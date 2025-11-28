Blisko Polski nawet tysiące kilometrów od domu. Z Polsat Box Go to łatwiejsze niż myślisz

Dla wielu Polaków mieszkających poza granicami kraju tęsknota za ojczyzną to codzienność. Brakuje nie tylko bliskich, ale także języka, zwyczajów, humoru, kultury oraz zwykłej codzienności. Naprzeciw potrzebom obcowania z polskością wychodzi technologia – media społecznościowe, łatwe w obsłudze komunikatory internetowe, rozmowy wideo oraz serwis streamingowy Polsat Box Go pełny treści telewizyjnych w języku ojczystym.

Dlaczego Polacy za granicą szukają kontaktu z ojczyzną?

Wiele osób, niezależnie od kraju zamieszkania i dystansu dzielącego je z ojczyzną, szuka na co dzień kontaktu z tym, co znane. Potrzeby te możemy realizować na wiele sposobów – poprzez spotkania z rodakami na miejscu, kontakty zdalne z rodziną i przyjaciółmi przebywającymi w Polsce, odwiedziny sklepów oferujących polskie produkty, udział w okazjonalnych wydarzeniach poświęconych naszej kulturze.

Jednak to dzięki serwisowi streamingowemu Polsat Box Go możemy mieć stały kontakt z językiem polskim i dostęp do bieżących wiadomości i wydarzeń sportowych z kraju, w dowolnym momencie, zawsze, kiedy tego potrzebujemy.

Co oferuje Pakiet Polonia w Polsat Box Go?

Pakiet Polonia, przygotowany przez Polsat Box Go specjalnie do osób mieszkających poza granicami kraju, zapewnia ulubione programy, seriale, wiadomości i sport na żywo w języku polskim:

Seriale znane i lubiane, a także przedpremierowe odcinki dostępne wcześniej niż w telewizji, m.in.: „ Przyjaciółki ”, „ Pierwsza miłość ”, „ Teściowie ”, „ Sprawiedliwi – Trójmiasto ”, „ Uroczysko ”, „ Malanowski – nowe rozdanie ”. Te i wiele więcej produkcji to idealna okazja, by być na bieżąco z ulubionymi historiami, na równi z innymi fanami w Polsce. Rozrywka i programy, które bawią, wzruszają i przypominają rodzinne wieczory przed telewizorem oraz wspólny śmiech przy kabaretach, m.in.: „ Awantura o kasę ”, „ Nasz nowy dom ”, „ Kabaret na żywo ” czy „ Ewa gotuje ”. Kanały informacyjne z dostępem do newsów, programów publicystycznych, komentarzy i analiz gospodarczych i politycznych, tj.: Polsat News, Polsat News Polityka, Polsat 1. To nieocenione źródło informacji dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w kraju. Sport na żywo – kibicowanie polskim drużynom z PlusLigi (siatkówka), Orlen Basket Ligi (koszykówka) czy Orlen Superligi (piłka ręczna) nigdy nie było łatwiejsze i przyjemniejsze. Nie tylko możesz oglądać mecze na żywo i śledzić poczynania swojej ulubionej drużyny, ale przede wszystkim dzielić z innymi emocje, które łączą Polaków na całym świecie.



Wśród bogatej oferty pakietu Polonia dostępne są także kultowe produkcje, które przypominają czasy młodości czy dzieciństwa, np. „Świat wg Kiepskich”, „Rodzina Zastępcza”, „Włatcy Móch”.

Dlaczego warto?