gastronomiczne z kuchnią z całego świata.

Nowa artystyczna strefa zakupowa Luminarie Lane.

Edinburgh Christmas Market – świąteczna stolica Szkocji

Edynburg zachwyca iluminacjami, paradami i jarmarkiem na kilku placach jednocześnie – od 15 listopada 2025 do 4 stycznia 2026. Malownicze Princes Street Gardens tworzą bajkową scenerię dla świątecznych zakupów i spacerów. W Szkocji często pada śnieg, gdy w Londynie tylko leje, dlatego łatwo poczuć tu prawdziwą magię świąt.

Dlaczego warto?

Jarmark w Edynburgu to prawdziwe święto świateł i kolorów. Dlatego jest idealny dla fotografów i miłośników nastrojowych uliczek.

Nie przegap:

Świąteczne parady i iluminacje na Princes Street.

Lokalne przysmaki i szkockie ciasteczka.

Występy muzyczne i strefy warsztatowe dla dzieci.

Bath Christmas Market – święta w historycznym klimacie

Jarmark w Bath odbywa się od 27 listopada do 14 grudnia 2025 i przyciąga niepowtarzalną atmosferą historycznego miasta. 150 stoisk oferuje rękodzieło, dekoracje i smakołyki. Dlatego to idealne miejsce do poszukiwanie unikatowych świątecznych upominków.

Dlaczego warto?

To idealne miejsce dla osób, które szukają świątecznej atmosfery w stylowych uliczkach Bath. Eleganckie dekoracje i historyczne otoczenie sprawiają, że spacer po jarmarku to prawdziwa przyjemność. Dlatego tej niezwykłej atmosfery nie sposób zapomnieć.

Nie przegap:

Tradycyjne brytyjskie i lokalne przysmaki.

Stylowe dekoracje ulic i placów miasta.

Świąteczna trasa historyczna z iluminacjami.

Dlaczego warto odwiedzić brytyjskie jarmarki świąteczne?

Każdy jarmark łączy tradycję, lokalne smaki i nowoczesne atrakcje – od diabelskich kół po lodowiska i iluminacje, dlatego to idealne miejsca na rodzinny wyjazd, świąteczne zakupy i poczucie prawdziwego klimatu Bożego Narodzenia w UK. Warto odwiedzić przynajmniej kilka z nich. Wówczas łatwiej poczuć różnorodność brytyjskich świątecznych tradycji. Jarmarki zaczynają się już w listopadzie, dlatego każdy weekend można spędzić na innym jarmarku.