Listopad i grudzień to czas zakupów. Na pułkach w sklepach obok zniczy i ozdób na Halloween pojawiają się już kalendarze adwentowe. Producenci wprost prześcigają się w pomysłach. Czekoladki w świątecznych kształtach to przeszłość. Teraz w okienkach znaleźć można kosmetyki, energetyki a nawet zabawki erotyczne. Są też kalendarze dedykowane… zwierzętom domowym. Oto 5 najdziwniejszych kalendarzy adwentowych, jakie znaleźliśmy w marketach.

Kiedyś skromne, kartonowe, z czekoladkami w kształcie renifera. Dziś? Istny festiwal pomysłów i absurdu. Pierwsze kalendarze adwentowe pojawiły się w XIX wieku w Niemczech. Początkowo były to proste tablice, na których dzieci rysowały kredą 24 kreski – po jednej na każdy dzień grudnia aż do Wigilii. Z czasem pojawiły się obrazki z motywami biblijnymi. Dopiero w latach 50. XX wieku do okienek trafiły pierwsze czekoladki. Dziś tradycja ta ewoluowała w kierunku spektaklu marketingowego – od biżuterii i kosmetyków po mininarzędzia, alkohol, a nawet… papier toaletowy. Swój kalendarz adwentowy sprzedają luksusowe marki kosmetyków a nawet Netflix.

- Advertisement -

5 najdziwniejszych kalendarzy adwentowych jakie już znaleźć można w sklepach

Pomysłowość sklepów i marek nie zna granic. Dlatego wybór najdziwniejszych kalendarzy był trudny. Oto najbardziej kuriozalne znaleziska.

Ser i wino zamiast czekolady – Aldi podaje święta na tacy

Zamiast słodkości – degustacja! Aldi po raz kolejny proponuje swoim klientom kalendarz „12 Days of Cheese & Wine”. Każde okienko skrywa mini butelkę wina i porcję sera, dzięki czemu można rozpocząć wieczór w stylu raczej francuskim niż świątecznym. To propozycja dla tych, którzy wolą dojrzewający cheddar od czekoladki w kształcie bałwana. A przy okazji – dowód, że kalendarz adwentowy nie musi być już dziecinny.

Czekanie na święta z merdającym ogonem – kalendarze dla zwierząt

Skoro ludzie mają swoje czekoladki, to czemu pies lub kot miałby zostać pominięty? W Tesco, Aldi i Kauflandzie pojawiły się kalendarze adwentowe dla zwierząt, pełne przysmaków i drobnych zabawek. Niektóre, jak popularny Wolf of Wilderness, kosztują więcej niż kalendarze dla dzieci. Czy pies rozumie ideę odliczania do Wigilii? Pewnie nie. Ale właściciel ma radość.

Humor spod sedesu – kalendarz toaletowy z Niemiec

Jeśli myśleliście, że widzieliście już wszystko – poznajcie „Klo-Adventskalender”, czyli… toaletowy kalendarz adwentowy. Każde okienko kryje żart, mini gadżet lub zadanie związane z łazienkową tematyką. Zamiast flakonika perfum – rolka humoru. Ten niemiecki hit sprzedaży pokazuje, że adwent może pachnieć nie tylko cynamonem, ale i solidną dawką absurdu. Idealny prezent dla tych, którzy lubią zaczynać dzień z (nieco żartobliwym) „przytupem”.

Narzędzia, śrubki i niespodzianki dla majsterkowiczów

Nie tylko dzieci mają frajdę z otwierania okienek. W wielu marketach – od Lidla po Amazon – można kupić kalendarze wypełnione drobnymi narzędziami i gadżetami. Klucze, bity, śrubokręty – codziennie coś nowego. Idealny prezent dla tych, którzy Wigilię spędzają nie przy stole, lecz ze śrubokrętem w ręku, montując ostatnie świąteczne dekoracje.

Mydlane święta – kalendarze dla fanów kąpieli

Marki takie jak Lush czy Soap & Glory proponują kalendarze z kosmetykami do kąpieli: kule, żele, mydełka, a nawet świece. Pachną wanilią, pomarańczą i cynamonem – czyli wszystkim, co kojarzy się z grudniem. Otwieranie ich może być przyjemnym rytuałem, choć po trzech tygodniach można mieć wrażenie, że cała łazienka pachnie jak świąteczny kiermasz.

5 najdziwniejszych kalendarzy adwentowych – czy marketing zabije ducha świąt

Kalendarz adwentowy miał kiedyś uczyć cierpliwości – codziennie mała nagroda, by umilić czekanie na Wigilię. Dziś czekamy raczej na następny rabat i nowe „limitowane edycje”. Kalendarze pojawiają się już w październiku, a ich zawartość coraz mniej przypomina ducha świąt, a coraz bardziej ducha sprzedaży. Może warto więc przypomnieć sobie, że magia grudnia nie zawsze mieści się w 24 okienkach. Czasem wystarczy jedno – z czekoladką i odrobiną wspomnień.