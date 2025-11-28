tv polska online
Pakiet Polonia w Polsat Box Go - polskie treści dla emigrantów
Discover PolandIn PolandNiezbędnik emigranta
2 min.read

Blisko Polski nawet tysiące kilometrów od domu. Z Polsat Box Go to łatwiejsze niż myślisz

Marcin Batko
Marcin Batko

Dla wielu Polaków mieszkających poza granicami kraju tęsknota za ojczyzną to codzienność. Brakuje nie tylko bliskich, ale także języka, zwyczajów, humoru, kultury oraz zwykłej codzienności. Naprzeciw potrzebom obcowania z polskością wychodzi technologia – media społecznościowe, łatwe w obsłudze komunikatory internetowe, rozmowy wideo oraz serwis streamingowy Polsat Box Go pełny treści telewizyjnych w języku ojczystym.

Dlaczego Polacy za granicą szukają kontaktu z ojczyzną?

Wiele osób, niezależnie od kraju zamieszkania i dystansu dzielącego je z ojczyzną, szuka na co dzień kontaktu z tym, co znane. Potrzeby te możemy realizować na wiele sposobów – poprzez spotkania z rodakami na miejscu, kontakty zdalne z rodziną i przyjaciółmi przebywającymi w Polsce, odwiedziny sklepów oferujących polskie produkty, udział w okazjonalnych wydarzeniach poświęconych naszej kulturze.

- Advertisement -

Jednak to dzięki serwisowi streamingowemu Polsat Box Go możemy mieć stały kontakt z językiem polskim i dostęp do bieżących wiadomości i wydarzeń sportowych z kraju, w dowolnym momencie, zawsze, kiedy tego potrzebujemy.

Co oferuje Pakiet Polonia w Polsat Box Go?

Pakiet Polonia, przygotowany przez Polsat Box Go specjalnie do osób mieszkających poza granicami kraju, zapewnia ulubione programy, seriale, wiadomości i sport na żywo w języku polskim:

    • Seriale znane i lubiane, a także przedpremierowe odcinki dostępne wcześniej niż w telewizji, m.in.: „Przyjaciółki”, „Pierwsza miłość”, „Teściowie”, „Sprawiedliwi – Trójmiasto”, „Uroczysko”, „Malanowski – nowe rozdanie”. Te i wiele więcej produkcji to idealna okazja, by być na bieżąco z ulubionymi historiami, na równi z innymi fanami w Polsce.
    •  Rozrywka i programy, które bawią, wzruszają i przypominają rodzinne wieczory przed telewizorem oraz wspólny śmiech przy kabaretach, m.in.: „Awantura o kasę”, „Nasz nowy dom”, „Kabaret na żywo” czy „Ewa gotuje”.
    • Kanały informacyjne z dostępem do newsów, programów publicystycznych, komentarzy i analiz gospodarczych i politycznych, tj.: Polsat News, Polsat News Polityka, Polsat 1. To nieocenione źródło informacji dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w kraju.
    • Sport na żywo – kibicowanie polskim drużynom z PlusLigi (siatkówka), Orlen Basket Ligi (koszykówka) czy Orlen Superligi (piłka ręczna) nigdy nie było łatwiejsze i przyjemniejsze. Nie tylko możesz oglądać mecze na żywo i śledzić poczynania swojej ulubionej drużyny, ale przede wszystkim dzielić z innymi emocje, które łączą Polaków na całym świecie.

Wśród bogatej oferty pakietu Polonia dostępne są także kultowe produkcje, które przypominają czasy młodości czy dzieciństwa, np. „Świat wg Kiepskich”, „Rodzina Zastępcza”, „Włatcy Móch”.

Dlaczego warto?

Podsumowując, pakiet Polonia w Polsat Box Go to coś więcej niż telewizja. To kontakt z językiem ojczystym dzięki m.in.: polskim produkcjom filmowym i serialowym, programom informacyjnym czy sportowym wydarzeniom. Dzięki łatwemu dostępowi do Polsat Box Go można pielęgnować polskość nawet tysiące kilometrów od kraju. Treści zawarte w pakiecie Polonia są dostępne online – na stronie www.polsatboxgo.pl lub w aplikacji Polsat Box Go, wystarczy urządzenie z dostępem do internetu: laptop, smartfon, tablet czy telewizor Smart TV oraz opłata 10 GBP za 30 dni użytkowania.

pakiet polonia za granicą
Polskie seriale i programy dostępne w Pakiecie Polonia w Polsat Box Go.

 

Read more articles

Londyn może nie skorzystać z zamrożonych cen biletów

Rządowa decyzja o zamrożeniu kosztów podróży koleją wywołała ulgę wśród wielu pasażerów, ale w samym Londynie nastroje są znacznie mniej optymistyczne.

3 grupy osób najbardziej dotknięte zamrożeniem progów podatkowych

Kto zapłaci najwięcej za fiskalną strategię rządu? Analiza wskazuje na trzy wyraźnie wyodrębnione grupy, które szczególnie odczują konsekwencje tej decyzji. Oto 3 grupy osób najbardziej dotknięte decyzją budżetową Rachel Reeves

Zniesienie limitu świadczeń na dwoje dzieci – prawdziwa rewolucja w zasiłkach w UK

Budżet na 2026 rok w Wielkiej Brytanii wprowadza znaczące zmiany w systemie wsparcia rodzinnego. Najważniejszą z nich jest zniesienie limitu świadczeń na dwoje dzieci.

Oszukiwali na egzaminie, aby dostać obywatelstwo brytyjskie. Kolejna afera z Life in the UK Test

Z ustaleń The Irish Sun wynika, że brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych znów znalazło się pod presją w związku z oszustwami ludzi podczas egzaminu Life in the UK.

Sądy przepełnione wnioskami o opóźnienie i błędy w procedurach nadania obywatelstwa

Błędy w procedurach nadania obywatelstwa i opóźnienia w ich rozpatrywaniu to obecnie jeden z najpoważniejszych problemów administracyjnych. Sądy utknęły w procedurach, a ludzie czekają na przysługujące im prawa!

Poles Abroad

Business

Media Watch

Discover Poland

About us

Polish Express has been operating since 2003. We are a news portal focused on migration topics. We write for all Poles who are planning to move abroad or already live outside of Poland.

Quick links
Publisher

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Contact

Do you have interesting information, photos or videos? Would you like to suggest a topic for an article? Write to us!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet