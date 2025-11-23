RANKING: TOP 5 - Najlepsze Jarmarki Świąteczne w UK 2025
RANKING: TOP 5 - Najlepsze Jarmarki Świąteczne w UK 2025. Niezwykłe jarmarki o wyjątkowym klimacie. Dlatego warto odwiedzić wszystkie. Fot. shutterstock.com
RANKING: TOP 5 – Najlepsze Jarmarki Świąteczne w UK 2025

Joanna Baran

Święta w Wielkiej Brytanii to nie tylko prezenty i choinki. To przede wszystkim Jarmarki Świąteczne w UK, które wprowadzają w magiczny, świąteczny nastrój. W tym roku warto odwiedzić kilka z nich, by poczuć klimat świąt, spróbować lokalnych przysmaków i zobaczyć wyjątkowe iluminacje. Oto nasz ranking pięciu najciekawszych jarmarków świątecznych w Wielkiej Brytanii w 2025 roku.

  1. Manchester Christmas Markets – tradycja spotyka nowoczesność

Dlaczego warto?
Manchester to klasyka wśród brytyjskich jarmarków. Ponad 200 stoisk z rękodziełem, pamiątkami i świątecznymi upominkami. Co roku jest tu również ogromne diabelskie koło na Albert Square i lodowisko w Cathedral Gardens. To tu tradycja spotyka nowoczesność. Dlatego warsztaty dla dzieci, koncerty kolęd i klimatyczne iluminacje sprawiają, że spacer po centrum miasta staje się prawdziwą świąteczną przygodą. Natomiast ogrom stoisk sprawia, że z łatwością można znaleźć tu unikatowy upominek dla wyjątkowej osoby.

  • Diabelskie koło o wysokości 50 m z widokiem na ratusz.
  • Gorąca czekolada i grzane wino w sygnowanych kubkach.
  • Spotkania z Mikołajem i artystyczne warsztaty dla dzieci.

  1. Birmingham Frankfurt Christmas Market – niemiecki klimat w sercu Anglii

Największy niemiecki jarmark poza Niemcami i Austrią przyciąga tłumy już od 1 listopada do 24 grudnia 2025. To prawdziwa gratka dla miłośników bratwurstów, precli i gluhweinu.

Dlaczego warto?
Birmingham oferuje niepowtarzalny niemiecki klimat w brytyjskim wydaniu – stylizowane stoiska, diabelski młyn, lodowisko i jubileusz 25-lecia jarmarku w 2025 roku czynią go miejscem obowiązkowym dla fanów tradycji.

Nie przegap:

  • Big Wheel w Centenary Square.
  • Lokalni artyści i chóry śpiewające kolędy.
  • Precle, bratwurst i pieczone kasztany.

  1. London Winter Wonderland – gigantyczna świąteczna kraina

Hyde Park zamienia się w prawdziwe królestwo świąt. Jarmark trwa od 15 listopada 2025 do 4 stycznia 2026. Winter Wonderland to nie tylko jarmark, ale cały festiwal atrakcji dla dzieci i dorosłych. Dlatego do Londynu na jarmark zjeżdżają się nie tylko mieszkańcy wielkiej Brytanii. Równie często spotkać można tu gości z zagranicy, którzy również chcieli doświadczyć magii świąt w sercu Anglii.

Dlaczego warto?
To największy świąteczny festiwal w Londynie. Dlatego jest to lodowisko, lunapark, pokazy cyrkowe i musicalowe, a także magiczne lodowe królestwo z motywem „Alicja w Krainie Czarów”.

Nie przegap:

  • Santaland – domek Mikołaja i warsztaty dla najmłodszych.
  • Bar lodowy (-8°C) i strefy gastronomiczne z kuchnią z całego świata.
  • Nowa artystyczna strefa zakupowa Luminarie Lane.

  1. Edinburgh Christmas Market – świąteczna stolica Szkocji

Edynburg zachwyca iluminacjami, paradami i jarmarkiem na kilku placach jednocześnie – od 15 listopada 2025 do 4 stycznia 2026. Malownicze Princes Street Gardens tworzą bajkową scenerię dla świątecznych zakupów i spacerów. W Szkocji często pada śnieg, gdy w Londynie tylko leje, dlatego łatwo poczuć tu prawdziwą magię świąt.

Dlaczego warto?
Jarmark w Edynburgu to prawdziwe święto świateł i kolorów. Dlatego jest idealny dla fotografów i miłośników nastrojowych uliczek.

Nie przegap:

  • Świąteczne parady i iluminacje na Princes Street.
  • Lokalne przysmaki i szkockie ciasteczka.
  • Występy muzyczne i strefy warsztatowe dla dzieci.

  1. Bath Christmas Market – święta w historycznym klimacie

Jarmark w Bath odbywa się od 27 listopada do 14 grudnia 2025 i przyciąga niepowtarzalną atmosferą historycznego miasta. 150 stoisk oferuje rękodzieło, dekoracje i smakołyki. Dlatego to idealne miejsce do poszukiwanie unikatowych świątecznych upominków.

Dlaczego warto?
To idealne miejsce dla osób, które szukają świątecznej atmosfery w stylowych uliczkach Bath. Eleganckie dekoracje i historyczne otoczenie sprawiają, że spacer po jarmarku to prawdziwa przyjemność. Dlatego tej niezwykłej atmosfery nie sposób zapomnieć.

Nie przegap:

  • Tradycyjne brytyjskie i lokalne przysmaki.
  • Stylowe dekoracje ulic i placów miasta.
  • Świąteczna trasa historyczna z iluminacjami.

Dlaczego warto odwiedzić brytyjskie jarmarki świąteczne?

Każdy jarmark łączy tradycję, lokalne smaki i nowoczesne atrakcje – od diabelskich kół po lodowiska i iluminacje, dlatego to idealne miejsca na rodzinny wyjazd, świąteczne zakupy i poczucie prawdziwego klimatu Bożego Narodzenia w UK. Warto odwiedzić przynajmniej kilka z nich. Wówczas łatwiej poczuć różnorodność brytyjskich świątecznych tradycji. Jarmarki zaczynają się już w listopadzie, dlatego każdy weekend można spędzić na innym jarmarku.

 

