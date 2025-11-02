5 najdziwniejszych kalendarzy adwentowych jakie już znaleźć można w sklepach
5 najdziwniejszych kalendarzy adwentowych jakie już znaleźć można w sklepach fot. shutterstock.com
NiemcyUKŻycie w UK
3 min.czytania

5 najdziwniejszych kalendarzy adwentowych jakie już znaleźć można w sklepach

Joanna Baran
Joanna Baran

Listopad i grudzień to czas zakupów. Na pułkach w sklepach obok zniczy i ozdób na Halloween pojawiają się już kalendarze adwentowe. Producenci wprost prześcigają się w pomysłach. Czekoladki w świątecznych kształtach to przeszłość. Teraz w okienkach znaleźć można kosmetyki, energetyki a nawet zabawki erotyczne. Są też kalendarze dedykowane… zwierzętom domowym. Oto 5 najdziwniejszych kalendarzy adwentowych, jakie znaleźliśmy w marketach.

Kiedyś skromne, kartonowe, z czekoladkami w kształcie renifera. Dziś? Istny festiwal pomysłów i absurdu. Pierwsze kalendarze adwentowe pojawiły się w XIX wieku w Niemczech. Początkowo były to proste tablice, na których dzieci rysowały kredą 24 kreski – po jednej na każdy dzień grudnia aż do Wigilii. Z czasem pojawiły się obrazki z motywami biblijnymi. Dopiero w latach 50. XX wieku do okienek trafiły pierwsze czekoladki. Dziś tradycja ta ewoluowała w kierunku spektaklu marketingowego – od biżuterii i kosmetyków po mininarzędzia, alkohol, a nawet… papier toaletowy. Swój kalendarz adwentowy sprzedają luksusowe marki kosmetyków a nawet Netflix.

- Advertisement -

5 najdziwniejszych kalendarzy adwentowych jakie już znaleźć można w sklepach

Pomysłowość sklepów i marek nie zna granic. Dlatego wybór najdziwniejszych kalendarzy był trudny. Oto najbardziej kuriozalne znaleziska.

5 najdziwniejszych kalendarzy adwentowych jakie już znaleźć można w sklepach
5 najdziwniejszych kalendarzy adwentowych jakie już znaleźć można w sklepach – tu kalendarz dla amatorów piwa. fot. shutterstock.com

Ser i wino zamiast czekolady – Aldi podaje święta na tacy

Zamiast słodkości – degustacja! Aldi po raz kolejny proponuje swoim klientom kalendarz „12 Days of Cheese & Wine”. Każde okienko skrywa mini butelkę wina i porcję sera, dzięki czemu można rozpocząć wieczór w stylu raczej francuskim niż świątecznym. To propozycja dla tych, którzy wolą dojrzewający cheddar od czekoladki w kształcie bałwana. A przy okazji – dowód, że kalendarz adwentowy nie musi być już dziecinny.

Czekanie na święta z merdającym ogonem – kalendarze dla zwierząt

Skoro ludzie mają swoje czekoladki, to czemu pies lub kot miałby zostać pominięty? W Tesco, Aldi i Kauflandzie pojawiły się kalendarze adwentowe dla zwierząt, pełne przysmaków i drobnych zabawek. Niektóre, jak popularny Wolf of Wilderness, kosztują więcej niż kalendarze dla dzieci. Czy pies rozumie ideę odliczania do Wigilii? Pewnie nie. Ale właściciel ma radość.

5 najdziwniejszych kalendarzy adwentowych jakie już znaleźć można w sklepach
W Tesco, Aldi i Kauflandzie pojawiły się kalendarze adwentowe dla zwierząt. fot. shutterstock.com

Humor spod sedesu – kalendarz toaletowy z Niemiec

Jeśli myśleliście, że widzieliście już wszystko – poznajcie „Klo-Adventskalender”, czyli… toaletowy kalendarz adwentowy. Każde okienko kryje żart, mini gadżet lub zadanie związane z łazienkową tematyką. Zamiast flakonika perfum – rolka humoru. Ten niemiecki hit sprzedaży pokazuje, że adwent może pachnieć nie tylko cynamonem, ale i solidną dawką absurdu. Idealny prezent dla tych, którzy lubią zaczynać dzień z (nieco żartobliwym) „przytupem”.

Narzędzia, śrubki i niespodzianki dla majsterkowiczów

Nie tylko dzieci mają frajdę z otwierania okienek. W wielu marketach – od Lidla po Amazon – można kupić kalendarze wypełnione drobnymi narzędziami i gadżetami. Klucze, bity, śrubokręty – codziennie coś nowego. Idealny prezent dla tych, którzy Wigilię spędzają nie przy stole, lecz ze śrubokrętem w ręku, montując ostatnie świąteczne dekoracje.

Mydlane święta – kalendarze dla fanów kąpieli

Marki takie jak Lush czy Soap & Glory proponują kalendarze z kosmetykami do kąpieli: kule, żele, mydełka, a nawet świece. Pachną wanilią, pomarańczą i cynamonem – czyli wszystkim, co kojarzy się z grudniem. Otwieranie ich może być przyjemnym rytuałem, choć po trzech tygodniach można mieć wrażenie, że cała łazienka pachnie jak świąteczny kiermasz.

5 najdziwniejszych kalendarzy adwentowych jakie już znaleźć można w sklepach
Kalendarz adwentowy miał kiedyś uczyć cierpliwości – codziennie mała nagroda, by umilić czekanie na Wigilię. Dziś czekamy raczej na następny rabat i nowe „limitowane edycje”, fot. shuterstock.com

5 najdziwniejszych kalendarzy adwentowych – czy marketing zabije ducha świąt

Kalendarz adwentowy miał kiedyś uczyć cierpliwości – codziennie mała nagroda, by umilić czekanie na Wigilię. Dziś czekamy raczej na następny rabat i nowe „limitowane edycje”. Kalendarze pojawiają się już w październiku, a ich zawartość coraz mniej przypomina ducha świąt, a coraz bardziej ducha sprzedaży. Może warto więc przypomnieć sobie, że magia grudnia nie zawsze mieści się w 24 okienkach. Czasem wystarczy jedno – z czekoladką i odrobiną wspomnień.

 

Przeczytaj także

Za bezcelową jazdę po mieście dostaniesz mandat

W Niemczech porządek i cisza to wartości stojące na równi z miłością do motoryzacji. Niemieckie przepisy bardzo restrykcyjnie podchodzą do uciążliwego hałasu w miastach.

Koniec z prawem do niemieckiego obywatelstwa po 3 latach pobytu

30 października zniesiono procedurę, która umożliwiała imigrantom ubieganie się o obywatelstwo niemieckie po 3 latach pobytu w kraju.

W tych zawodach deficytowych w Niemczech zatrudnia się głównie imigrantów

Imigranci w Niemczech obsadzają wiele sektorów, w których występuje niedobór pracowników. Niemiecka gospodarka ma z ich strony duże wsparcie.

25 % wierzy w “tajemne siły” rządzące państwem. Kryzys zaufania do władzy w praktyce

Kto rządzi państwem? Czy tajemne siły kierują decyzjami polityków? Media kłamią a rządzący to marionetki? Tak uważa 1/4 obywateli Niemiec. Czy to naturalna tendencja czy potężny kryzys zaufania?

Kryzys chipowy uderza w motoryzację. Będą przestoje i zwolnienia?

Niemiecki przemysł samochodowy kolejny raz stanął w obliczu zagrożenia przerwami produkcyjnymi. Powodem są problemy z dostawami półprzewodników od firmy Nexperia. Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA) ostrzega, że sytuacja może doprowadzić do ograniczeń w produkcji, a nawet do przestojów w fabrykach.

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Niemczech

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet